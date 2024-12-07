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https://sarabic.ae/20241207/ارتفاع-واردات-دولة-عربية-كبيرة-من-زيت-الوقود-ودولة-خليجية-في-قائمة-المصدرين-1095581253.html
ارتفاع واردات دولة عربية كبيرة من زيت الوقود ودولة خليجية في قائمة المصدرين
ارتفاع واردات دولة عربية كبيرة من زيت الوقود ودولة خليجية في قائمة المصدرين
سبوتنيك عربي
ارتفعت واردات دولة عربية كبيرة من زيت الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، في ظل انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع أسعار الوقود المنخفض الانبعاثات. 07.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-07T15:37+0000
2024-12-07T15:37+0000
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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، أن معظم واردات زيت الوقود الآتية إلى مصر خلال الأيام الـ17 الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصلت من روسيا والإمارات.وأكدت أن مصر قلّصت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بواقع الثلث إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا، على خلفية انخفاض معدلات استهلاك هذا الوقود في محطات الكهرباء.فقد بلغ استهلاك الغاز في محطات الكهرباء المصرية قرابة 3.5 مليار قدم مكعبة يوميا، وذلك قياسا بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال أشهر الصيف الماضي، وذلك بحسب أرقام صادرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويشار إلى أن واردات مصر من الغاز المسال قد اقتربت من 2.19 مليون طن متري في عام 2024، مقسمة على 32 شحنة، من بينها 20 شحنة حتى سبتمبر/أيلول الماضي، فيما استوردت خلال المدة من يوليو/تموز الماضي حتى نهاية سبتمبر 2024، قرابة 1.35 مليون طن من الغاز المسال.فيما شهدت واردات مصر من زيت الوقود صعودا ضمن مساعي الدولة العربية لسد الطلب المحلي، في حين تظل أسعار الغاز والغاز المسال العالمية مرتفعة، وذلك مقارنة بمصادر الوقود البديل.ولفتت المنصة إلى أن هذه الأرقام تمثل تراجعا بنسبة 0.43% على مدى الأسبوع منذ بداية موسم التدفئة في فصل الشتاء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20241125/دولة-عربية-تستحوذ-على-نسبة-كبيرة-من-اكتشاف-نفطي-ضخم-في-أفريقيا-1095150398.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اقتصاد

ارتفاع واردات دولة عربية كبيرة من زيت الوقود ودولة خليجية في قائمة المصدرين

15:37 GMT 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabilمهندس من شركة "أرامكو" السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة.
مهندس من شركة أرامكو السعودية يشير إلى أنبوب يحتوي على ثاني أكسيد الكربون في معمل استخلاص سوائل الغاز الطبيعي بالمملكة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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ارتفعت واردات دولة عربية كبيرة من زيت الوقود المستعمل في توليد الكهرباء، في ظل انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال، وارتفاع أسعار الوقود المنخفض الانبعاثات.
وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، أن معظم واردات زيت الوقود الآتية إلى مصر خلال الأيام الـ17 الأولى من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصلت من روسيا والإمارات.
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وأكدت أن مصر قلّصت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بواقع الثلث إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا، على خلفية انخفاض معدلات استهلاك هذا الوقود في محطات الكهرباء.
فقد بلغ استهلاك الغاز في محطات الكهرباء المصرية قرابة 3.5 مليار قدم مكعبة يوميا، وذلك قياسا بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال أشهر الصيف الماضي، وذلك بحسب أرقام صادرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويشار إلى أن واردات مصر من الغاز المسال قد اقتربت من 2.19 مليون طن متري في عام 2024، مقسمة على 32 شحنة، من بينها 20 شحنة حتى سبتمبر/أيلول الماضي، فيما استوردت خلال المدة من يوليو/تموز الماضي حتى نهاية سبتمبر 2024، قرابة 1.35 مليون طن من الغاز المسال.
فيما شهدت واردات مصر من زيت الوقود صعودا ضمن مساعي الدولة العربية لسد الطلب المحلي، في حين تظل أسعار الغاز والغاز المسال العالمية مرتفعة، وذلك مقارنة بمصادر الوقود البديل.
ولفتت المنصة إلى أن هذه الأرقام تمثل تراجعا بنسبة 0.43% على مدى الأسبوع منذ بداية موسم التدفئة في فصل الشتاء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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