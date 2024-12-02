https://sarabic.ae/20241202/انتعاش-حقل-عربي-عملاق-باحتياطيات-تقدر-بـ50-مليار-برميل--1095401247.html
انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن عقد هندسي جديد لتطوير حقل نفط عربي عملاق، من شأنه أن يعزز دوره محليًا ودوليًا، كونه ثاني أكبر حقول النفط البحرية في... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T10:45+0000
2024-12-02T10:45+0000
2024-12-02T10:45+0000
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وبحسب التقرير الجديد لدى منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، كسبت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدًا هندسيًا جديدًا، لتطوير أكبر حقل نفط بحري في الإمارات، وهو زاكوم العلوي، لزيادة طاقته الإنتاجية على المدى الطويل.وأشار التقرير إلى أن شركة المقاولات الفرنسية "تكنيب إنرجي" (Technip Energies) فازت بالعقد، ضمن برنامج "بي 5"، الذي يستهدف زيادة إنتاج أبوظبي من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2027.الجدير بالذكر أن الإمارات هي ثالث أكبر منتجي النفط عربيًا، وبلغ إنتاجها في العام الماضي (2023) 2.95 مليون برميل يوميًا، مسجلة انخفاضًا عن عام 2022، الذي بلغ 3.06 مليون برميل يوميًا.يذكر أن حقل زاكوم العلوي العملاق، والذي يبعد مسافة 84 كيلومترًا شمال غرب أبوظبي، يحتوي على احتياطيات نفطية تصل إلى 50 مليار برميل من الخام، بحسب منصة "أوفشور تكنولوجي".واكتُشف الحقل في عام 1962، واتُخذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه في 1977، ليبدأ الإنتاج عام 1982.يؤثر على الاقتصاد العالمي... دولة عربية تترقب إضافة 7.5 ترليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز دول عربية في أفريقيا تترقب "طفرة ضخمة" في استثمارات النفط والغاز
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https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تستحوذ-على-نسبة-كبيرة-من-اكتشاف-نفطي-ضخم-في-أفريقيا-1095150398.html
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العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط, نفط خام, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, اقتصاد, تكرير نفط, نفط خام, أخبار الإمارات العربية المتحدة
انتعاش حقل عربي عملاق باحتياطيات تقدر بـ50 مليار برميل
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن عقد هندسي جديد لتطوير حقل نفط عربي عملاق، من شأنه أن يعزز دوره محليًا ودوليًا، كونه ثاني أكبر حقول النفط البحرية في العالم، ورابع أكبر حقول النفط في العالم أيضًا.
وبحسب التقرير الجديد لدى منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، كسبت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عقدًا هندسيًا جديدًا، لتطوير أكبر حقل نفط بحري في الإمارات، وهو زاكوم العلوي، لزيادة طاقته الإنتاجية على المدى الطويل.
وأشار التقرير إلى أن شركة المقاولات الفرنسية "تكنيب إنرجي" (Technip Energies) فازت بالعقد، ضمن برنامج "بي 5"، الذي يستهدف زيادة إنتاج أبوظبي من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2027.
الجدير بالذكر أن الإمارات هي ثالث أكبر منتجي النفط عربيًا،
وبلغ إنتاجها في العام الماضي (2023) 2.95 مليون برميل يوميًا، مسجلة انخفاضًا عن عام 2022، الذي بلغ 3.06 مليون برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن ترفع المرحلة المقبلة من خطة توسعة حقل زاكوم العلوي (أكبر حقل نفط بحري في الإمارات) إنتاجه من 1.2 مليون برميل يوميًا (في غضون عامين أو ثلاثة) إلى 1.5 ملايين برميل يوميًا على المدى الطويل.
يذكر أن حقل زاكوم العلوي العملاق، والذي يبعد مسافة 84 كيلومترًا شمال غرب أبوظبي،
يحتوي على احتياطيات نفطية تصل إلى 50 مليار برميل من الخام، بحسب منصة "أوفشور تكنولوجي".
واكتُشف الحقل في عام 1962،
واتُخذ قرار الاستثمار النهائي بشأنه في 1977، ليبدأ الإنتاج عام 1982.