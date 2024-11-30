https://sarabic.ae/20241130/السعودية-تحصل-على-تقييم-تاريخي-في-ملف-استضافة-كأس-العالم-2034-1095344681.html

السعودية تحصل على تقييم تاريخي في ملف استضافة كأس العالم 2034

السعودية تحصل على تقييم تاريخي في ملف استضافة كأس العالم 2034

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T05:17+0000

2024-11-30T05:17+0000

2024-11-30T05:17+0000

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وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ. أشارت الـ"فيفا" إلى أن تقييم الملفات المقدمة لاستضافة نسختي 2030 و2034 جاء على أعقاب "إجراء دراسة شاملة لكل ملف من الملفات، تخللتها زيارات تفقدية إلى البلدان المترشحة المعنية"، على أن يتم تحديد المستضيفين خلال اجتماع كونغرس "الفيفا" في 11 ديسمبر/ كانون الأول. وقام الوفد الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال شهر أكتوبر الماضي بجولته التفقدية للوقوف على تفاصيل ترشح السعودية لاستضافة البطولة، إذ زار مدن استضافة البطولة، والمشاريع والمرافق الرياضية المدرجة في ملف الاستضافة واطلع على الخطط الشاملة وكافة الاستعدادات المقبلة لاستضافة الحدث الكروي العالمي بتواجد 48 منتخبًا في دولة واحدة لأول مرة عبر التاريخ.وسلمت السعودية ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 في يوليو الماضي تحت شعار "معاً ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعبًا في خمس مدن مضيفة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى.وحظي ملف استضافة المملكة للحدث الكروي العالمي، بدعم غير محدود من الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في حصول الملف على الثقة.ويذكر أن السعودية سلمت في 29 يوليو الماضي ملف الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم، وذلك خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي في باريس، العاصمة الفرنسية.واستضافت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً من الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما في الفورمولا 1 والملاكمة، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية.

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