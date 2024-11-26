https://sarabic.ae/20241126/دولة-عربية-42-من-أسرها-يرغبون-باستعمال-الطاقة-الشمسية-1095199554.html
دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية
دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
أفادت بيانات رسمية لدولة عربية بأن 42% من أسرها ترغب باستعمال الطاقة الشمسية في منازلها، في خطوة للتوسع باستعمال الكهرباء النظيفة. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T11:31+0000
2024-11-26T11:31+0000
2024-11-26T11:31+0000
العالم العربي
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وتستهدف هذه الدولة رفع مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، في إطار الخطط الرامية إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في توليد الكهرباء.وبلغت نسبة الأسر التي تطبّق تعليمات ترشيد الطاقة باستعمال الأجهزة الكهربائية في المنازل 83.6%، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى بنسبة 55.2 %، بحسب موقع "الطاقة".وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، الصادرة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، أن "منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1%".يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية تعتمد على مصدرين للبيانات، هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة.
https://sarabic.ae/20241125/مشروع-بأرقام-عالمية-السعودية-تكشف-موعد-تشغيل-أكبر-شبكة-أنفاق-في-المنطقة-1095168812.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي
دولة عربية 42% من أسرها يرغبون باستعمال الطاقة الشمسية
أفادت بيانات رسمية لدولة عربية بأن 42% من أسرها ترغب باستعمال الطاقة الشمسية في منازلها، في خطوة للتوسع باستعمال الكهرباء النظيفة.
وتستهدف هذه الدولة رفع مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 50% بحلول عام 2030، في إطار الخطط الرامية إلى التخلص من استعمال الوقود السائل في توليد الكهرباء.
وكشفت نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، أن نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الطاقة بلغت 92.1%، خلال العام الماضي.
وبلغت نسبة الأسر التي تطبّق تعليمات ترشيد الطاقة باستعمال الأجهزة الكهربائية في المنازل 83.6%، بينما بلغت نسبة الأسر التي ترغب بإنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى بنسبة 55.2 %، بحسب موقع
"الطاقة".
وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية لعام 2023، الصادرة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نقلا عن الهيئة العامة للإحصاء، أن "منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1%".
يُذكر أن نشرة إحصاءات الطاقة المنزلية في السعودية تعتمد على مصدرين للبيانات، هما بيانات من مسح الطاقة المنزلية وبيانات من السجلات الإدارية من وزارة الطاقة.