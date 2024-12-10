https://sarabic.ae/20241210/شركة-صينية-تشتري-12-مليون-برميل-نفط-من-4-دول-عربية-1095667201.html
شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط من 4 دول عربية
شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط من 4 دول عربية
سبوتنيك عربي
قامت شركة صينية بشراء نحو 12 مليون برميل نفط خام من 4 دول عربية، في خطوة تكشف تحوّل بكين إلى خامات الشرق الأوسط، مع تراجع الأسعار عالميًا. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T15:39+0000
2024-12-10T15:39+0000
2024-12-10T15:39+0000
اقتصاد
العالم العربي
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واستحوذت شركة التكرير الصينية الخاصة "هنغلي" (Hengli) للبتروكيماويات على حصة من خام الشرق الأوسط، جاء معظمها من "توتال إنرجي".وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، اشترت "هنغلي" (شركة تكرير صينية خاصة) نحو 12 مليون برميل من خام الشرق الأوسط من توتسا (Totsa) الذراع التجارية لشركة "توتال إنرجي"، ومن "بتروتشاينا" (PetroChina)، وشركة "أرامكو" التجارية، وفقا لموقع "الطاقة".وأكد مسؤول تنفيذي في شركة "هنغلي"، والمسؤول عن شراء النفط الخام والتخطيط، أن شركة التكرير كثّفت شراء شحنات الشرق الأوسط بفضل حصتها الإضافية وأسعارها الجذابة، نافيةً أن تكون شركته قد اشترت الخام من إيران في السابق.
https://sarabic.ae/20241207/ارتفاع-واردات-دولة-عربية-كبيرة-من-زيت-الوقود-ودولة-خليجية-في-قائمة-المصدرين-1095581253.html
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اقتصاد, العالم العربي
شركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط من 4 دول عربية
قامت شركة صينية بشراء نحو 12 مليون برميل نفط خام من 4 دول عربية، في خطوة تكشف تحوّل بكين إلى خامات الشرق الأوسط، مع تراجع الأسعار عالميًا.
واستحوذت شركة التكرير الصينية الخاصة "هنغلي" (Hengli) للبتروكيماويات على حصة من خام الشرق الأوسط، جاء معظمها من "توتال إنرجي".
وقال التجّار، إن البراميل التي اشترتها شركة تكرير صينية، التي تشمل خامات الشرق الأوسط مثل الشاهين القطري، وخام البصرة المتوسط العراقي، وزاكوم العلوي من الإمارات، بالإضافة إلى الخام العربي من السعودية، ستُحَمَّل في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويناير/ كانون الثاني 2025.
وفي أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، اشترت "هنغلي" (شركة تكرير صينية خاصة) نحو 12 مليون برميل من خام الشرق الأوسط من توتسا (Totsa) الذراع التجارية لشركة "توتال إنرجي"، ومن "بتروتشاينا" (PetroChina)، وشركة "أرامكو" التجارية، وفقا لموقع "الطاقة".
وأكد مسؤول تنفيذي في شركة "هنغلي"، والمسؤول عن شراء النفط الخام والتخطيط، أن شركة التكرير كثّفت شراء شحنات الشرق الأوسط بفضل حصتها الإضافية وأسعارها الجذابة، نافيةً أن تكون شركته قد اشترت الخام من إيران في السابق.