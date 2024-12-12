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https://sarabic.ae/20241212/20-مليون-دولار-تدخل-إلى-شركة-مصرية-وتسبب-انفراجة----1095728909.html
20 مليون دولار تدخل إلى شركة مصرية وتسبب "انفراجة"
20 مليون دولار تدخل إلى شركة مصرية وتسبب "انفراجة"
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد نشرته منصة الطاقة المتخصصة، عن انفراج أزمة مستحقات شركة مصرية للغاز بقيمة 20 مليون دولار، ستمهد لحفر 11 بئرا. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T14:26+0000
2024-12-12T14:26+0000
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حصلت الحكومة المصرية على انفراجة من أزمة مستحقات شركة "دانة غاز" مؤخرًا، بعد تسلّم الشركة الإماراتية دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من عملياتها في القاهرة.ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع.وأوضحت الشركة، في وقت سابق، أنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمّن حفر 11 بئرًا.وأعلنت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تسلّم دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع إجمالي الدفعات النقدية المتسلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.وستتمكن الشركة الإماراتية، بعد تسلّم الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، الذي يمثّل خطوة مهمة ضمن مسيرتها داخل البلاد.ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بصفة رسمية قريبًا.ينتجان 1.5 مليار قدم مكعبة.. حقلا غاز في دولة عربية يشهدان تطورات مهمةانتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

20 مليون دولار تدخل إلى شركة مصرية وتسبب "انفراجة"

14:26 GMT 12.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد نشرته منصة الطاقة المتخصصة، عن انفراج أزمة مستحقات شركة مصرية للغاز بقيمة 20 مليون دولار، ستمهد لحفر 11 بئرا.
حصلت الحكومة المصرية على انفراجة من أزمة مستحقات شركة "دانة غاز" مؤخرًا، بعد تسلّم الشركة الإماراتية دفعة نقدية بقيمة 20 مليون دولار من عملياتها في القاهرة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، فقد ارتفع إجمالي الدفعات النقدية التي تسلمتها أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع.
يذكر أن شركة "دانة غاز" ربطت زيادة إنتاج الغاز من مشروعاتها في مصر بسداد ما يقرب من نصف مستحقاتها المالية المتأخرة، من أجل بدء تطوير مشروعات جديدة من شأنها أن تدعم خطط القاهرة لتأمين احتياجاتها من الوقود.
ناقلات نفط راسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
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وأوضحت الشركة، في وقت سابق، أنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمّن حفر 11 بئرًا.
وأعلنت الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، تسلّم دفعة نقدية تبلغ نحو 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، ليرتفع إجمالي الدفعات النقدية المتسلمة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من عام 2024.
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وستتمكن الشركة الإماراتية، بعد تسلّم الدفعة النقدية التي سيُعاد استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، من المضي قدمًا في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، الذي يمثّل خطوة مهمة ضمن مسيرتها داخل البلاد.
ويأتي البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بصفة رسمية قريبًا.
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انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
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