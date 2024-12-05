https://sarabic.ae/20241205/علماء-روس-يبتكرون-خرسانة-باستخدام-الألماس-النانوي-1095513145.html

علماء روس يبتكرون خرسانة باستخدام "الألماس النانوي"

علماء روس يبتكرون خرسانة باستخدام "الألماس النانوي"

سبوتنيك عربي

تمكن علماء روس من جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، من تحسين جودة الخرسانة عن طريق إضافة "الألماس النانوي" النقي كيميائيًا إليها، ونتيجة للتجارب، حددوا... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T12:15+0000

2024-12-05T12:15+0000

2024-12-05T12:15+0000

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كشفت الدراسة الجديدة عن نوع خرسانة جديد، عن طريق إضافة "الألماس النانوي"، مما أدى إلى زيادة قوة الانثناء والضغط للمنتج بأكثر من 15 في المئة. وأشارت الدراسة إلى أن قوة الخرسانة هي قدرتها على تحمل الأحمال الميكانيكية دون أن تنهار أو تتشوه.وقام العلماء في جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، بتطوير تركيبات خرسانية خاصة معدلة باستخدام "الألماس النانوي". كما قاموا بدراسة التركيبة الطورية، والبنية المجهرية، والخواص الفيزيائية والميكانيكية للمنتجات الناتجة.قال رئيس قسم الهندسة ورسومات الكمبيوتر في جامعة الدون التقنية الحكومية الروسية، يفغيني شيربان: "إن إضافة محلول من "الألماس النانوي" إلى الخليط الخرساني بنسبة تصل إلى واحد في المئة من وزن الإسمنت، يمكن أن يحسن خصائص قوة الخرسانة بشكل كبير ويسرع عملية اكتساب القوة، وتم تحقيق أفضل نتيجة بجرعة قدرها 0.4 في المئة".وأشارت الجامعة إلى أن البحث له أهمية عملية عالية ووعد لصناعة البناء والتشييد. أولاً، إن استخدام "الألماس النانوي" سيجعل من الممكن تحقيق بنية ذات جودة أعلى وخصائص أداء أعلى للخرسانة.ثانيًا، سيسمح استخدام "الألماس النانوي"، بنسب معينة، بتقليل استخدام المكونات باهظة الثمن مثل الإسمنت، بالإضافة إلى الركام عالي الجودة باهظ الثمن.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس دايريكت" العلمية، ووفقاً للتقديرات الأولية من الشركاء الصناعيين، فإن تأثير إدخال "الألماس النانوي" في الإنتاج على نطاق واسع يمكن أن يحقق وفورات تصل إلى 15 في المئة لكل متر مكعب من خليط الخرسانة.علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونية

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