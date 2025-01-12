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https://sarabic.ae/20250112/9-دول-عربية-تستعد-لمشروعات-غاز-ضخمة-في-عام-2025--1096703071.html
9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025
9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن مشروعات غاز ضخمة ستشهدها 9 دول عربية، خلال عام 2025، قد تشكّل إضافة مهمة لسوق الطاقة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
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وفي ظل تسابق عدد من دول المنطقة لتطوير احتياطياتها لتلبية الطلب المتزايد عالميًا على الوقود، تتسابق عدد من الدول العربية لإنشاء مشروعات غاز ضخمة.وبحسب التقرير الذي نشرته المنصة، سيشهد العام الجديد دخول دولة عربية إلى سوق الدول المنتجة والمصدّرة للغاز المسال، مرورًا بالمغرب والجزائر وليبيا، وصولًا إلى السعودية وسلطنة عمان والعراق.ووفقا للتقرير الجديد للمنصة، نستعرض أهم مشروعات الغاز العربية المرتقبة لعام 2025:ومن المتوقع أن تسهم مشروعات الغاز العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز المسال مستقبلًا، بعد إكمال حزمة مشروعات الإسالة الجاري تنفيذها حاليًا، والتي ستسهم في رفع القدرة التصديرية لدى الدول العربية بقرابة 50%، لتصل إلى 203 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2027.تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية"لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود".. 7 اكتشافات غاز في دولة عربية تترقب بدء الإنتاج في 2025
https://sarabic.ae/20250111/ارتفاع-إنتاج-دولة-عربية-من-الغاز-الطبيعي-بنحو-5-خلال-نوفمبر-الماضي-1096695080.html
https://sarabic.ae/20250111/3-دول-أفريقية-ضمن-أكبر-10-دول-منتجة-لليورانيوم-في-العالم-1096681499.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

9 دول عربية تستعد لمشروعات غاز ضخمة في عام 2025

07:11 GMT 12.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة "الطاقة" المتخصصة، عن مشروعات غاز ضخمة ستشهدها 9 دول عربية، خلال عام 2025، قد تشكّل إضافة مهمة لسوق الطاقة.
وفي ظل تسابق عدد من دول المنطقة لتطوير احتياطياتها لتلبية الطلب المتزايد عالميًا على الوقود، تتسابق عدد من الدول العربية لإنشاء مشروعات غاز ضخمة.
وبحسب التقرير الذي نشرته المنصة، سيشهد العام الجديد دخول دولة عربية إلى سوق الدول المنتجة والمصدّرة للغاز المسال، مرورًا بالمغرب والجزائر وليبيا، وصولًا إلى السعودية وسلطنة عمان والعراق.
مهندس من شركة أرامكو السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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ارتفاع إنتاج دولة عربية من الغاز الطبيعي بنحو 5% خلال نوفمبر الماضي
أمس, 18:42 GMT
ووفقا للتقرير الجديد للمنصة، نستعرض أهم مشروعات الغاز العربية المرتقبة لعام 2025:
1.
مشروع "تورتو أحميم" في موريتانيا
2.
أنبوب الغاز المغربي - النيجيري
3.
أنبوب الغاز الجزائري - النيجيري
4.
أنبوب الغاز الليبي - النيجيري
5.
حقل "الجافورة" في السعودية
6.
مشروع "توتال" في العراق
7.
توسعة حقل "الشمال" في قطر
8.
مشروع "الرويس" للغاز المسال في الإمارات
9.
إنشاء خط رابع بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور في عُمان
مفاعل نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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3 دول أفريقية ضمن أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم
أمس, 11:49 GMT
ومن المتوقع أن تسهم مشروعات الغاز العربية بشكل أكبر في التجارة الدولية للغاز المسال مستقبلًا، بعد إكمال حزمة مشروعات الإسالة الجاري تنفيذها حاليًا، والتي ستسهم في رفع القدرة التصديرية لدى الدول العربية بقرابة 50%، لتصل إلى 203 مليون طن سنويًا، بحلول عام 2027.
تقنية صينية تسجل رقما قياسيا عالميا في كفاءة الألواح الشمسية
"لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الوقود".. 7 اكتشافات غاز في دولة عربية تترقب بدء الإنتاج في 2025
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