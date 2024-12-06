https://sarabic.ae/20241206/ينتجان-15-مليار-قدم-مكعبة-حقلا-غاز-في-دولة-عربية-يشهدان-تطورات-مهمة-1095536432.html

ينتجان 1.5 مليار قدم مكعبة.. حقلا غاز في دولة عربية يشهدان تطورات مهمة

ينتجان 1.5 مليار قدم مكعبة.. حقلا غاز في دولة عربية يشهدان تطورات مهمة

سبوتنيك عربي

تعتزم شركة النفط البريطانية "بي بي" تطوير قرابة 10.5 تريليون قدم مكعبة من موارد الغاز في دولة عربية، ومواصلة تقديم الخدمات في حقولها للغاز الطبيعي. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T08:09+0000

2024-12-06T08:09+0000

2024-12-06T08:09+0000

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وأفادت منصة الطاقة، أمس الخميس، بأن شركة النفط البريطانية مدّدت عقدًا يقضي بمواصلة تقديم الخدمات إلى حقلي غاز في سلطنة عمان، لمدة 3 أعوام إضافية.وعزت المنصة تمديد العقد إلى هدف مواصلة تقديم خدمات أعمال الهندسة والتوريد والبناء إلى حقلي خزان وغزير الكائنين في المربع 61 بالسلطنة، حيث يتم المراهنة على الغاز المُنتَج من المنطقة في ضمان استقرار الإمدادات من المصادر المحلية.ويشار إلى أن المربع 61 في سلطنة عمان يعد أحد أكبر مكامن الغاز المحكم في منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانه توفير قرابة 35% من إجمالي الطلب المحلي على الغاز في البلد الخليجي.وبدأ الإنتاج من مرحلة التطوير الأولى في مربع 61 في حقل خزان في عام 2017، في وقت بدأ تدفّق الإنتاج من المرحلة الثانية والممثلة في حقل غزير في عام 2020.وتبلغ السعة الإنتاجية لحقلي خزان وغزير مجتمعة نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، وما يزيد عن 60 ألف قدم مكعبة من المكثفات المصاحبة، فيما يُوزع الغاز من مربع 61 للاستهلاك المحلي عبر شبكة الغاز الوطنية في سلطنة عمان، مع تعزيز توافر إمدادات المواد الخام لشركة عمان للغاز الطبيعي المسال.

https://sarabic.ae/20230404/تفاصيل-وأرقام-ما-الذي-يحققه-خط-الغاز-بين-إيران-وسلطنة-عمان-1075518895.html

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