https://sarabic.ae/20241202/محمد-بن-سلمان-يتخذ-خطوة-مفاجئة-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-سنوات-1095387172.html

محمد بن سلمان يتخذ خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها منذ سنوات

محمد بن سلمان يتخذ خطوة مفاجئة هي الأولى من نوعها منذ سنوات

سبوتنيك عربي

اتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال الساعات الماضية، خطوةً مفاجئةً هي الأولى من نوعها، عقب انتهاء القمة الخليجية التي استضافتها الكويت. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T07:14+0000

2024-12-02T07:14+0000

2024-12-02T07:14+0000

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وصل الأمير محمد إلى الإمارات، مساء الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ ثلاث سنوات، حيث استقبله الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وتبادلا في اجتماع في قصر الروضة في مدينة العين "الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.وذكرت الوكالة أن الزعيمين بحثا العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين، وتطرقا كذلك إلى "أهمية دفع العمل الخليجي المشترك، مؤكدين حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك ويسهم في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة".وشدد الزعيمان على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي وذلك في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، وضرورة "تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية سبب زيارة الأمير محمد للإمارات، لكنّه يأتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وكذلك قبل أيام من اجتماع للتحالف النفطي "أوبك بلس" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط و10 منتجين من خارجها بقيادة روسيا، وهو الاجتماع الخاص بسياسة إنتاج النفط والذي تأجل بعدما كان مقررا، أمس الأحد، بسبب تزامنه مع انعقاد القمة الخليجية الـ45 في الكويت.ورافق ولي العهد السعودي في زيارته، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة. فيما كان في استقبالهم الشيخ محمد بن زايد، والشيخ طحنون بن زايد نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية، في استقبال الأمير محمد.وترأس ولي العهد السعودي وفد المملكة في القمة الخليجية بناءً على توجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، بينما غاب الرئيس الإماراتي عنها، وأرسل نائبه الشيخ منصور بن زايد على رأس وفد الإمارات.

https://sarabic.ae/20240814/اتصالات-مكثفة-بين-مصر-والسعودية-والإمارات-وتركيا-من-أجل-احتواء-التوتر-الإقليمي-الراهن--1091716483.html

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