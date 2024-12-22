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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبا
أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، اليوم الأحد، بأن بلاده قد توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T08:48+0000
2024-12-22T09:04+0000
قطر
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اقتصاد
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وقال الكعبي في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إن ذلك قد يحدث إذا تكبدت شركة "قطر للطاقة" غرامات بسبب انتهاك معايير استدامة الشركات، بما في ذلك انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمال. وأضاف: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على النطاق المشار إليه في توجيه العناية الواجبة للشركات فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا". وكانت تقارير أمريكية قد أفادت الشهر الماضي، أن أوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة وسط تضاؤل احتياطيات الغاز والطقس البارد وقيود محتملة على الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 45% العام الجاري، وفقاً للتقارير، وتستنفد احتياطيات الغاز في أوروبا بسرعة مع ارتفاع الطلب بفعل انخفاض درجات الحرارة.
https://sarabic.ae/20230713/وزير-الطاقة-القطري-يتوقع-تصدير-بلاده-40-من-حجم-سوق-الغاز-العالمي-بحلول-2029-1079031690.html
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قطر, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الأخبار
قطر, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, الأخبار

أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق... قطر تهدد بوقف صادرات الغاز لأوروبا

08:48 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 09:04 GMT 22.12.2024)
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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صرّح وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، اليوم الأحد، بأن بلاده قد توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال الكعبي في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إن ذلك قد يحدث إذا تكبدت شركة "قطر للطاقة" غرامات بسبب انتهاك معايير استدامة الشركات، بما في ذلك انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمال.
وأضاف: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على النطاق المشار إليه في توجيه العناية الواجبة للشركات فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا".
أنابيب غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
وزير الطاقة القطري يتوقع تصدير بلاده 40% من حجم سوق الغاز العالمي بحلول 2029
13 يوليو 2023, 11:29 GMT

وأوضح الوزير القطري، أنه لا يمكن السماح بأن تخسر شركة "قطر للطاقة" نحو 5 بالمئة من دخلها "هذه أموال الشعب ولن يوافق أحد على ذلك، ولن أوافق على معاقبتنا".

وكانت تقارير أمريكية قد أفادت الشهر الماضي، أن أوروبا تواجه أزمة طاقة جديدة وسط تضاؤل احتياطيات الغاز والطقس البارد وقيود محتملة على الإمدادات نتيجة العقوبات الأمريكية على قطاع النفط والغاز الروسي.
وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 45% العام الجاري، وفقاً للتقارير، وتستنفد احتياطيات الغاز في أوروبا بسرعة مع ارتفاع الطلب بفعل انخفاض درجات الحرارة.
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