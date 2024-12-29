https://sarabic.ae/20241229/دولة-عربية-تسجل-أكبر-اكتشاف-للغاز-في-عام-2024-1096297344.html

دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024

دولة عربية تسجل أكبر اكتشاف للغاز في عام 2024

سبوتنيك عربي

ظفرت دولة عربية بأكبر اكتشاف للغاز في عام 2024، في خطوة من شأنها أن تسهم بتلبية جزء كبير من الطلب العالمي على الطاقة بأسعار معقولة. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T08:58+0000

2024-12-29T08:58+0000

2024-12-29T08:58+0000

قطر

العالم العربي

اقتصاد

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وكشفت دولة قطر، في فبراير/ شباط الماضي، عن اكتشاف احتياطيات غاز إضافية ضخمة في حقل "الشمال"، بما يدعم جهودها لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا قبل نهاية عام 2030.وبلغت احتياطيات أكبر اكتشاف غاز في عام 2024، الذي توصلت إليه قطر للطاقة، وفق بيانات حقول النفط والغاز لدى منصة "الطاقة" المتخصصة، نحو 240 تريليون قدم مكعبة.ودعم الاكتشاف، احتياطيات حقل "الشمال" بنحو 240 تريليون قدم مكعبة، ما رفع احتياطي الغاز في قطر من 1760 إلى 2000 تريليون قدم مكعبة.وأطلقت "قطر للطاقة" برنامجًا خلال المدة الماضية، لتحديد مدى امتداد حقل "الشمال" باتجاه الغرب، لتقييم إمكان الإنتاج من تلك المناطق، من خلال حفر عدد من الآبار التقييمية.ويعدّ حقل غاز "الشمال"، أكبر حقل غاز في العالم، إذ تسعى قطر لتطويره، لتعظيم إنتاجه والاستفادة من إيراداته، بما يحقق للدوحة إحداث تنمية شاملة في مختلف القطاعات الأخرى، بما في ذلك القطاعات غير النفطية.ويُطلق على الحقل العملاق في قطر اسم "حقل غاز الشمال"، وتسمّيه إيران "حقل بارس الجنوبي"، ويحتوي على كميات ضخمة من الاحتياطيات القابلة للاستخراج، ويمثّل أهمية جيوسياسية وجيواستراتيجية كبيرة بالنسبة لمنطقة الخليج، وأجزاء واسعة من العالم، حسبما ذكره موقع "الطاقة".كما يحتوي الحقل على نحو 50 مليار برميل من المكثفات، وهو ما يضع قطر في صدارة الدول المالكة لأكبر احتياطيات الغاز في العالم، بعد روسيا وإيران.خلال ساعات... 3 دول عربية تترقب ارتفاع أسعار الوقود

https://sarabic.ae/20241227/في-البحر-المتوسط-حقل-غاز-عربي-احتياطياته-55-تريليون-قدم-مكعبة-1096232456.html

https://sarabic.ae/20241226/العرب-في-صدارة-أكبر-10-صفقات-للغاز-المسال-لعام-2024----1096198822.html

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