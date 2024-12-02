https://sarabic.ae/20241202/دراسة-تكشف-فوائد-الذهب-في-مكافحة-السرطان-1095408793.html

دراسة تكشف فوائد الذهب في مكافحة السرطان

دراسة تكشف فوائد الذهب في مكافحة السرطان

سبوتنيك عربي

استخدم باحثون دواء جديدا يعتمد على الذهب لإبطاء نمو الأورام في الحيوانات بنسبة 82% واستهداف السرطانات بشكل أكثر انتقائية من أدوية العلاج الكيميائي القياسية. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T12:49+0000

2024-12-02T12:49+0000

2024-12-02T12:49+0000

مجتمع

الصحة

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لقد أظهر شكل معدّل كيميائياً من الذهب نجاحاً ملحوظاً ضد السرطان في الدراسات المعملية، حيث نجح في الحد من نمو الورم بنسبة 82%، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف فعالية العلاج الكيميائي القياسي القائم على البلاتين، مع إظهار انتقائية أفضل للخلايا السرطانية مقارنة بالأنسجة السليمة.وقد أثبت المركب فعاليته ضد خلايا سرطان عنق الرحم أكبر بـ 27 مرة، مع إظهار نتائج محسنة بشكل ملحوظ ضد أنواع أخرى من السرطان وإظهار سمية أقل للخلايا السليمة.وبالتعاون مع بروفيسور ماغدالينا بليبانسكي، التي ترأس مختبر السرطان والشيخوخة واللقاحات في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، ابتكر الفريق شكلاً معدّلاً بشكل خاص من الذهب يهاجم السرطان من خلال آليات متعددة.وعلى النقيض من أدوية العلاج الكيميائي القياسية التي تستهدف الحمض النووي ويمكن أن تلحق الضرر بالخلايا السليمة والسرطانية، يعمل هذا المركب الجديد عن طريق منع إنزيم معين يسمى اختزال الثيوردوكسين، والذي يوجد بكثرة في الخلايا السرطانية. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسات التي أجريت على سمك الزرد أن المركب يمنع تكوين الأوعية الدموية الجديدة التي تحتاجها الأورام للنمو - وهي العملية المعروفة باسم مكافحة تكوين الأوعية الدموية.وبحسب مجلة "المجلة الأوروبية للكيمياء الطبية"، يستند البحث، الذي يربط بين الحكمة القديمة والعلم الحديث، إلى التاريخ الطويل للذهب في الطب الأيروفيدي الهندي التقليدي. ويشير بهارجافا إلى أن "الذهب مقبول بسهولة في جسم الإنسان، كما أنه يستخدم منذ آلاف السنين في علاج حالات مختلفة. وفي الأساس، تم اختبار الذهب في السوق، ولكن لم يتم التحقق من صحته علميا".لماذا قد يصاب الرجال بالخرف قبل النساء بـ10 سنوات؟علماء روس يطورون طريقة لتبسيط عملية تصنيع الأدوية المضادة للسرطانعينك يمكن أن تتنبأ بإصابتك بهذا المرض قبل 12 عاما من تشخيصه

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