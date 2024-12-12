https://sarabic.ae/20241212/علماء-روس-يستخلصون-مادة-باهظة-الثمن-من-النفايات----1095716739.html

علماء روس يستخلصون مادة باهظة الثمن من النفايات

علماء روس يستخلصون مادة باهظة الثمن من النفايات

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة البحوث الوطنية للتكنولوجيا في روسيا، من تطوير تقنية صديقة للبيئة واقتصادية لمعالجة النفايات الناتجة، أثناء معالجة المياه إلى مادة بناء... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T09:20+0000

2024-12-12T09:20+0000

2024-12-12T09:20+0000

مجتمع

علوم

كيمياء

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095715381_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fda8ed42900c2ae72e77479f4363c9fc.jpg

تعمل هذه التقنية على خفض درجة حرارة العملية التكنولوجية عشرات المرات حتى 40 درجة مئوية، مما يوفر توفيرًا كبيرًا في الطاقة.قام العلماء بتطوير تقنية تسمح بمعالجة نفايات الجير وتحويلها إلى كبريتات الكالسيوم الاصطناعية (الأنهيدريت) بنقاء يصل إلى 99.8 بالمائة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.يقول دميتري موسكوفيسكيخ، مدير مركز أبحاث "المواد الخزفية النانوية الإنشائية" التابع لجامعة البحوث الوطنية للتكنولوجيا: "إنه بناءً عليه يمكن الحصول على أسمنت بقوة تزيد عن 28 ميغا باسكال".وأضاف موسكوفيسكيخ: "لقد وجدنا طريقة لإعادة تدوير النفايات التي عادة ما يتم التخلص منها وتلوث البيئة، وتحويلها إلى مواد بناء متينة. تخيل استخدام بقايا الجير التي تبقى بعد معالجة المياه لصنع مادة يمكن استخدامها لبناء المنازل أو الطرق أو أشياء أخرى وكل هذا في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 40 درجة مئوية، وبتكاليف أقل من الطرق التقليدية التي تستخدم درجات حرارة تصل إلى 900 درجة مئوية".الأنهيدريت هو كبريتات الكالسيوم (CaSO₄)، وهو مشابه كيميائيًا للجبس، ولكن بخصائص أفضل أكثر متانة، ومقاوم للرطوبة ويتصلب بسرعة. إلا أن تفعيله وإنتاجه يتطلب عادة تكاليف كبيرة مقارنة بالجبس الطبيعي الرخيص وسهل الاستخدام. ومع ذلك، أشار موسكوفيسكيخ إلى أن الأنهيدريت الاصطناعي له وعد كبير في بناء الجسور والقنوات والسدود والمطارات، حيث تلعب خصائصه المحسنة دورًا مهمًا.وتابع موسكوفسكيخ: "إن الأهمية العملية الرئيسية للتكنولوجيا الجديدة هي استخدام نفايات الإنتاج غير الضرورية، والتي يتم توليد ما يصل إلى ألف طن سنويًا في مؤسسة واحدة، ولن تؤدي إعادة تدويرها إلى تقليل الحاجة إلى مساحة التخزين فحسب، بل ستقلل أيضًا من التأثير السلبي بشكل كبير بالإضافة إلى ذلك، لا تمتلك جميع البلدان الجبس الطبيعي، ويمكن تطبيق تقنيتنا حيثما يتم استخدام الجير والمواد المخثرة لتنقية المياه، وهذا ينطبق بشكل خاص على البلدان النامية حيث يكون الوصول إلى مواد البناء محدودًا".وفي المستقبل القريب، سيقوم الباحثون بتحسين العملية التكنولوجية لزيادة إنتاجيتها وخفض التكاليف، بالإضافة إلى تكييف التقنية للعمل مع أنواع مختلفة من النفايات. وهذا سيجعل التكنولوجيا أكثر عالمية لمختلف المؤسسات والبلدان. سيتم أيضًا إجراء أبحاث حول الجوانب البيئية لإنتاج الأنهيدريت.وبحسب الدراسة المنشورة في موقع "أون لاين لايبراري" العلمي، فإن حل كل هذه المشاكل سيجعل عملية إعادة تدوير النفايات سهلة المنال وفعالة ومطلوبة على المستوى العالمي.علماء روس يطورون جهازا لمعالجة السوائل باستخدام فقاعات الهواءإسفنجة تنظف القطب الشمالي... علماء روس يبتكرون مادة رائعة

https://sarabic.ae/20241212/علماء-روس-يطورون-طبقة-طاردة-للماء----1095713827.html

https://sarabic.ae/20241205/علماء-روس-يبتكرون-خرسانة-باستخدام-الألماس-النانوي-1095513145.html

https://sarabic.ae/20241129/قفزة-جديدة-في-عالم-الطاقة-علماء-روس-يبتكرون-بطاريات-المستقبل--1095313639.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, كيمياء, روسيا