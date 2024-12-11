https://sarabic.ae/20241211/دولة-عربية-تسجل-ارتفاعا-في-قيمة-وارداتها-من-الغاز-بنسبة-139-خلال-شهر-واحد-1095699200.html

دولة عربية تسجل ارتفاعا في قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 139% خلال شهر واحد

دولة عربية تسجل ارتفاعا في قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 139% خلال شهر واحد

سبوتنيك عربي

ارتفعت قيمة واردات دولة عربية كبيرة من الغاز الطبيعي، في سبتمبر/ أيلول 2024، بنحو 138.6% لتغطية الطلب مع تراجع الإنتاج محليا. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T15:49+0000

2024-12-11T15:49+0000

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وذكرت منصة الطاقة، مساء اليوم الأربعاء، أن واردات الغاز المصرية حققت قفزة كبيرة، بلغت 138.6%، وذلك خلال شهر واحد، وهو شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع زيادة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والغاز المسال.وأكدت ارتفاع قيمة واردات مصر من الغاز قد دفع القيمة الإجمالية لواردات القاهرة من سلع مختلفة إلى الصعود بنسبة 16.9%، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة واردات مصر، بلغ حوالي 7.86 مليار دولار خلال سبتمبر 2024، مقارنة مع 6.72 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق.وانخفض إجمالي إنتاج مصر من الغاز بمقدار 11.42 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، ليسجل 33.77 مليار متر مكعب.بالتوازي مع ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال في 2024 بصورة كبيرة، خاصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، للمرة الأولى منذ عام 2018، مع عودة البلاد إلى الاستيراد، نتيجة للطلب المحلي المتزايد.ومنذ بداية صيف 2024، كثّفت مصر التعاقد على شراء شحنات الغاز لمواجهة مشاكل تراجع الإنتاج وتلبية الطلب المحلي، بعدما طرحت منذ يونيو/حزيران الماضي 5 مناقصات بإجمالي 65 شحنة.ويأتي هذا في وقت أسهمت واردات مصر من الوقود في زيادة حجم فاتورة الواردات، في ظل استمرار زيادة الطلب على المشتقات النفطية، خاصة المازوت لتشغيل محطات الكهرباء بوصفه البديل الأقل سعرا.وقامت مصر القاهرة بالتحول تدريجيًا من استعمال الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، إلى زيت الوقود، من أجل سد الطلب المحلي المتنامي على الكهرباء.

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