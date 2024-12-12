https://sarabic.ae/20241212/علماء-روس-يطورون-طبقة-طاردة-للماء----1095713827.html

علماء روس يطورون طبقة طاردة للماء

علماء روس يطورون طبقة طاردة للماء

سبوتنيك عربي

تمكن علماء من جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية في روسيا، من تطوير طلاء جديد للحماية من الماء، ويختلف التركيب الجديد عن نظائره في التكلفة المنخفضة والإنتاج... 12.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-12T08:32+0000

2024-12-12T08:32+0000

2024-12-12T08:32+0000

مجتمع

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تُستخدم الطلاءات المقاومة للماء (الكارهة للماء) في الصناعة والحياة اليومية للحماية من التآكل والتجمد وفصل مخاليط الماء والزيوت والحماية من الكائنات الحية الدقيقة. من بينها، تبرز الطلاءات فائقة الكره للماء، والتي بسبب خصائص التركيب الكيميائي والخشونة متعددة المستويات، لا تسمح لقطرات الماء بالانتشار والبقاء على السطح.وأكد الباحثون أن الاستخدام الواسع النطاق للطلاءات الأكثر فعالية المقاومة للرطوبة يعوقه ارتفاع تكلفتها وعمر الخدمة القصير وتقنيات الإنتاج المعقدة وتطبيق التركيبات على السطح.يقول أحد مؤلفي الدراسة، الأستاذ المشارك في قسم تكنولوجيا المواد الجزيئية والليفية العالية، في جامعة فولغوغراد التقنية الحكومية، فيكتور كليموف: "لقد استخدمنا البوليمرات المشتركة القائمة على البولي ميثاكريلات، والتي توفر التصاقًا قويًا بالركيزة وأكثر صداقة للبيئة من وجهة نظر "الكيمياء الخضراء". وتظهر نتائج البحث احتمال استخدام بوليمرات الميثاكريليك المركبة في تطوير تركيبات لتطبيق الهباء الجوي أحادي المرحلة والتشكيل اللاحق للطلاءات فائقة المقاومة للماء دون مرحلة تطبيق طبقة لاصقة أو تركيب مسبق".تشتمل تركيبة الطلاء أيضًا على حشو ثاني أكسيد السيليكون، وهو أمر ضروري لإنشاء خشونة متعددة المستويات وتحقيق خصائص فائقة الكره للماء.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "إم دي بي أي" العلمية، تتميز الطلاءات ذات النسبة المثالية لأجزاء الكتلة من الفيلم السابق للحشو بزوايا ترطيب تصل إلى 159 درجة وزوايا تدحرج تبلغ نحو 6 درجات، مع الحفاظ على خصائص ثابتة مقاومة للماء لمدة 24 ساعة في ظروف البخار المشبع، وهو ما يشبه نظائرها التجارية القائمة على البوليمرات المفلورة.علماء روس يطورون جهازا لمعالجة السوائل باستخدام فقاعات الهواءروسيا تطور أرصفة مقاومة للصقيع وتتوهج في الظلام

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علوم, كيمياء, الماء, ماء, روسيا