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3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
سبوتنيك عربي
يمثل قطاع الغاز في العديد من الدول مصدرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد، إلا أن التحديات التي تواجه هذا... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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وكشفت تقارير عن التحديات التي يواجهها قطاع الغاز في إحدى الدول الكبرى المنتجة للغاز، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة تصل إلى أكثر من 209 تريليونات قدم مكعبة، لكن يعاني ملايين المواطنين فيها من نقص حاد في الطاقة، إذ لا يحصل 92 مليون شخص تقريبًا على الكهرباء أو حلول طهي نظيفة.خطط تطوير قطاع الغاز في نيجيريامن المتوقع أن تستمر احتياطيات الغاز في نيجيريا، لمدة 111 عامًا، بناءً على معدلات الإنتاج الحالية، وهو ما يعادل ضعف متوسط عمر الاحتياطيات في أفريقيا، ونحو ضعف المدة المتوقعة لاحتياطيات النفط في البلاد، بحسب موقع "الطاقة".مشروعات الغاز في نيجيريا على الرغم من الصعوبات المستمرة، تم إطلاق العديد من المشروعات المحلية والدولية لتطوير بنية الغاز التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.المشروعات المحلية:المشروعات الموجهة للتصديرعلماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغازحقل نفطي واعد في سوريا يقدم 1000 برميل يوميا
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اقتصاد, نيجريا, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد, نيجريا, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
3 مشروعات عربية تنقذ قطاع الغاز في دولة أفريقية
يمثل قطاع الغاز في العديد من الدول مصدرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد، إلا أن التحديات التي تواجه هذا القطاع كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأسعار المتقلبة والمخاطر المحلية التي قد تؤثر على استدامته.
وكشفت تقارير عن التحديات التي يواجهها قطاع الغاز في إحدى الدول الكبرى المنتجة للغاز، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة تصل إلى أكثر من 209 تريليونات قدم مكعبة، لكن يعاني ملايين المواطنين فيها من نقص حاد في الطاقة، إذ لا يحصل 92 مليون شخص تقريبًا على الكهرباء أو حلول طهي نظيفة.
وفي محاولة للتصدي لهذه الأزمة، أولت حكومة دولة نيجيريا أهمية خاصة لمشروعات الغاز بهدف تعزيز صادراتها وتأمين الإيرادات.
خطط تطوير قطاع الغاز في نيجيريا
من المتوقع أن تستمر احتياطيات الغاز
في نيجيريا، لمدة 111 عامًا، بناءً على معدلات الإنتاج الحالية، وهو ما يعادل ضعف متوسط عمر الاحتياطيات في أفريقيا، ونحو ضعف المدة المتوقعة لاحتياطيات النفط في البلاد، بحسب موقع "الطاقة".
على الرغم من الصعوبات المستمرة، تم إطلاق العديد من المشروعات المحلية والدولية لتطوير بنية الغاز التحتية، بما في ذلك خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
1.
خط أنابيب الغاز إيبادان - جيبا: مشروع بطول 510 كيلومترات يهدف إلى توفير الغاز للولايات الغربية والوسطى.
2.
خط أنابيب الغاز عبر نيجيريا: يهدف إلى ربط شبكات خطوط الأنابيب داخل البلاد، مع اكتمال قريب لمرحلة أولى عبر خط أجاوكوتا- كادونا- كانو.
المشروعات الموجهة للتصدير
1.
خط أنابيب الغاز الجزائري - النيجيري: يمتد عبر 4 آلاف و128 كيلومترًا، وينقل 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز إلى الأسواق الأوروبية.
2.
خط أنابيب الغاز المغربي
- النيجيري: في مرحلة الاستحواذ على الأراضي، ويهدف إلى توفير الغاز لـ13 دولة.
3.
خط أنابيب الغاز بين نيجيريا وليبيا: يهدف إلى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر النيجر.
4.
خط أنابيب غاز خليج غينيا: يهدف لنقل الغاز من ساحل نيجيريا إلى جزيرة بيوكو لتصديره عبر محطة الغاز المسال.