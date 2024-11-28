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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
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09:17 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
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https://sarabic.ae/20241128/صفقة-ضخمة-دولة-عربية-تسحب-البساط-من-شركة-كورية-1095303596.html
"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية
"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية
سبوتنيك عربي
ألغت دولة عربية عقدا نفطيا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T17:39+0000
2024-11-28T17:39+0000
كوريا الجنوبية
الجزائر
اقتصاد
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وأعلنت الشركة الكورية عن تلقيها من الجزائر إخطارا بإلغاء الطلب، مؤكدة عدم تكبدها خسائر مالية.وكانت "سامسونغ" فازت في عام 2020، بالتعاون مع شركة إسبانية، بعقد لإنشاء مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 ملايين طن سنويا، إلا أن شركة "سوناطراك" الجزائرية استبدلت الشركة الكورية بشركة "سينوبك" الصينية، التي ستنفذ المشروع بالشراكة مع الشركة الإسبانية “تكنيكاس ريونيداس"، وفقا لمنصة "الطاقة".وتبلغ حصة "تكنيكاس ريونيداس" من المشروع 51% و"سينوبك" 49%، ومن المقرر تشغيل وحدات التكرير الأولية للمصفاة بنهاية عام 2027، بهدف زيادة إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.ويأتي مشروع مصفاة نفط حاسي مسعود، ضمن خطط الجزائر لتعزيز استثمارات قطاع المحروقات، التي يتوقع أن تتجاوز 39 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
https://sarabic.ae/20241016/رئيس-وكالة-النفط-الجزائرية-نتطلع-لزيادة-الاستثمارات-الروسية-في-الاستكشاف-1093840083.html
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كوريا الجنوبية, الجزائر, اقتصاد
كوريا الجنوبية, الجزائر, اقتصاد

"صفقة ضخمة"... دولة عربية "تسحب البساط" من شركة كورية

17:39 GMT 28.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiمصفاة نفط
مصفاة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
مصفاة نفط
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
ألغت دولة عربية عقدا نفطيا بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة "سامسونغ" الهندسية الكورية، نتيجة خلافات حول شروط العقد.
وأعلنت الشركة الكورية عن تلقيها من الجزائر إخطارا بإلغاء الطلب، مؤكدة عدم تكبدها خسائر مالية.
وكانت "سامسونغ" فازت في عام 2020، بالتعاون مع شركة إسبانية، بعقد لإنشاء مصفاة حاسي مسعود بطاقة 5 ملايين طن سنويا، إلا أن شركة "سوناطراك" الجزائرية استبدلت الشركة الكورية بشركة "سينوبك" الصينية، التي ستنفذ المشروع بالشراكة مع الشركة الإسبانية “تكنيكاس ريونيداس"، وفقا لمنصة "الطاقة".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2024
رئيس وكالة "النفط" الجزائرية: نتطلع لزيادة الاستثمارات الروسية في "الاستكشاف"
16 أكتوبر, 18:09 GMT
وتبلغ حصة "تكنيكاس ريونيداس" من المشروع 51% و"سينوبك" 49%، ومن المقرر تشغيل وحدات التكرير الأولية للمصفاة بنهاية عام 2027، بهدف زيادة إنتاج المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
ويأتي مشروع مصفاة نفط حاسي مسعود، ضمن خطط الجزائر لتعزيز استثمارات قطاع المحروقات، التي يتوقع أن تتجاوز 39 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.
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