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https://sarabic.ae/20241204/دراسة-تكشف-عن-مخاطر-استخدام-وسائد-الماء-الساخن-على-الجلد-فيديو-1095475916.html
دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديو
دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن خطورة استخدام وسائد الماء الساخن، التي تستخدم للتدفئة، على الجلد، مؤكدة ضرورة تجنب هذه العادة لخطورتها على... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T12:41+0000
2024-12-04T12:41+0000
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جلد
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السرطان
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تُعد وسائد الماء الساخن طريقة سريعة وسهلة وغير مكلفة للبقاء دافئًا في الشتاء، ويستخدمها البعض الآخر لتخفيف آلام الظهر، ولكنها قد تسبب إصابات خطيرة، كالحروق والتهابات الجلد.التعرض لمصادر الحرارة، مثل زجاجات الماء الساخن، والوسائد الحرارية، وسخانات المياه، وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور نمط شبكي أحمر على الجلد. يحدث هذا بسبب تمدد الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد أثناء محاولتها التعامل مع الحرارة. تُعرف هذه الظاهرة باسم "متلازمة الجلد المحمص".يحدث فرط التصبغ بسبب تلف الألياف المرنة للجلد وإطلاق الميلانين من خلايا الجلد. ويمكن أن يكون هذا الضرر دائمًا ولكن العلاجات مثل العلاج بالليزر أو الكريمات الموضعية التي تحتوي على (5-فلورو إيوراسيل) يمكن أن تساعد.ويمكن أن يؤدي التشخيص المتأخر لـ"متلازمة الجلد المحمص" والتعرض المستمر أيضًا إلى الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الجلد، وسرطان الغدد الصماء العصبية والليمفاوية منخفضة الدرجة.وأشارت الدراسة إلى أن بعض الناس أكثر عرضة لأضرار الحرارة. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي، والألم المزمن، هم أكثر عرضة للإصابة بالاحمرار الجلدي أو إصابات الحروق الشديدة.أما الأشخاص المصابون بمرض السكري والذين يعانون من مضاعفات الدورة الدموية التي تؤثر على تنظيم درجة حرارتهم، قد يشعرون بالبرد أكثر وبالتالي يستخدمون مساعدات التدفئة بانتظام.لكن مرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية قد يعانون أيضًا من ضعف الإحساس وقد لا يلاحظون ارتفاع درجة حرارة الجلد حتى يصابوا بالحروق.ونوهت الدراسة إلى أنه، إذا كنت تستخدم زجاجة ماء ساخن، فلا تستخدم الماء المغلي وتأكد من إضافة الماء البارد إلى الزجاجة. ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون درجة الحرارة نحو 50- 60 درجة مئوية.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فينصح بعدم استخدام زجاجات الماء الساخن، لإبقاء الأطفال دافئين أو لتسخين مكان نومهم مسبقًا.قد تسبب الوفاة... تحذير من تقبيل الأطفال حديثي الولادة بسبب عدوى خطيرةعلاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان
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علوم, الصحة, جلد بشري, جلد, خلايا سرطانية, السرطان, حروق
علوم, الصحة, جلد بشري, جلد, خلايا سرطانية, السرطان, حروق

دراسة تكشف عن مخاطر استخدام وسائد الماء الساخن على الجلد... فيديو

12:41 GMT 04.12.2024
© Getty Images / Peter Dazeleyوسادة ماء ساخن تستعمل للتدفئة
وسادة ماء ساخن تستعمل للتدفئة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Peter Dazeley
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء، عن خطورة استخدام وسائد الماء الساخن، التي تستخدم للتدفئة، على الجلد، مؤكدة ضرورة تجنب هذه العادة لخطورتها على الجلد.
تُعد وسائد الماء الساخن طريقة سريعة وسهلة وغير مكلفة للبقاء دافئًا في الشتاء، ويستخدمها البعض الآخر لتخفيف آلام الظهر، ولكنها قد تسبب إصابات خطيرة، كالحروق والتهابات الجلد.
التعرض لمصادر الحرارة، مثل زجاجات الماء الساخن، والوسائد الحرارية، وسخانات المياه، وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يمكن أن يؤدي إلى ظهور نمط شبكي أحمر على الجلد. يحدث هذا بسبب تمدد الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد أثناء محاولتها التعامل مع الحرارة. تُعرف هذه الظاهرة باسم "متلازمة الجلد المحمص".
عادة، تختفي الحالة بعد وقت قصير من إزالة مصدر الحرارة. ومع ذلك، فإن التعرض للحرارة لفترات طويلة ومستمر يمكن أن يتسبب في ترقق الجلد وزيادة تصبغه، عندما تكون بعض بقع الجلد أغمق من غيرها.
يحدث فرط التصبغ بسبب تلف الألياف المرنة للجلد وإطلاق الميلانين من خلايا الجلد. ويمكن أن يكون هذا الضرر دائمًا ولكن العلاجات مثل العلاج بالليزر أو الكريمات الموضعية التي تحتوي على (5-فلورو إيوراسيل) يمكن أن تساعد.
ويمكن أن يؤدي التشخيص المتأخر لـ"متلازمة الجلد المحمص" والتعرض المستمر أيضًا إلى الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الجلد، وسرطان الغدد الصماء العصبية والليمفاوية منخفضة الدرجة.
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وأشارت الدراسة إلى أن بعض الناس أكثر عرضة لأضرار الحرارة. على سبيل المثال، الأشخاص الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي، والألم المزمن، هم أكثر عرضة للإصابة بالاحمرار الجلدي أو إصابات الحروق الشديدة.
أما الأشخاص المصابون بمرض السكري والذين يعانون من مضاعفات الدورة الدموية التي تؤثر على تنظيم درجة حرارتهم، قد يشعرون بالبرد أكثر وبالتالي يستخدمون مساعدات التدفئة بانتظام.
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لكن مرضى السكري الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية قد يعانون أيضًا من ضعف الإحساس وقد لا يلاحظون ارتفاع درجة حرارة الجلد حتى يصابوا بالحروق.
ونوهت الدراسة إلى أنه، إذا كنت تستخدم زجاجة ماء ساخن، فلا تستخدم الماء المغلي وتأكد من إضافة الماء البارد إلى الزجاجة. ومن الناحية المثالية، يجب أن تكون درجة الحرارة نحو 50- 60 درجة مئوية.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فينصح بعدم استخدام زجاجات الماء الساخن، لإبقاء الأطفال دافئين أو لتسخين مكان نومهم مسبقًا.
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علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان
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