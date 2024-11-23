علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية

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خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
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30 د
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
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مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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https://sarabic.ae/20241123/علماء-روس-يصنعون-خرسانة-من-بقايا-القهوة-ما-هي-مميزاتها-1095116490.html
علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية
علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية
سبوتنيك عربي
طور باحثون روس، بالتعاون مع علماء دوليين، خليطا خرسانيا مبتكرا يحتوي على الفحم الحيوي المصنوع من بقايا القهوة. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T15:49+0000
2024-11-23T15:50+0000
مجتمع
القهوة
علوم
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ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "Recycling"، فإن هذا الابتكار في تقليل استهلاك الأسمنت بنسبة تصل إلى 10% مع تحسين جودة الخرسانة.وأوضح علماء جامعة دون التقنية الحكومية الروسية، أن القهوة، أحد أكثر المشروبات شيوعا عالميا، تُنتج كميات كبيرة من النفايات العضوية التي لا يمكن استخدامها مباشرة في الخرسانة، لأنها تطلق مواد كيميائية تضعفها. ولحل هذه المشكلة، قام الباحثون بتسخين بقايا القهوة إلى 400 درجة مئوية لإنتاج فحم حيوي مسامي غني بالكربون.وبالتعاون مع علماء من أذربيجان ولبنان وتركيا، استبدل الفريق جزءا من الأسمنت بالفحم الحيوي، ووجدوا أنه عند إضافته بنسبة 4% من وزن الخليط، تتحسن خصائص الخرسانة الفيزيائية والميكانيكية، مما يجعلها مناسبة للبناء السكني والتجاري. وأشار سيرغي ستيلماخ، رئيس قسم تشييد المباني في الجامعة، إلى أن الفحم الحيوي يعزز بنية الخرسانة ويزيد تجانسها، مضيفا أن هذه التقنية قد تجد تطبيقات واسعة في دول كبرى منتجة للقهوة، مثل البرازيل وفيتنام. ويخطط الباحثون لإجراء دراسات مستقبلية حول متانة الخرسانة ومقاومتها للعوامل البيئية، لتحسين أدائها واعتمادها على نطاق واسع.
https://sarabic.ae/20241109/مكون-أساسي-في-مشروب-قهوة-شهير-قد-يزيد-من-خطر-إصابة-النساء-بمرض-مميت-1094634354.html
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القهوة, علوم
القهوة, علوم

علماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية

15:49 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 15:50 GMT 23.11.2024)
© Photo / Unsplash/ Jakub Żerdzicki خرسانة
خرسانة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
خرسانة
© Photo / Unsplash/ Jakub Żerdzicki
تابعنا عبر
طور باحثون روس، بالتعاون مع علماء دوليين، خليطا خرسانيا مبتكرا يحتوي على الفحم الحيوي المصنوع من بقايا القهوة.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "Recycling"، فإن هذا الابتكار في تقليل استهلاك الأسمنت بنسبة تصل إلى 10% مع تحسين جودة الخرسانة.
وأوضح علماء جامعة دون التقنية الحكومية الروسية، أن القهوة، أحد أكثر المشروبات شيوعا عالميا، تُنتج كميات كبيرة من النفايات العضوية التي لا يمكن استخدامها مباشرة في الخرسانة، لأنها تطلق مواد كيميائية تضعفها. ولحل هذه المشكلة، قام الباحثون بتسخين بقايا القهوة إلى 400 درجة مئوية لإنتاج فحم حيوي مسامي غني بالكربون.
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9 نوفمبر, 16:33 GMT
وبالتعاون مع علماء من أذربيجان ولبنان وتركيا، استبدل الفريق جزءا من الأسمنت بالفحم الحيوي، ووجدوا أنه عند إضافته بنسبة 4% من وزن الخليط، تتحسن خصائص الخرسانة الفيزيائية والميكانيكية، مما يجعلها مناسبة للبناء السكني والتجاري.
وأشار سيرغي ستيلماخ، رئيس قسم تشييد المباني في الجامعة، إلى أن الفحم الحيوي يعزز بنية الخرسانة ويزيد تجانسها، مضيفا أن هذه التقنية قد تجد تطبيقات واسعة في دول كبرى منتجة للقهوة، مثل البرازيل وفيتنام.
ويخطط الباحثون لإجراء دراسات مستقبلية حول متانة الخرسانة ومقاومتها للعوامل البيئية، لتحسين أدائها واعتمادها على نطاق واسع.
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