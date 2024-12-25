https://sarabic.ae/20241225/روسيا-تسجل-زيادة-20-في-صادرات-الغاز-إلى-أوروبا-في-2024-1096155701.html

روسيا تسجل زيادة 20% في صادرات الغاز إلى أوروبا في 2024

روسيا تسجل زيادة 20% في صادرات الغاز إلى أوروبا في 2024

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى أوروبا في عام 2024، ارتفعت بنسبة... 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T09:40+0000

2024-12-25T09:40+0000

2024-12-25T09:40+0000

روسيا

الإتحاد الاوروبي

اقتصاد

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وبحسب نوفاك، تم تصدير نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام، رغم الضغوطات الناجمة عن العقوبات الدولية.وأوضح نوفاك، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه تم توريد نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز خلال 11 شهرا، على الرغم من كل التصريحات، وضغط العقوبات، لأن الغاز منتج بيئي للغاية، وهو مطلوب بشكل كبير، ومن حيث لوجستيات الإمداد والسعر، فإن الغاز الروسي هو الأكثر ربحية".وقدرت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة، أول أمس، أن استهلاك الغاز في أوروبا سيستمر في الانخفاض في عام 2025، وسيعتمد معدل الانخفاض على القرارات السياسية المستقبلية. في الوقت نفسه، شهدت أسواق الغاز في الصين وآسيا الوسطى نموًا في الطلب، ويُتوقع أن يرتفع استهلاك الغاز عالميًا في 2024 بمقدار أكثر من 100 مليار متر مكعب، مع وجود روسيا والصين والهند كدول محورية في هذا النمو.أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبادولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب

https://sarabic.ae/20241121/تليها-دولة-عربية-روسيا-تستعيد-مكانتها-كأكبر-مصدر-للغاز-إلى-أوروبا-لأول-مرة-منذ-عامين-1095031049.html

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