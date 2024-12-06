https://sarabic.ae/20241206/إيران-تطالب-نظام-كييف-بوقف-دعم-الإرهابيين-في-سوريا-1095545473.html

إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا

إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا

سبوتنيك عربي

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أوكرانيا، بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T11:05+0000

2024-12-06T11:05+0000

2024-12-06T11:05+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار سوريا اليوم

بشار الأسد

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم العربي

أخبار إيران

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095428712_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_0141687eb63f059fb429fd1dcb9ebc18.jpg

ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مجتبي دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، إشارته إلى تورط بعض المسؤولين الأوكرانيين في دعمهم لجماعات إرهابية معروفة في سوريا.ورأى الدبلوماسي الإيراني أن "هذه التصرفات تعد انتهاكًا صريحًا للتزامات الدول الدولية في مكافحة الإرهاب"، مطالبا بوقفها على الفور، ومشددا على خطورة العناصر الإرهابية في سوريا، والتي أُدرجت منذ فترة طويلة على قوائم الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي.وشدد مجتبي دميرجي لو، على أن "استخدام هذه الجماعات لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا هو نهج غير أخلاقي ويتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي، والتجربة تشير إلى أن التحالف مع الإرهاب يساهم فقط في انتشار العنف وانعدام الأمن، وسينعكس عاجلًا أم آجلًا على داعميه".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.

https://sarabic.ae/20241206/سلاح-الجو-السوري-يقصف-تجمعات-للإرهابيين-وآلياتهم-غربي-إدلب-فيديو-1095544652.html

https://sarabic.ae/20241206/الحشد-الشعبي-العراقي-لا-يمكننا-غض-الطرف-عندما-تتحكم-بسوريا-جماعات-إرهابية-1095542769.html

أخبار إيران

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار إيران, إيران