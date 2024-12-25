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روسيا تسجل زيادة 20% في صادرات الغاز إلى أوروبا في 2024
روسيا تسجل زيادة 20% في صادرات الغاز إلى أوروبا في 2024
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوروبا في عام 2024، ارتفعت بنسبة... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T09:40+0000
2024-12-25T09:40+0000
روسيا
الإتحاد الاوروبي
اقتصاد
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وبحسب نوفاك، تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية.وأوضح نوفاك، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه تم توريد نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز خلال 11 شهرا، على الرغم من كل التصريحات، وضغط العقوبات، لأن الغاز منتج بيئي للغاية، وهو مطلوب بشكل كبير، ومن حيث لوجستيات الإمداد والسعر، فإن الغاز الروسي هو الأكثر ربحية".وقدرت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أول أمس، أن استهلاك الغاز في أوروبا سيستمر في الانخفاض في عام 2025، وسيعتمد معدل الانخفاض على القرارات السياسية المستقبلية. في الوقت نفسه، شهدت أسواق الغاز في الصين وآسيا الوسطى نموًا في الطلب، ويُتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز عالميًا في 2024 بمقدار أكثر من 100 مليار متر مكعب، مع وجود روسيا والصين والهند كدول محورية في هذا النمو.أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبادولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html
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روسيا, الإتحاد الاوروبي, اقتصاد
روسيا, الإتحاد الاوروبي, اقتصاد

روسيا تسجل زيادة 20% في صادرات الغاز إلى أوروبا في 2024

09:40 GMT 25.12.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار .
مجمع نقل الغاز التصديري في محطة ضاغط في كراسنودار . - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوروبا في عام 2024، ارتفعت بنسبة 18-20% في المتوسط مقارنة بالعام الماضي.
وبحسب نوفاك، تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية.

وقال نوفاك: "إذا نظرتم إلى حجم الإمدادات إلى أوروبا، فستجدون أنها أعلى بنسبة 18-20% عن العام الماضي، أي مجموع الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال".

إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
تليها دولة عربية... روسيا تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للغاز إلى أوروبا لأول مرة منذ عامين
21 نوفمبر, 09:50 GMT
وأوضح نوفاك، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه تم توريد نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز خلال 11 شهرا، على الرغم من كل التصريحات، وضغط العقوبات، لأن الغاز منتج بيئي للغاية، وهو مطلوب بشكل كبير، ومن حيث لوجستيات الإمداد والسعر، فإن الغاز الروسي هو الأكثر ربحية".

يذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية شهدت ارتفاعًا في الأيام الأخيرة بسبب قرب انتهاء اتفاقية نقل الغاز عبر أوكرانيا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقدرت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أول أمس، أن استهلاك الغاز في أوروبا سيستمر في الانخفاض في عام 2025، وسيعتمد معدل الانخفاض على القرارات السياسية المستقبلية.

في الوقت نفسه، شهدت أسواق الغاز في الصين وآسيا الوسطى نموًا في الطلب، ويُتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز عالميًا في 2024 بمقدار أكثر من 100 مليار متر مكعب، مع وجود روسيا والصين والهند كدول محورية في هذا النمو.
أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبا
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
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