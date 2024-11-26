دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
13:26 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241126/دولة-عربية-42-من-أسرها-يرغبون-باستعمال-الطاقة-الشمسية-1095199554.html
دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية
دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات رسمية لدولة عربية بأن 42% من أسرها ترغب باستعمال الطاقة الشمسية في منازلها، في خطوة للتوسع باستعمال الكهرباء النظيفة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:31+0000
2024-11-26T11:31+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095199396_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_372ec938f620361cfa860e7c7520344e.jpg
وتستهدف هذه الدولة رفع مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، في إطار الخطط الرامية إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في توليد الكهرباء.وبلغت نسبة الأسر التي تطبّق تعليمات ترشيد الطاقة باستعمال الأجهزة الكهربائية في المنازل 83.6%، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى بنسبة 55.2 %، بحسب موقع "الطاقة".وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، الصادرة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، أن "منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1%".يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية تعتمد على مصدرين للبيانات، هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة.
https://sarabic.ae/20241125/مشروع-بأرقام-عالمية-السعودية-تكشف-موعد-تشغيل-أكبر-شبكة-أنفاق-في-المنطقة-1095168812.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1a/1095199396_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_62213bfe5820e35226e26164366fb5a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية

11:31 GMT 26.11.2024
© Getty Images / Andriy Onufriyenkoصورة رجل يحمل ابنته الصغيرة وهي تلمس الطاقة الشمسية
صورة رجل يحمل ابنته الصغيرة وهي تلمس الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Getty Images / Andriy Onufriyenko
تابعنا عبر
أفادت بيانات رسمية لدولة عربية بأن 42% من أسرها ترغب باستعمال الطاقة الشمسية في منازلها، في خطوة للتوسع باستعمال الكهرباء النظيفة.
وتستهدف هذه الدولة رفع مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، في إطار الخطط الرامية إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في توليد الكهرباء.

وكشفت نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، أن نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1%، خلال العام الماضي.

ضبابية الحركة فائقة السرعة أثناء القيادة عبر نفق ليلاً قطار مستقبلي أحادي القطار فائق السرعة في طوكيو، اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
مشروع بأرقام عالمية... السعودية تكشف موعد تشغيل أكبر شبكة أنفاق في المنطقة
أمس, 13:35 GMT
وبلغت نسبة الأسر التي تطبّق تعليمات ترشيد الطاقة باستعمال الأجهزة الكهربائية في المنازل 83.6%، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى بنسبة 55.2 %، بحسب موقع "الطاقة".
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، الصادرة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، أن "منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1%".
يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية تعتمد على مصدرين للبيانات، هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل24 نوفمبر, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала