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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241203/علماء-روس-يطورون-مادة-مقاومة-للماء-يمكن-استخدامها-في-الصناعات-الإلكترونية-1095434537.html
علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونية
علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونية
سبوتنيك عربي
تمكن علماء روس من جامعة البلطيق الفيدرالية، من تطوير مادة جديدة مقاومة للماء تستخدم في تصنيع الإلكترونيات، وتعمل في ظروف الرطوبة العالية. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:58+0000
2024-12-03T09:58+0000
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وبحسب الباحثين، فإن العلم الحديث يسعى جاهداً إلى إنشاء مواد جديدة ذات مزيج فريد من الخصائص التي يمكنها حل مجموعة واسعة من المشكلات.المادة الجديدة هي مغناطيس كاره للماء، مما يعني أنه يطرد الماء. وتم تحقيق ذلك من خلال استخدام جزيئات "بزموت فريت" النانوية، والتي عند إضافتها إلى مادة بوليمرية خاصة (بولي فينيلدين فلوريد)، تمنحها خصائص مقاومة للماء.ووفقا لروديونوفا، يمكن استخدام هذه المواد لإنشاء أجهزة استشعار مغناطيسية جديدة. ونظرًا لخصائصها المقاومة للماء، ستكون هذه المستشعرات مفيدة لتطوير أجهزة الذاكرة وأجهزة الاستشعار المغناطيسية المقاومة للرطوبة.ويجري العديد من العلماء الأبحاث في تطوير مركبات البوليمر باستخدام "بزموت فريت". ومع ذلك، اقترح المتخصصون نهجًا جديدًا لإنشاء مركبات وظيفية، استنادًا إلى التحكم الدقيق في خصائص السطح الكارهة للماء.بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدراسة الجديدة بنطاق أوسع من القياسات الآلية، والتي قد تكون مفيدة للمتخصصين الآخرين الذين يعملون مع مركبات ذات تركيبة مماثلة.وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "إم دي بي أي" العلمي، فإن مهمة تحسين إمكانية "بزموت فريت"، سيسمح بزيادة إنتاج المواد ذات الخصائص المحددة، والمقاومة للرطوبة.روسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلامعلماء روس يصنعون خرسانة من بقايا القهوة بمميزات استثنائية
https://sarabic.ae/20241129/قفزة-جديدة-في-عالم-الطاقة-علماء-روس-يبتكرون-بطاريات-المستقبل--1095313639.html
https://sarabic.ae/20241127/علماء-روس-يتمكنون-من-تطوير-نموذج-رقمي-لمقياس-المغناطيسية-الكمي-1095234932.html
https://sarabic.ae/20241121/علماء-روس-يطورون-مفهوما-جديدا-لقياس-التوقيت-المحلي-1095034317.html
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علوم, تكنولوجيا, فيزياء, الفيزياء, الفيزياء, روسيا, أخبار تكنولوجيا
علوم, تكنولوجيا, فيزياء, الفيزياء, الفيزياء, روسيا, أخبار تكنولوجيا

علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونية

09:58 GMT 03.12.2024
© Photo / SLAC National Accelerator Laboratoryإلكترون
إلكترون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Photo / SLAC National Accelerator Laboratory
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تمكن علماء روس من جامعة البلطيق الفيدرالية، من تطوير مادة جديدة مقاومة للماء تستخدم في تصنيع الإلكترونيات، وتعمل في ظروف الرطوبة العالية.
وبحسب الباحثين، فإن العلم الحديث يسعى جاهداً إلى إنشاء مواد جديدة ذات مزيج فريد من الخصائص التي يمكنها حل مجموعة واسعة من المشكلات.
المادة الجديدة هي مغناطيس كاره للماء، مما يعني أنه يطرد الماء. وتم تحقيق ذلك من خلال استخدام جزيئات "بزموت فريت" النانوية، والتي عند إضافتها إلى مادة بوليمرية خاصة (بولي فينيلدين فلوريد)، تمنحها خصائص مقاومة للماء.
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قفزة جديدة في عالم الطاقة... علماء روس يبتكرون "بطاريات المستقبل"
29 نوفمبر, 09:55 GMT
تقول فاليريا روديونوفا، مديرة مركز أبحاث "المواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية" في جامعة البلطيق الحكومية: "بفضل "بزموت فريت"، يصبح السطح أكثر خشونة وأكثر مسامية، مما يحدد خصائصه الكارهة للماء".
ووفقا لروديونوفا، يمكن استخدام هذه المواد لإنشاء أجهزة استشعار مغناطيسية جديدة. ونظرًا لخصائصها المقاومة للماء، ستكون هذه المستشعرات مفيدة لتطوير أجهزة الذاكرة وأجهزة الاستشعار المغناطيسية المقاومة للرطوبة.
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27 نوفمبر, 08:44 GMT
من جهته علّق دينيس بيتروخين، الباحث في المركز العلمي للمواد الذكية والتطبيقات الطبية الحيوية في جامعة البلطيق الحكومية: "إن المادة التي تم إنشاؤها لا تتمتع بخصائص مغناطيسية فحسب، بل تتمتع أيضًا بخصائص كهروضوئية، مما يجعل من الممكن النظر فيها لإنشاء أجهزة استشعار قادرة على توليد تيار كهربائي عند تعرضها لأشعة الشمس".
ويجري العديد من العلماء الأبحاث في تطوير مركبات البوليمر باستخدام "بزموت فريت". ومع ذلك، اقترح المتخصصون نهجًا جديدًا لإنشاء مركبات وظيفية، استنادًا إلى التحكم الدقيق في خصائص السطح الكارهة للماء.
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علماء روس يطورون مفهوما جديدا لقياس "التوقيت المحلي"
21 نوفمبر, 10:29 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تتميز الدراسة الجديدة بنطاق أوسع من القياسات الآلية، والتي قد تكون مفيدة للمتخصصين الآخرين الذين يعملون مع مركبات ذات تركيبة مماثلة.
وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "إم دي بي أي" العلمي، فإن مهمة تحسين إمكانية "بزموت فريت"، سيسمح بزيادة إنتاج المواد ذات الخصائص المحددة، والمقاومة للرطوبة.
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