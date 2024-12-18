https://sarabic.ae/20241218/دولتان-عربيتان-تسدان-فجوة-واردات-الغاز-الأوروبية-عبر-الأنابيب----1095909351.html
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن قيام دولتين عربيتين بسد الفجوة الناتجة عن انخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:13+0000
2024-12-18T08:13+0000
2024-12-18T08:13+0000
العالم العربي
اقتصاد
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_795496bd625c67afc723d6ea35a31ef2.jpg
وبحسب التقرير الجديد، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تواصل واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب إظهار مستوى من الاستقرار خلال العام الحالي (2024)، مع استمرار الاعتماد على شبكة متينة من المورّدين العالميين، في مقدمتهم النرويج والجزائر وروسيا.وأشار التقرير إلى أنه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ظلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب مستقرة، بإجمالي 13.4 مليار متر مكعب دون تغيير على أساس شهري أو سنوي.ونوه التقرير بأنه على صعيد الأشهر الـ11 الأولى من 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 144 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب، مسجلا ارتفاعًا عن 134 مليار متر مكعب في المدة نفسها، من 2023.وذكر التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا زادت بنسبة 4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما شهدت تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ارتفاعًا مماثلًا.وعلى الصعيد العالمي، شهدت صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا زيادة بنسبة 8%، في حين تراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33%، خلال الشهر الماضي."احتياطياته 2.4 مليار برميل".. حقل نفط في دولة عربية يستعد لطفرة ضخمةمصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور
https://sarabic.ae/20241217/3-مشروعات-عربية-تنقذ-قطاع-الغاز-في-دولة-أفريقية-1095861845.html
https://sarabic.ae/20241211/دولة-عربية-تسجل-ارتفاعا-في-قيمة-وارداتها-من-الغاز-بنسبة-139-خلال-شهر-واحد-1095699200.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069712425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99e0a0430847ac0855c81236ea0d518a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
كشف تقرير جديد حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن قيام دولتين عربيتين بسد الفجوة الناتجة عن انخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب.
وبحسب التقرير الجديد، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تواصل واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب إظهار مستوى من الاستقرار خلال العام الحالي (2024)، مع استمرار الاعتماد على شبكة متينة من المورّدين العالميين، في مقدمتهم النرويج والجزائر وروسيا.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ظلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب مستقرة، بإجمالي 13.4 مليار متر مكعب دون تغيير على أساس شهري أو سنوي.
لكن تمكنت دولتان عربيتان هما الجزائر وليبيا، بالإضافة إلى روسيا، من سدّ الفجوة نتيجة الانخفاض الطفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب من النرويج، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
ونوه التقرير بأنه على صعيد الأشهر الـ11 الأولى من 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 144 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب، مسجلا ارتفاعًا عن 134 مليار متر مكعب
في المدة نفسها، من 2023.
وذكر التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا
زادت بنسبة 4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما شهدت تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ارتفاعًا مماثلًا.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت صادرات الغاز
النرويجية إلى ألمانيا زيادة بنسبة 8%، في حين تراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33%، خلال الشهر الماضي.