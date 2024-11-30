السعودية تحصل على تقييم تاريخي في ملف استضافة كأس العالم 2034
© Getty Images / hasan zaidiمشجعو سعوديين يستمتعون بكأس العالم في قطر في شارع لوسيل
© Getty Images / hasan zaidi
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500.
وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.
أشارت الـ"فيفا" إلى أن تقييم الملفات المقدمة لاستضافة نسختي 2030 و2034 جاء على أعقاب "إجراء دراسة شاملة لكل ملف من الملفات، تخللتها زيارات تفقدية إلى البلدان المترشحة المعنية"، على أن يتم تحديد المستضيفين خلال اجتماع كونغرس "الفيفا" في 11 ديسمبر/ كانون الأول.
ويأتي إعلان التقييم الفني لملفي كأس العالم 2030 و2034 تمهيداً لقرار اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من خلال الجمعية العمومية لـ"فيفا" في 11 ديسمبر نهاية العام الجاري.
وقام الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح السعودية لاستضافة البطولة، إذ زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة الحدث الكروي العالمي بتواجد 48 منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.
🔝| رسميًا:— وزارة الرياضة (@mosgovsa) November 29, 2024
ملف #ترشح_السعودية2034 يحصل على أعلى تقييم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تاريخ كأس العالم 🇸🇦#معًا_ننمو pic.twitter.com/wHDlBJt5RZ
وسلمت السعودية ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 في يوليو الماضي تحت شعار "معاً ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعبًا في خمس مدن مضيفة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى.
وحظي ملف استضافة المملكة للحدث الكروي العالمي، بدعم غير محدود من الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في حصول الملف على الثقة.
وقال الاتحاد الدولي: "تعكس التقارير نموذج التقييم الشامل المُعتمد لدى فيفا، والذي يتضمن مجموعة من المعايير، تتراوح بين البنية التحتية والخدمات والجوانب التجارية، وصولاً إلى الرؤية التي تنطوي عليها استضافة الحدث والمسائل المتعلقة بالاستدامة وحقوق الإنسان".
ويذكر أن السعودية سلمت في 29 يوليو الماضي ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، وذلك خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي في باريس، العاصمة الفرنسية.
وسبق أن أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بما تملكه السعودية من قدرات تنظيمية هائلة اتضحت في العديد من الفعاليات والبطولات على مدار السنوات القليلة الماضية.
واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.