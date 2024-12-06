إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا

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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20241206/إيران-تطالب-نظام-كييف-بوقف-دعم-الإرهابيين-في-سوريا-1095545473.html
إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا
إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا
سبوتنيك عربي
طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أوكرانيا، بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:05+0000
2024-12-06T11:05+0000
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مجتبي دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، إشارته إلى تورط بعض المسؤولين الأوكرانيين في دعمهم لجماعات إرهابية معروفة في سوريا.ورأى الدبلوماسي الإيراني أن "هذه التصرفات تعد انتهاكًا صريحًا للتزامات الدول الدولية في مكافحة الإرهاب"، مطالبا بوقفها على الفور، ومشددا على خطورة العناصر الإرهابية في سوريا، والتي أُدرجت منذ فترة طويلة على قوائم الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي.وشدد مجتبي دميرجي لو، على أن "استخدام هذه الجماعات لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا هو نهج غير أخلاقي ويتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي، والتجربة تشير إلى أن التحالف مع الإرهاب يساهم فقط في انتشار العنف وانعدام الأمن، وسينعكس عاجلًا أم آجلًا على داعميه".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/سلاح-الجو-السوري-يقصف-تجمعات-للإرهابيين-وآلياتهم-غربي-إدلب-فيديو-1095544652.html
https://sarabic.ae/20241206/الحشد-الشعبي-العراقي-لا-يمكننا-غض-الطرف-عندما-تتحكم-بسوريا-جماعات-إرهابية-1095542769.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار إيران, إيران
أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار إيران, إيران

إيران تطالب نظام كييف بوقف دعم الإرهابيين في سوريا

11:05 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Omar Albamمسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024.
مسلحون من المعارضة السورية عند بوابة الوصول في مطار حلب الدولي في حلب، سوريا، 2 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Omar Albam
تابعنا عبر
طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أوكرانيا، بالتوقف عن دعم الجماعات الإرهابية في منطقة غرب آسيا، وخاصة في سوريا.
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم الجمعة، عن مجتبي دميرجي لو، مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، إشارته إلى تورط بعض المسؤولين الأوكرانيين في دعمهم لجماعات إرهابية معروفة في سوريا.
سلاح الجو السوري يقصف تجمعا للإرهابيين في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
سلاح الجو السوري يقصف تجمعات للإرهابيين وآلياتهم غربي إدلب... فيديو
10:09 GMT
ورأى الدبلوماسي الإيراني أن "هذه التصرفات تعد انتهاكًا صريحًا للتزامات الدول الدولية في مكافحة الإرهاب"، مطالبا بوقفها على الفور، ومشددا على خطورة العناصر الإرهابية في سوريا، والتي أُدرجت منذ فترة طويلة على قوائم الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وشدد مجتبي دميرجي لو، على أن "استخدام هذه الجماعات لزعزعة استقرار منطقة غرب آسيا هو نهج غير أخلاقي ويتعارض مع جميع مبادئ القانون الدولي، والتجربة تشير إلى أن التحالف مع الإرهاب يساهم فقط في انتشار العنف وانعدام الأمن، وسينعكس عاجلًا أم آجلًا على داعميه".
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
الحشد الشعبي العراقي: لا يمكننا غض الطرف عندما تتحكم بسوريا جماعات إرهابية
09:31 GMT
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
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