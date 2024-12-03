https://sarabic.ae/20241203/علماء-يبتكرون-مادة-كونية-للألواح-الشمسية----1095446585.html

علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية

علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية

سبوتنيك عربي

أفاد علماء روس بأنه تم إنشاء مادة جديدة للألواح الشمسية، قادرة على تحمل التعرض الطويل الأمد للإشعاعات الصلبة، واختبارها تجريبيًا من قبل فيزيائيين روس ضمن فريق... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T13:40+0000

2024-12-03T13:40+0000

2024-12-03T13:40+0000

مجتمع

علوم

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وأشار العلماء إلى أنه هناك اهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم باستخدام الألواح الشمسية القائمة على الـ"بيروفسكايت" (PSCs) في تطبيقات الطاقة الحقيقية، وأوضح إيفان تشيدكوف، رئيس قسم الفيزياء الكهربية في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، أن كفاءة البطاريات المعتمدة عليها تجاوزت بالفعل عتبة 26%، ومع ذلك، لديها عيب خطير، حيث يتم تدمير "PSBs" تحت تأثير الإشعاع (الإشعاع الكوني، وأشعة الشمس، وما إلى ذلك).وكان استبدال الرصاص من واحد إلى عشرة بالمئة، حيث أن الاستبدال الكامل لكاتيونات الفلزات الأرضية القلوية يؤدي إلى حقيقة أن المادة تصبح غير قابلة للاستخدام عمليا كممتص للضوء في الأجهزة الكهروضوئية.ووفقا لتروشين، فإن تعديل الـ"بيروفسكايت" عن طريق استبدال واحد بالمئة من أيونات الرصاص الموجبة الشحنة بـ"كاتيونات" فلزات قلوية أرضية أدى إلى تحسين الثبات الضوئي ومقاومة الإشعاع للمادة.وختم بالقول: "تمكنت أفضل العينات المتطورة من تحمل جرعات عالية من أشعة غاما (5.5 مليون غراي) وتدفقات الإلكترون 30 كوادريليون لكل سنتيمتر مربع بنجاح".علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونيةقفزة جديدة في عالم الطاقة... علماء روس يبتكرون "بطاريات المستقبل"

https://sarabic.ae/20241203/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-الدولة-الوحيدة-في-العالم-التي-تستفيد-ماليا-من-تحول-الطاقة-1095440070.html

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