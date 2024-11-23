https://sarabic.ae/20241123/علماء-روس-يصنعون-خرسانة-من-بقايا-القهوة-ما-هي-مميزاتها-1095116490.html

علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية

علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية

سبوتنيك عربي

طور باحثون روس، بالتعاون مع علماء دوليين، خليطا خرسانيا مبتكرا يحتوي على الفحم الحيوي المصنوع من بقايا القهوة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T15:49+0000

2024-11-23T15:49+0000

2024-11-23T15:50+0000

مجتمع

القهوة

علوم

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ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "Recycling"، فإن هذا الابتكار في تقليل استهلاك الأسمنت بنسبة تصل إلى 10% مع تحسين جودة الخرسانة.وأوضح علماء جامعة دون التقنية الحكومية الروسية، أن القهوة، أحد أكثر المشروبات شيوعا عالميا، تُنتج كميات كبيرة من النفايات العضوية التي لا يمكن استخدامها مباشرة في الخرسانة، لأنها تطلق مواد كيميائية تضعفها. ولحل هذه المشكلة، قام الباحثون بتسخين بقايا القهوة إلى 400 درجة مئوية لإنتاج فحم حيوي مسامي غني بالكربون.وبالتعاون مع علماء من أذربيجان ولبنان وتركيا، استبدل الفريق جزءا من الأسمنت بالفحم الحيوي، ووجدوا أنه عند إضافته بنسبة 4% من وزن الخليط، تتحسن خصائص الخرسانة الفيزيائية والميكانيكية، مما يجعلها مناسبة للبناء السكني والتجاري. وأشار سيرغي ستيلماخ، رئيس قسم تشييد المباني في الجامعة، إلى أن الفحم الحيوي يعزز بنية الخرسانة ويزيد تجانسها، مضيفا أن هذه التقنية قد تجد تطبيقات واسعة في دول كبرى منتجة للقهوة، مثل البرازيل وفيتنام. ويخطط الباحثون لإجراء دراسات مستقبلية حول متانة الخرسانة ومقاومتها للعوامل البيئية، لتحسين أدائها واعتمادها على نطاق واسع.

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القهوة, علوم