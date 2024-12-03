https://sarabic.ae/20241203/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-الدولة-الوحيدة-في-العالم-التي-تستفيد-ماليا-من-تحول-الطاقة-1095440070.html

وزير الطاقة السعودي: المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من "تحول الطاقة"

وزير الطاقة السعودي: المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من "تحول الطاقة"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من تحول الطاقة، مؤكدا أنه لا يجب... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T11:24+0000

2024-12-03T11:24+0000

2024-12-03T11:24+0000

السعودية

اقتصاد

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وقال الوزير، خلال كلمة في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، "إننا الدولة الوحيدة في العالم التي تستفيد ماليا من "تحول الطاقة"، ولا نستطيع أن نكون الأفضل دون أن نتشارك مع الآخرين".وأشاد الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030" وبناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.وأكد وزير الطاقة على الجهود المستمرة للمملكة في التعامل مع تحديات التغير المناخي، كما أكد على أهمية تعزيز أمن إمدادات الطاقة كونه الركيزة الأهم لتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة.وأشار الوزير إلى المجموعة الواسعة من المبادرات البيئية والمناخية الجارية في السعودية، وحرصها على تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء العالميين بهدف ضمان أعلى مستويات التأثير لهذه المبادرات على مستوى العالم.وسلط الأمير عبد العزيز بن سلمان الضوء على حجم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفّذها المملكة، حيث تسهم هذه الجهود الاستثنائية في تحقيق هدف المملكة الطموح في مجال خفض الانبعاثات، بالتوازي مع تسريع رحلة الانتقال الأخضر في قطاع الطاقة.وافتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، اليوم الثلاثاء، أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار "بطبيعتنا نبادر"، وذلك بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) التي تستضيفها الرياض تحت شعار "أرضنا، مستقبلنا"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".محمد بن سلمان يتخذ خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها منذ سنواتالسعودية تحصل على تقييم تاريخي في ملف استضافة كأس العالم 2034حدث تاريخي... اتفاقية عربية "غير مسبوقة" في مصر تشمل سوريا

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السعودية, اقتصاد