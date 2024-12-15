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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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https://sarabic.ae/20241215/يغير-قواعد-اللعبة-اكتشاف-غاز-باحتياطيات-8-تريليونات-قدم-مكعبة-شرق-البحر-المتوسط-1095804606.html
"يغير قواعد اللعبة".. اكتشاف غاز باحتياطيات 8 تريليونات قدم مكعبة شرق البحر المتوسط
"يغير قواعد اللعبة".. اكتشاف غاز باحتياطيات 8 تريليونات قدم مكعبة شرق البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن قبرص على موعد مع اكتشاف احتياطات ضخمة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، يمكن أن تنافس مصر. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T11:40+0000
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وأفادت منصة الطاقة، اليوم الأحد، بأن أعمال الحفر في حقل غاز طبيعي في المياه الإقليمية لقبرص في بئر "إلكترا" (Elektra) داخل المربع رقم 5 في شرق البحر المتوسط ستبدأ منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2025.وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي داخل البئر تتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة (القدم المكعبة تعادل 0.028 مترًا مكعبًا)، بما يعادل 142 و227 مليار متر مكعب.ويتوقع أن يكون البئر موضع اكتشاف غاز "يغير قواعد اللعبة" في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تضم حقل ظهر المصري وليفياثان الإسرائيلي، ما يمكن معه وضع خطة لإقامة محطة تسييل للغاز (تحويل الغاز الطبيعي إلى صورته السائلة) في فاسيليكوس بقبرص.ويأتي هذا في وقت يترقب قطاع الغاز في قبرص انتعاشة قوية مع تصريحات حملها مسؤول كبير في شركة "إكسون موبيل"، حيث يقرر بدء أعمال الحفر في بئر "إلكترا" الاستكشافية القبرصي في منتصف يناير المقبل بعد الانتهاء من حفر بئر نفرتاري-1 في مصر.وكانت شركة "إكسون موبيل" قد أعلنت لأول مرة اكتشاف غاز داخل البئر إلكترا جنوب غربي قبرص في شرق المتوسط في 28 فبراير/شباط (2019)، ويرجح أن يبشر الاكتشاف بنتائج مشجعة.وكانت الشركة الأمريكية نفسها قد أعلنت في 22 من الشهر الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير المقبل 2025.وأكدت منصة الطاقة، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.
https://sarabic.ae/20240829/مصر-وقبرص-تبحثان-إنشاء-ممر-بالبحر-المتوسط-لنقل-الغاز-إلى-أوروبا-1092215355.html
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"يغير قواعد اللعبة".. اكتشاف غاز باحتياطيات 8 تريليونات قدم مكعبة شرق البحر المتوسط

11:40 GMT 15.12.2024
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Igor Zarembo
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أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن قبرص على موعد مع اكتشاف احتياطات ضخمة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، يمكن أن تنافس مصر.
وأفادت منصة الطاقة، اليوم الأحد، بأن أعمال الحفر في حقل غاز طبيعي في المياه الإقليمية لقبرص في بئر "إلكترا" (Elektra) داخل المربع رقم 5 في شرق البحر المتوسط ستبدأ منتصف شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل 2025.
غاز طبيعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مصر وقبرص تبحثان إنشاء ممر بالبحر المتوسط لنقل الغاز إلى أوروبا
29 أغسطس, 16:50 GMT
وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز الطبيعي داخل البئر تتراوح بين 5 و8 تريليونات قدم مكعبة (القدم المكعبة تعادل 0.028 مترًا مكعبًا)، بما يعادل 142 و227 مليار متر مكعب.
ويتوقع أن يكون البئر موضع اكتشاف غاز "يغير قواعد اللعبة" في منطقة شرق البحر المتوسط، التي تضم حقل ظهر المصري وليفياثان الإسرائيلي، ما يمكن معه وضع خطة لإقامة محطة تسييل للغاز (تحويل الغاز الطبيعي إلى صورته السائلة) في فاسيليكوس بقبرص.
ويأتي هذا في وقت يترقب قطاع الغاز في قبرص انتعاشة قوية مع تصريحات حملها مسؤول كبير في شركة "إكسون موبيل"، حيث يقرر بدء أعمال الحفر في بئر "إلكترا" الاستكشافية القبرصي في منتصف يناير المقبل بعد الانتهاء من حفر بئر نفرتاري-1 في مصر.
وكانت شركة "إكسون موبيل" قد أعلنت لأول مرة اكتشاف غاز داخل البئر إلكترا جنوب غربي قبرص في شرق المتوسط في 28 فبراير/شباط (2019)، ويرجح أن يبشر الاكتشاف بنتائج مشجعة.
وكانت الشركة الأمريكية نفسها قد أعلنت في 22 من الشهر الماضي، عن خطط لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص، في يناير المقبل 2025.
وأكدت منصة الطاقة، أن نيقوسيا تتواصل مع القاهرة لربط الغاز القبرصي بمصر، لاستعمال محطات الإسالة وخطوط الأنابيب المصرية الموجودة تحت سطح البحر المتوسط، بهدف إعادة تصديره إلى القارة العجوز.
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