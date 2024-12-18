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دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن قيام دولتين عربيتين بسد الفجوة الناتجة عن انخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:13+0000
2024-12-18T08:13+0000
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وبحسب التقرير الجديد، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تواصل واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب إظهار مستوى من الاستقرار خلال العام الحالي (2024)، مع استمرار الاعتماد على شبكة متينة من المورّدين العالميين، في مقدمتهم النرويج والجزائر وروسيا.وأشار التقرير إلى أنه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ظلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب مستقرة، بإجمالي 13.4 مليار متر مكعب دون تغيير على أساس شهري أو سنوي.ونوه التقرير بأنه على صعيد الأشهر الـ11 الأولى من 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 144 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب، مسجلا ارتفاعًا عن 134 مليار متر مكعب في المدة نفسها، من 2023.وذكر التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا زادت بنسبة 4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما شهدت تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ارتفاعًا مماثلًا.وعلى الصعيد العالمي، شهدت صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا زيادة بنسبة 8%، في حين تراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33%، خلال الشهر الماضي."احتياطياته 2.4 مليار برميل".. حقل نفط في دولة عربية يستعد لطفرة ضخمةمصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور
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العالم العربي, اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, اقتصاد, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

دولتان عربيتان "تسدان فجوة" واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب

08:13 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن قيام دولتين عربيتين بسد الفجوة الناتجة عن انخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب.
وبحسب التقرير الجديد، الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (التي مقرها واشنطن)، تواصل واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب إظهار مستوى من الاستقرار خلال العام الحالي (2024)، مع استمرار الاعتماد على شبكة متينة من المورّدين العالميين، في مقدمتهم النرويج والجزائر وروسيا.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ظلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب مستقرة، بإجمالي 13.4 مليار متر مكعب دون تغيير على أساس شهري أو سنوي.
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لكن تمكنت دولتان عربيتان هما الجزائر وليبيا، بالإضافة إلى روسيا، من سدّ الفجوة نتيجة الانخفاض الطفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب من النرويج، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونوه التقرير بأنه على صعيد الأشهر الـ11 الأولى من 2024، استورد الاتحاد الأوروبي 144 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب، مسجلا ارتفاعًا عن 134 مليار متر مكعب في المدة نفسها، من 2023.
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دولة عربية تسجل ارتفاعا في قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 139% خلال شهر واحد
11 ديسمبر, 15:49 GMT
وذكر التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا زادت بنسبة 4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كما شهدت تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ارتفاعًا مماثلًا.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت صادرات الغاز النرويجية إلى ألمانيا زيادة بنسبة 8%، في حين تراجعت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33%، خلال الشهر الماضي.
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مصر تدخل عصر الموانئ الذكية بأحدث الرافعات العملاقة في دمياط... صور
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