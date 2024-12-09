https://sarabic.ae/20241209/تغيير-وجهة-مليون-برميل-نفط-قبل-دخول-قناة-السويس-ما-السبب؟-1095619821.html

تغيير وجهة مليون برميل نفط قبل دخول قناة السويس... ما السبب؟

تغيير وجهة مليون برميل نفط قبل دخول قناة السويس... ما السبب؟

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير عن تغيير ناقلة نفط عملاقة مسارها، أمس الأحد، والتي كانت تحمل مليون برميل نفط إلى دولة عربية. 09.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-09T08:13+0000

2024-12-09T08:13+0000

2024-12-09T08:13+0000

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وغيّرت الناقلة الإيرانية "لوتس" وجهتها، قبل أن تصل إلى قناة السويس المصرية، والتي كان من المقرر أن توصل شحنة المليون برميل إلى سوريا، لكنها عادت إلى ميناء جزيرة "خرج" الذي انطلقت منه، بعد الإعلان عن سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وفقا لمنصة "الطاقة".وذكرت بيانات موقع "كبلر"، المتخصص في تتبع السفن والناقلات، أن "الناقلة "لوتس 9203784" التي تحمل مليون برميل نفط عائدة الآن في طريقها إلى ميناء جزيرة "خرج" الإيرانية".فيما أشارت بيانات لمنصة "تانكرز تراكرز" إلى أن "الناقلة "لوتس" حوّلت مسارها في خليج السويس قبل دخول القناة، بينما كانت تستعد لتسليم شحنة من صادرات النفط الإيرانية إلى سوريا".وتضم جزيرة "خرج" عددا من الموانئ، التي تنطلق منها صادرات النفط الإيرانية باتجاه مختلف دول العالم ممن تشتري الخام، الذي تنتجه إيران.وتعد الناقلة "لوتس" واحدة من 8 ناقلات نفط إيرانية، وتمكنت، في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ونيسان/ أبريل 2023، من توصيل 17 شحنة، وقدّمت ما يزيد على 16 مليون برميل نفط إلى ميناء بانياس السوري، كما تُصنّف "لوتس" بأنها من أكثر الناقلات المنتهكة للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ونظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد في وقت واحد.وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام، وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, بشار الأسد, اقتصاد, العالم العربي