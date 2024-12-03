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صواريخ "كينجال" الروسية تنطلق من البحر الأبيض المتوسط في مناورة بحرية... فيديو
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https://sarabic.ae/20241203/علماء-يبتكرون-مادة-كونية-للألواح-الشمسية----1095446585.html
علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية
علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية
سبوتنيك عربي
أفاد علماء روس بأنه تم إنشاء مادة جديدة للألواح الشمسية، قادرة على تحمل التعرض الطويل الأمد للإشعاعات الصلبة، واختبارها تجريبيًا من قبل فيزيائيين روس ضمن فريق... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T13:40+0000
2024-12-03T13:40+0000
مجتمع
علوم
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وأشار العلماء إلى أنه هناك اهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم باستخدام الألواح الشمسية القائمة على الـ"بيروفسكايت" (PSCs) في تطبيقات الطاقة الحقيقية، وأوضح إيفان تشيدكوف، رئيس قسم الفيزياء الكهربية في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، أن كفاءة البطاريات المعتمدة عليها تجاوزت بالفعل عتبة 26%، ومع ذلك، لديها عيب خطير، حيث يتم تدمير "PSBs" تحت تأثير الإشعاع (الإشعاع الكوني، وأشعة الشمس، وما إلى ذلك).وكان استبدال الرصاص من واحد إلى عشرة بالمئة، حيث أن الاستبدال الكامل لكاتيونات الفلزات الأرضية القلوية يؤدي إلى حقيقة أن المادة تصبح غير قابلة للاستخدام عمليا كممتص للضوء في الأجهزة الكهروضوئية.ووفقا لتروشين، فإن تعديل الـ"بيروفسكايت" عن طريق استبدال واحد بالمئة من أيونات الرصاص الموجبة الشحنة بـ"كاتيونات" فلزات قلوية أرضية أدى إلى تحسين الثبات الضوئي ومقاومة الإشعاع للمادة.وختم بالقول: "تمكنت أفضل العينات المتطورة من تحمل جرعات عالية من أشعة غاما (5.5 مليون غراي) وتدفقات الإلكترون 30 كوادريليون لكل سنتيمتر مربع بنجاح".علماء روس يطورون مادة مقاومة للماء يمكن استخدامها في الصناعات الإلكترونيةقفزة جديدة في عالم الطاقة... علماء روس يبتكرون "بطاريات المستقبل"
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علوم
علوم

علماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية

13:40 GMT 03.12.2024
© Getty Images / sinologyعلماء يبتكرون مادة "كونية" للألواح الشمسية
علماء يبتكرون مادة كونية للألواح الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / sinology
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أفاد علماء روس بأنه تم إنشاء مادة جديدة للألواح الشمسية، قادرة على تحمل التعرض الطويل الأمد للإشعاعات الصلبة، واختبارها تجريبيًا من قبل فيزيائيين روس ضمن فريق علمي دولي.
وأشار العلماء إلى أنه هناك اهتمام متزايد في جميع أنحاء العالم باستخدام الألواح الشمسية القائمة على الـ"بيروفسكايت" (PSCs) في تطبيقات الطاقة الحقيقية، وأوضح إيفان تشيدكوف، رئيس قسم الفيزياء الكهربية في جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، أن كفاءة البطاريات المعتمدة عليها تجاوزت بالفعل عتبة 26%، ومع ذلك، لديها عيب خطير، حيث يتم تدمير "PSBs" تحت تأثير الإشعاع (الإشعاع الكوني، وأشعة الشمس، وما إلى ذلك).

وقال بافيل تروشين، رئيس المركز الفيدرالي لأبحاث مشاكل الفيزياء الكيميائية: "لقد قمنا بحل هذه المشكلة عن طريق استبدال كاتيونات الرصاص (Pb2+) جزئيًا في هاليدات معقدة بكاتيونات الكالسيوم والسترونتيوم والباريوم".

وكان استبدال الرصاص من واحد إلى عشرة بالمئة، حيث أن الاستبدال الكامل لكاتيونات الفلزات الأرضية القلوية يؤدي إلى حقيقة أن المادة تصبح غير قابلة للاستخدام عمليا كممتص للضوء في الأجهزة الكهروضوئية.
منشأة لاختبار الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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11:24 GMT
ووفقا لتروشين، فإن تعديل الـ"بيروفسكايت" عن طريق استبدال واحد بالمئة من أيونات الرصاص الموجبة الشحنة بـ"كاتيونات" فلزات قلوية أرضية أدى إلى تحسين الثبات الضوئي ومقاومة الإشعاع للمادة.

وأردف: "تم تشعيع المواد الناتجة بأشعة غاما وأشعة الإلكترون، وتمت دراسة خصائصها باستخدام مطياف الإلكترون الضوئي للأشعة السينية".

وختم بالقول: "تمكنت أفضل العينات المتطورة من تحمل جرعات عالية من أشعة غاما (5.5 مليون غراي) وتدفقات الإلكترون 30 كوادريليون لكل سنتيمتر مربع بنجاح".
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