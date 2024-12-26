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https://sarabic.ae/20241226/العرب-في-صدارة-أكبر-10-صفقات-للغاز-المسال-لعام-2024----1096198822.html
العرب في صدارة أكبر 10 صفقات للغاز المسال لعام 2024
العرب في صدارة أكبر 10 صفقات للغاز المسال لعام 2024
سبوتنيك عربي
شهد عام 2024 منافسة قوية على صفقات الغاز المسال، وبرزت الدول العربية، وخاصةً الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والكويت، في صدارة قائمة أكبر 10 صفقات. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T08:20+0000
2024-12-26T08:20+0000
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وأظهر عام 2024 نشاطًا مكثفًا في سوق الغاز المسال، مع بروز واضح للدول العربية كلاعبين أساسيين في هذا السوق من خلال صفقات ضخمة واتفاقيات طويلة الأمد، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.الإمارات تتصدر القائمة بفضل مشروع الرويستصدرت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" القائمة بصفقة مع بتروناس الماليزية لتوريد مليون طن سنويًا من الغاز المسال من مشروع الرويس منخفض الانبعاثات لمدة 15 عامًا، بدءًا من 2028. كما أبرمت "أدنوك" صفقة أخرى مع ألمانيا لتصدير 600 ألف طن متري سنويًا لمدة 15 عامًا أيضًا.واستحوذت "أدنوك" للغاز على 60% من مشروع الرويس من الشركة الأم مقابل 5 مليارات دولار، وعززت هذه الصفقات مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الغاز المسال العالمي.السعودية تدخل السوق بقوةودخلت "أرامكو" السعودية سوق الغاز المسال بصفقة مع شركة "نيكست ديكيد" الأمريكية لشراء 1.2 مليون طن سنويًا لمدة 20 عامًا من منشأة "ريو غراندي" في تكساس، وتمثل هذه الصفقة دخولًا قويًا لـ"أرامكو" في هذا السوق المتنامي.قطر تُحدث أسطولها وتعقد اتفاقيات إقليميةعمدت قطر للطاقة إلى تحديث أسطولها من ناقلات الغاز المسال بتدشين 4 ناقلات جديدة ضمن خطة توسعة حقل الشمال لزيادة الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول 2030، كما أبرمت قطر اتفاقية مع الكويت لمدة 15 عامًا لتوريد 3 ملايين طن من الغاز المسال إلى ميناء الزور الكويتي، بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2025، ما يعكس التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.عُمان تورد الغاز لليابانوقعت سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة "كانساي إلكتريك باور" اليابانية لتوريد 0.4 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال لمدة 4 سنوات، بدءًا من 2026، ما يسهم في تنويع مصادر الطاقة لليابان.صفقات أخرى تُكمل المشهدشملت القائمة أيضًا صفقات أخرى مثل اتفاقية بين تركيا وشركة "توتال إنرجي" الفرنسية لتوريد 1.1 مليون طن من الغاز المسال سنويًا لمدة 10 سنوات، وصفقة بين شركة "وودسايد" الأسترالية وشركة "سي بي سي" التايوانية لتوريد 6 ملايين طن من الغاز المسال لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى استحواذ "وودسايد" على شركة "تيلوريان" الأمريكية مقابل 900 مليون دولار.
https://sarabic.ae/20241203/3-سفن-عملاقة-محملة-بالغاز-المسال-تغير-مسارها-في-البحر-بشكل-مفاجئ-1095442407.html
https://sarabic.ae/20240710/الدول-الأعلى-طاقة-إنتاجية-للغاز-المسال-تضم-6-عربية-و6-أفريقية--1090650748.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, سلطنة عمان, أخبار تركيا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قطر, أخبار قطر اليوم, سلطنة عمان, أخبار تركيا اليوم

العرب في صدارة أكبر 10 صفقات للغاز المسال لعام 2024

08:20 GMT 26.12.2024
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov / الانتقال إلى بنك الصورمصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين
مصنع الغاز الطبيعي المسال في جزيرة ساخالين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Sputnik . Sergei Krasnoukhov
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تابعنا عبر
شهد عام 2024 منافسة قوية على صفقات الغاز المسال، وبرزت الدول العربية، وخاصةً الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والكويت، في صدارة قائمة أكبر 10 صفقات.
وأظهر عام 2024 نشاطًا مكثفًا في سوق الغاز المسال، مع بروز واضح للدول العربية كلاعبين أساسيين في هذا السوق من خلال صفقات ضخمة واتفاقيات طويلة الأمد، وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة.

الإمارات تتصدر القائمة بفضل مشروع الرويس

تصدرت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" القائمة بصفقة مع بتروناس الماليزية لتوريد مليون طن سنويًا من الغاز المسال من مشروع الرويس منخفض الانبعاثات لمدة 15 عامًا، بدءًا من 2028. كما أبرمت "أدنوك" صفقة أخرى مع ألمانيا لتصدير 600 ألف طن متري سنويًا لمدة 15 عامًا أيضًا.
سفن شحن عملاقة بجانب ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
3 سفن عملاقة محملة بالغاز المسال تغير مسارها في البحر بشكل مفاجئ
3 ديسمبر, 12:44 GMT
واستحوذت "أدنوك" للغاز على 60% من مشروع الرويس من الشركة الأم مقابل 5 مليارات دولار، وعززت هذه الصفقات مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الغاز المسال العالمي.

السعودية تدخل السوق بقوة

ودخلت "أرامكو" السعودية سوق الغاز المسال بصفقة مع شركة "نيكست ديكيد" الأمريكية لشراء 1.2 مليون طن سنويًا لمدة 20 عامًا من منشأة "ريو غراندي" في تكساس، وتمثل هذه الصفقة دخولًا قويًا لـ"أرامكو" في هذا السوق المتنامي.

قطر تُحدث أسطولها وتعقد اتفاقيات إقليمية

عمدت قطر للطاقة إلى تحديث أسطولها من ناقلات الغاز المسال بتدشين 4 ناقلات جديدة ضمن خطة توسعة حقل الشمال لزيادة الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول 2030، كما أبرمت قطر اتفاقية مع الكويت لمدة 15 عامًا لتوريد 3 ملايين طن من الغاز المسال إلى ميناء الزور الكويتي، بدءًا من يناير/ كانون الثاني 2025، ما يعكس التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
عامل في حقل غاز بارس الخم للغاز الطبيعي البحري المشترك بين إيران وقطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
مجتمع
الدول الأعلى طاقة إنتاجية للغاز المسال تضم 6 عربية و6 أفريقية
10 يوليو, 08:50 GMT

عُمان تورد الغاز لليابان

وقعت سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة "كانساي إلكتريك باور" اليابانية لتوريد 0.4 مليون طن متري سنويًا من الغاز المسال لمدة 4 سنوات، بدءًا من 2026، ما يسهم في تنويع مصادر الطاقة لليابان.

صفقات أخرى تُكمل المشهد

شملت القائمة أيضًا صفقات أخرى مثل اتفاقية بين تركيا وشركة "توتال إنرجي" الفرنسية لتوريد 1.1 مليون طن من الغاز المسال سنويًا لمدة 10 سنوات، وصفقة بين شركة "وودسايد" الأسترالية وشركة "سي بي سي" التايوانية لتوريد 6 ملايين طن من الغاز المسال لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى استحواذ "وودسايد" على شركة "تيلوريان" الأمريكية مقابل 900 مليون دولار.
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