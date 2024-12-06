https://sarabic.ae/20241206/سلاح-الجو-السوري-يقصف-تجمعات-للإرهابيين-وآلياتهم-غربي-إدلب-فيديو-1095544652.html
سلاح الجو السوري يقصف تجمعات للإرهابيين وآلياتهم غربي إدلب... فيديو
سلاح الجو السوري يقصف تجمعات للإرهابيين وآلياتهم غربي إدلب... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T10:09+0000
2024-12-06T10:09+0000
2024-12-06T10:18+0000
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
سلاح الجو السوري يقصف تجمعات للإرهابيين وآلياتهم غربي إدلب... فيديو
10:09 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 06.12.2024)
صرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.