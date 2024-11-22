تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميا

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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
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183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الفيتو الأمريكي دليل واضح على أنها ترعى الإرهاب والإبادة الجماعية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
18:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
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الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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https://sarabic.ae/20241122/تعادل-إنتاج-النفط-العالمي-دولة-عربية-تنتج-كميات-ضخمة-من-المياه-المحلاة-يوميا-1095081046.html
تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميا
تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميا
سبوتنيك عربي
صرح عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، أمس الخميس، بأن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعا تقليديا وإنما قد يسمى قطاعا خدميا أو صناعيا... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T09:33+0000
2024-11-22T09:33+0000
العالم العربي
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت صحيفة "السعودي اليوم"، أمس الخميس، أن تصريحات العبد الكريم جاءت خلال كلمته بمنتدى المحتوى المحلي في الرياض، بنسخته الثانية، مؤكدا أن قطاع المياه في المملكة كبير ولديه حجم تحديات.وأوضح أن هذه التحديثات تمثل فرصا كبيرة للمملكة حتى تتبوأ مركز الريادة في هذه الصناعة التي يحتاجها العالم في المستقبل، خاصة مع التغير المناخي، وأن قطاع المياه في المملكة بدأ رحلة كبيرة مليئة بالاستثمارات والمعارف والتحديات.وأضاف المسؤول السعودي:وأكد العبدالكريم أن ما تقوم المملكة بتحليته يوميا من المياه يعادل إنتاج البترول في العالم، والبالغ 15 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى "أننا ننقل أطنانا وأوزانا كبيرة من السواحل إلى المدن وإلى أعالي الجبال لأن هذه الصناعة المعقدة بحاجة دائماً إلى توزيع وخدمة للعملاء تليق بمستوى تجمعهم".ولفت إلى أن "المملكة ثالث دولة من ناحية الجفاف، حيث يمثل الجفاف تحديا في بلد كالقارة في التوزيع السكاني، الذي يعادل 6 أفراد لكل كيلومتر مربع"، وتابع "حجم الإنفاق على خدمة المياه بلغ 35 مليار ريال في العام 2023، منها 22.5 مليار ريال أنفقت داخل المملكة، وفي العام 2022، و2023، بلغ الإنفاق على المنظومة داخل السعودية ما يزيد على 46 مليار ريال".وتبني السعودية في الوقت الحالي محطات تحلية معقدة وفريدة في العالم من خلال مقاولين سعوديين، حيث تبني 4 من أكبر مشاريع التحلية حول العالم.
https://sarabic.ae/20240714/دولتان-عربيتان-تمتلكان-أرخص-مياه-عذبة-للشرب-والأغلى-في-دول-متقدمة-وغنية-1090777735.html
https://sarabic.ae/20231028/دراسة-مياه-الشرب-المحملة-بنسبة-أعلى-من-الـفلورايد-تؤثر-على-إدراك-الأطفال-1082561826.html
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العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم

تعادل إنتاج النفط العالمي... دولة عربية تنتج كميات ضخمة من المياه المحلاة يوميا

09:33 GMT 22.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat"المياه سلاح تعطيش" إسرائيلي في الضفة الغربية بموازاة إبادة غزة
المياه سلاح تعطيش إسرائيلي في الضفة الغربية بموازاة إبادة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، أمس الخميس، بأن قطاع المياه في المملكة ليس قطاعا تقليديا وإنما قد يسمى قطاعا خدميا أو صناعيا أو لوجستيا.
وذكرت صحيفة "السعودي اليوم"، أمس الخميس، أن تصريحات العبد الكريم جاءت خلال كلمته بمنتدى المحتوى المحلي في الرياض، بنسخته الثانية، مؤكدا أن قطاع المياه في المملكة كبير ولديه حجم تحديات.
دعوات أممية لتحييد مياه الشرب شرق سوريا عن التنافس التركماني و الكردي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
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دولتان عربيتان تمتلكان أرخص مياه عذبة للشرب.. والأغلى في دول متقدمة وغنية
14 يوليو, 05:54 GMT
وأوضح أن هذه التحديثات تمثل فرصا كبيرة للمملكة حتى تتبوأ مركز الريادة في هذه الصناعة التي يحتاجها العالم في المستقبل، خاصة مع التغير المناخي، وأن قطاع المياه في المملكة بدأ رحلة كبيرة مليئة بالاستثمارات والمعارف والتحديات.
وأضاف المسؤول السعودي:
نحن لا نحصل على المياه من النهر القريب للرياض، بل نحصل على المياه من صناعتها عبر تحلية مياه البحر ولا يمكن استخدام هذه المياه بالقرب من مياه البحر فقط بل ننقل المياه بعد تحليتها بكميات كبيرة.
وأكد العبدالكريم أن ما تقوم المملكة بتحليته يوميا من المياه يعادل إنتاج البترول في العالم، والبالغ 15 مليون متر مكعب يوميا، مشيرا إلى "أننا ننقل أطنانا وأوزانا كبيرة من السواحل إلى المدن وإلى أعالي الجبال لأن هذه الصناعة المعقدة بحاجة دائماً إلى توزيع وخدمة للعملاء تليق بمستوى تجمعهم".
صنبور مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2023
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دراسة: مياه الشرب المحملة بنسبة أعلى من الـ"فلورايد" تؤثر على إدراك الأطفال
28 أكتوبر 2023, 13:46 GMT
ولفت إلى أن "المملكة ثالث دولة من ناحية الجفاف، حيث يمثل الجفاف تحديا في بلد كالقارة في التوزيع السكاني، الذي يعادل 6 أفراد لكل كيلومتر مربع"، وتابع "حجم الإنفاق على خدمة المياه بلغ 35 مليار ريال في العام 2023، منها 22.5 مليار ريال أنفقت داخل المملكة، وفي العام 2022، و2023، بلغ الإنفاق على المنظومة داخل السعودية ما يزيد على 46 مليار ريال".
وتبني السعودية في الوقت الحالي محطات تحلية معقدة وفريدة في العالم من خلال مقاولين سعوديين، حيث تبني 4 من أكبر مشاريع التحلية حول العالم.
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