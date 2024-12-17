https://sarabic.ae/20241217/احتياطياته-24-مليار-برميل-حقل-نفط-في-دولة-عربية-يستعد-لطفرة-ضخمة-1095901650.html

"احتياطياته 2.4 مليار برميل".. حقل نفط في دولة عربية يستعد لطفرة ضخمة

"احتياطياته 2.4 مليار برميل".. حقل نفط في دولة عربية يستعد لطفرة ضخمة

سبوتنيك عربي

يترقب حقل نفط بدولة عربية طفرة إنتاجية ضخمة تقترب من 4 أضعاف حجم إنتاجه الحالي، خاصة وأنه يمتاز بإنتاج 3 أنواع من النفط العالية الجودة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T19:53+0000

2024-12-17T19:53+0000

2024-12-17T19:53+0000

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ونقلت منصة الطاقة، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني السواد، خلال زيارة إلى حقل أرطاوي النفطي العملاق، أنه من الحقول المهمة بالنسبة إلى العراق، كما أنه دخل ضمن مشروع غاز البصرة المتكامل، الذي تعاقدت عليه الوزارة مع شركة توتال إنرجي الفرنسية.وتسعى وزارة النفط العراقية إلى تحقيق إستراتيجيتها الإنتاجية الضخمة، من أجل النهوض بحجم الإنتاج من النفط الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بحلول العام 2027، مع التخطيط للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي بالكامل من الغاز بحلول العام نفسه.فيما يبلغ حجم إنتاج حقل أرطاوي العراقي في الوقت الحالي حوالي 60 ألف برميل يوميًا، إلا أن العراق يعتزم زيادة هذا الإنتاج إلى نحو 210 آلاف برميل يوميًا، بهدف إحداث طفرة إنتاجية ضخمة يترقّبها الحقل النفطي ضمن مشروع غاز البصرة المتكامل.وتخطط الوزارة العراقية استثمار الغاز المصاحب من 5 حقول نفطية في محافظة البصرة، من بينها الحقل النفطي العملاق، باعتباره مشروع صديقا للبيئة ، ويتضمن "إنشاء محطة لمعالجة الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعبة قياسية على مرحلتين، الأولى تُنجَز بعد 3 سنوات بطاقة 300 مليون قدم مكعبة قياسية، والمرحلة الثانية تُنجَز بعد 5 سنوات من عمر المشروع بطاقة 300 مليون قدم مكعبة قياسية أخرى".ويشمل المشروع العراقي إنشاء محطة لمعالجة ماء البحر، لحقن هذا الماء في المكامن النفطية بطاقة 6 ملايين برميل يوميًا، لتوفر كميات معادلة من مياه الأنهار لأغراض الاستعمالات البشرية والزراعية.تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل أرطاوي تبلغ نحو 2.4 مليار برميل من النفط الخام.

https://sarabic.ae/20241215/يغير-قواعد-اللعبة-اكتشاف-غاز-باحتياطيات-8-تريليونات-قدم-مكعبة-شرق-البحر-المتوسط-1095804606.html

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