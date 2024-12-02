https://sarabic.ae/20241202/دولة-عربية-تستحوذ-على-أكبر-صفقة-طاقة-في-أوروبا---1095408135.html
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
سبوتنيك عربي
أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، أن العرض الذي قدمته في صفقة للاستحواذ على شركة "كوفيسترو" (Covestro) الألمانية للكيماويات بقيمة 16.3... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأعلنت "أدنوك" عن مدة قبول إضافية، ستبدأ غدًا الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ ما يسمح لمساهمي كوفيسترو بإبداء رأيهم في قبول العرض حتى من 16 الشهر الجاري.ويأتي الكشف عن تطورات الصفقة بعد أيام من إطلاق أدنوك لشركة "إكس آر جي" (XRG)، شركةً استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة المنخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).وبحسب موقع "الطاقة" الإخباري، ستركّز الشركة الجديدة، التي أطلقتها الإمارات، على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المنخفضة الكربون.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد
دولة عربية تستحوذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا
أفادت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، أن العرض الذي قدمته في صفقة للاستحواذ على شركة "كوفيسترو" (Covestro) الألمانية للكيماويات بقيمة 16.3 مليار دولار، حاز القبول على نسبة تجاوزت الحد الأدنى وبلغت نحو 70% من المساهمين حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأعلنت "أدنوك" عن مدة قبول إضافية، ستبدأ غدًا الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ ما يسمح لمساهمي كوفيسترو بإبداء رأيهم في قبول العرض حتى من 16 الشهر الجاري.
ومن المتوقع إتمام أدنوك أكبر صفقة استحواذ لها في أوروبا خلال النصف الثاني من عام 2025؛ ما يُشكِّل إضافة نوعية في استراتيجيتها للنمو بمجال الكيماويات محليًا وعالميًا.
ويشار إلى أن شركة "أدنوك" أنهت خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، المفاوضات الرسمية لشراء "كوفيسترو" الشركة الألمانية المتخصصة في البتروكيماويات، في صفقة تقدَّر إجمالي قيمتها بنحو 18 مليار دولار؛ ما يجعلها أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال 2024.
ويأتي الكشف عن تطورات الصفقة
بعد أيام من إطلاق أدنوك لشركة "إكس آر جي" (XRG)، شركةً استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة المنخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار).
وبحسب موقع "الطاقة
" الإخباري، ستركّز الشركة الجديدة، التي أطلقتها الإمارات، على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المنخفضة الكربون.