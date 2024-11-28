https://sarabic.ae/20241128/صفقة-ضخمة-دولة-عربية-تسحب-البساط-من-شركة-كورية-1095303596.html
"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية
"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية
سبوتنيك عربي
ألغت دولة عربية عقدا نفطيا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T17:39+0000
2024-11-28T17:39+0000
2024-11-28T17:39+0000
كوريا الجنوبية
الجزائر
اقتصاد
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وأعلنت الشركة الكورية عن تلقيها من الجزائر إخطارا بإلغاء الطلب، مؤكدة عدم تكبدها خسائر مالية.وكانت "سامسونغ" فازت في عام 2020، بالتعاون مع شركة إسبانية، بعقد لإنشاء مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 ملايين طن سنويا، إلا أن شركة "سوناطراك" الجزائرية استبدلت الشركة الكورية بشركة "سينوبك" الصينية، التي ستنفذ المشروع بالشراكة مع الشركة الإسبانية “تكنيكاس ريونيداس"، وفقا لمنصة "الطاقة".وتبلغ حصة "تكنيكاس ريونيداس" من المشروع 51% و"سينوبك" 49%، ومن المقرر تشغيل وحدات التكرير الأولية للمصفاة بنهاية عام 2027، بهدف زيادة إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.ويأتي مشروع مصفاة نفط حاسي مسعود، ضمن خطط الجزائر لتعزيز استثمارات قطاع المحروقات، التي يتوقع أن تتجاوز 39 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
https://sarabic.ae/20241016/رئيس-وكالة-النفط-الجزائرية-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الروسية-في-الاستكشاف-1093840083.html
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كوريا الجنوبية, الجزائر, اقتصاد
كوريا الجنوبية, الجزائر, اقتصاد
"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية
ألغت دولة عربية عقدا نفطيا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد.
وأعلنت الشركة الكورية عن تلقيها من الجزائر إخطارا بإلغاء الطلب، مؤكدة عدم تكبدها خسائر مالية.
وكانت "سامسونغ" فازت في عام 2020، بالتعاون مع شركة إسبانية، بعقد لإنشاء مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 ملايين طن سنويا، إلا أن شركة "سوناطراك" الجزائرية استبدلت الشركة الكورية بشركة "سينوبك" الصينية، التي ستنفذ المشروع بالشراكة مع الشركة الإسبانية “تكنيكاس ريونيداس"، وفقا لمنصة
"الطاقة".
وتبلغ حصة "تكنيكاس ريونيداس" من المشروع 51% و"سينوبك" 49%، ومن المقرر تشغيل وحدات التكرير الأولية للمصفاة بنهاية عام 2027، بهدف زيادة إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
ويأتي مشروع مصفاة نفط حاسي مسعود، ضمن خطط الجزائر لتعزيز استثمارات قطاع المحروقات، التي يتوقع أن تتجاوز 39 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.