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https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-حاسوبيا-فريدا-لتطوير-قطاع-النفط-والغاز-1095831230.html
علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز
علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز
سبوتنيك عربي
تمكن علماء روس من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، من تطوير نظام رؤية حاسوبي للكشف عن الفقاعات في تدفقات الغاز والسوائل، يمكن استخدامه في تطوير قطاعات النفط... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T10:23+0000
2024-12-16T10:23+0000
مجتمع
علوم
تكرير نفط
روسيا
علماء
علماء روس
علماء روس
فقاعة
غازات
الغازات
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يقوم النظام بالكشف عن الفقاعات وبحساب مسارها وشكلها. ويعتقد المؤلفون أن النظام يمكن أن يجد تطبيقات في صناعات النفط والغاز والطاقة، وفي الإنتاج البيولوجي والكيميائي.تُستخدم تدفقات الفقاعات في التطبيقات الصناعية المختلفة لنقل الكتلة في الغازات والسوائل. ويؤثر شكلها وحركتها بشكل مباشر على تدفق المادة في البيئات المختلفة، وقد يختلف سلوك هذا النظام حسب التركيب الكيميائي للغاز وخصائصه الفيزيائية.وبحسب العلماء، فإنه حتى في المشروبات الغازية الحلوة، فإن دورة تكوين وتوزيع فقاعات ثاني أكسيد الكربون في الزجاج، وتدميرها تحدث بشكل مختلف.تستخدم العديد من العمليات الصناعية (التعويم، والتجويف، وتشغيل المفاعلات الحيوية) أيضًا فقاعات بمعلمات مختلفة، والتي قد تؤدي الانحرافات عنها إلى عواقب سلبية.قدم العلماء أداة جديدة للمراقبة غير التلامسية لسلوك الفقاعات استنادًا إلى رؤية الكمبيوتر والشبكات العصبية. على عكس نظائره، فإن النظام الجديد مناسب للغالبية العظمى من ظروف ظهور وحركة وتدمير الفقاعات المحققة في الصناعة.قال إيليا ستارودوموف، الباحث الرئيسي في مختبر نمذجة الوسائط الفيزيائية والبيولوجية: "في التكنولوجيا الحيوية، يعد اكتشاف الفقاعات وتوصيفها أمرًا حيويًا لتحسين أداء المفاعل الحيوي لأن الفقاعات تؤثر بشكل كبير على نقل الأوكسجين وتوزيع المغذيات، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو الميكروبات وإنتاجيتها. تعمل نتائج بحثنا على تحسين المراقبة الدقيقة لديناميكيات الفقاعات، مما يسمح بتحكم أفضل في أسعار تبادل الغاز وزيادة كفاءة العمليات الحيوية: التخمير وزراعة الخلايا والتفاعلات الكيميائية الحيوية الأخرى".كما أشار ستارودوموف إلى أن، هذا النموذج يستخدم بيانات تجريبية، بما في ذلك معامل انتشار الغاز لاحتجاز السائل والغاز، بالإضافة إلى خوارزميات القياس والمتوسط، مما يسمح له بالتكيف مع مجموعة واسعة من مجموعات أنظمة الغاز السائل.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "إم دي بي أي" العلمية، أجرى المتخصصون أعمالًا تجريبية للتأكد من دقة النظام وفاعليته. وفي الوقت نفسه، أكدوا أن مؤشرات الجودة أعلى من مؤشرات الاتصال ونظائرها الصناعية غير التلامسية.علماء روس يستخلصون مادة باهظة الثمن من النفايات علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية
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علوم, تكرير نفط, روسيا, علماء, علماء روس, علماء روس, فقاعة, غازات, الغازات
علوم, تكرير نفط, روسيا, علماء, علماء روس, علماء روس, فقاعة, غازات, الغازات

علماء روس يبتكرون نظاما حاسوبيا فريدا لتطوير قطاع النفط والغاز

10:23 GMT 16.12.2024
© Getty Images / Nitat Termmeeصورة لعاملة في قطاع تكرير النفط
صورة لعاملة في قطاع تكرير النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© Getty Images / Nitat Termmee
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تمكن علماء روس من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، من تطوير نظام رؤية حاسوبي للكشف عن الفقاعات في تدفقات الغاز والسوائل، يمكن استخدامه في تطوير قطاعات النفط والغاز.
يقوم النظام بالكشف عن الفقاعات وبحساب مسارها وشكلها. ويعتقد المؤلفون أن النظام يمكن أن يجد تطبيقات في صناعات النفط والغاز والطاقة، وفي الإنتاج البيولوجي والكيميائي.
تُستخدم تدفقات الفقاعات في التطبيقات الصناعية المختلفة لنقل الكتلة في الغازات والسوائل. ويؤثر شكلها وحركتها بشكل مباشر على تدفق المادة في البيئات المختلفة، وقد يختلف سلوك هذا النظام حسب التركيب الكيميائي للغاز وخصائصه الفيزيائية.
وبحسب العلماء، فإنه حتى في المشروبات الغازية الحلوة، فإن دورة تكوين وتوزيع فقاعات ثاني أكسيد الكربون في الزجاج، وتدميرها تحدث بشكل مختلف.
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تستخدم العديد من العمليات الصناعية (التعويم، والتجويف، وتشغيل المفاعلات الحيوية) أيضًا فقاعات بمعلمات مختلفة، والتي قد تؤدي الانحرافات عنها إلى عواقب سلبية.
وأشار العلماء إلى أن الطرق الحالية لمراقبة شكلها ومسارها لها قيود كبيرة: بعضها غير فعال عند معدلات التدفق العالية، والبعض الآخر يتطلب أخذ عينات دورية.
قدم العلماء أداة جديدة للمراقبة غير التلامسية لسلوك الفقاعات استنادًا إلى رؤية الكمبيوتر والشبكات العصبية. على عكس نظائره، فإن النظام الجديد مناسب للغالبية العظمى من ظروف ظهور وحركة وتدمير الفقاعات المحققة في الصناعة.
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قال إيليا ستارودوموف، الباحث الرئيسي في مختبر نمذجة الوسائط الفيزيائية والبيولوجية: "في التكنولوجيا الحيوية، يعد اكتشاف الفقاعات وتوصيفها أمرًا حيويًا لتحسين أداء المفاعل الحيوي لأن الفقاعات تؤثر بشكل كبير على نقل الأوكسجين وتوزيع المغذيات، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو الميكروبات وإنتاجيتها. تعمل نتائج بحثنا على تحسين المراقبة الدقيقة لديناميكيات الفقاعات، مما يسمح بتحكم أفضل في أسعار تبادل الغاز وزيادة كفاءة العمليات الحيوية: التخمير وزراعة الخلايا والتفاعلات الكيميائية الحيوية الأخرى".
وأضاف ستارودوموف أن الدراسة قامت بتحليل طرق الكشف عن الفقاعات وطورت خوارزمية التجزئة باستخدام نموذج الشبكة العصبية (YOLOv9c). وللتدريب على النماذج والحسابات، تم استخدام تصور عالي السرعة لنماذج حركة شوائب الغاز لمختلف قوى الإدخال المحددة ومحتوى الغاز في جهاز النقل الجماعي.
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كما أشار ستارودوموف إلى أن، هذا النموذج يستخدم بيانات تجريبية، بما في ذلك معامل انتشار الغاز لاحتجاز السائل والغاز، بالإضافة إلى خوارزميات القياس والمتوسط، مما يسمح له بالتكيف مع مجموعة واسعة من مجموعات أنظمة الغاز السائل.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "إم دي بي أي" العلمية، أجرى المتخصصون أعمالًا تجريبية للتأكد من دقة النظام وفاعليته. وفي الوقت نفسه، أكدوا أن مؤشرات الجودة أعلى من مؤشرات الاتصال ونظائرها الصناعية غير التلامسية.
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