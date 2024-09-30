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بث مباشر... انعقاد اليوم الأخير من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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https://sarabic.ae/20240930/علاج-متداول-لحب-الشباب-قد-يسبب-السرطان--1093279710.html
علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان
علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان
سبوتنيك عربي
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، في عصرنا الحالي، منصة مليئة بالنصائح من شرائح المجمتع كافة، ما يجعلها مثيرة للشك في الكثير من الأحيان، كونها تفتقر إلى معايير... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T13:18+0000
2024-09-30T13:18+0000
مجتمع
علوم
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انتشرت أخيرا دراسة على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر أن العلاج بالضوء يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وقمع الاستجابة المناعية للجلد، بالتالي علاج حب الشباب.وبحسب الدراسة، التي أجريت عام 2023، والتي شملت 19,939 مشاركًا، إن التعرض الطويل الأمد لمستويات منخفضة نسبيًا من الأشعة فوق البنفسجية (نوع من الإشعاع غير المرئي المنبعث من الشمس) لحوالي ساعة واحدة في اليوم، يسهم في القضاء على البكتيريا "البروبيونية" المسببة لحب الشباب، بالتالي انخفاض خطر الإصابة بحب الشباب المعتدل إلى الشديد لدى الشباب.وتشير الدراسات إلى أن حدوث حروق الشمس، يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يسبب تلفًا كبيرًا في الحمض النووي في خلايا الجلد، بحسب بحث علمي منشور على موقع، "sciencealert".أما بالنسبة لعلاجات حب الشباب الأكثر فعالية، فأشار أطباء إلى كيفية علاجها، باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم، والتي لها تأثير مضاد للالتهابات، يمكن أيضًا وصف "الإيزوتريتينوين"، المشتق صناعيا من فيتامين "أ"، فهو يقلل من الزيوت الموجودة في الجلد (الزهم) والنتوءات الجلدية وكمية البكتيريا المسببة لحب الشباب في الجلد.
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علوم
علوم

علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان

13:18 GMT 30.09.2024
© Youtub/wqeqالبشرة الشاحبة
البشرة الشاحبة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© Youtub/wqeq
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أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، في عصرنا الحالي، منصة مليئة بالنصائح من شرائح المجمتع كافة، ما يجعلها مثيرة للشك في الكثير من الأحيان، كونها تفتقر إلى معايير قادرة على التحقق من جودة المعلومة ومصداقيتها، حيث أثارت إحدى أحدث حيل العناية بالبشرة، التي شاركها متابعون على موقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا.
انتشرت أخيرا دراسة على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر أن العلاج بالضوء يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وقمع الاستجابة المناعية للجلد، بالتالي علاج حب الشباب.

وتناقل منشؤو المحتوى على المنصة، الدراسة التي تعود إلى أبحاث علمية في مجال الأمراض الجلدية، على حد تعبيرهم، حيث تشير هذه الدراسة إلى أن القيام بهذا الإجراء لعلاج حب الشباب، يتم في بيئة سريرية، حيث يتم التحكم بدقة في جرعات الإشعاع المستخدمة على الجلد، لتقليل الآثار الضارة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية، يتم أيضًا إجراء اختبارات ما قبل المعالجة لتقليل خطر الحروق.

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وبحسب الدراسة، التي أجريت عام 2023، والتي شملت 19,939 مشاركًا، إن التعرض الطويل الأمد لمستويات منخفضة نسبيًا من الأشعة فوق البنفسجية (نوع من الإشعاع غير المرئي المنبعث من الشمس) لحوالي ساعة واحدة في اليوم، يسهم في القضاء على البكتيريا "البروبيونية" المسببة لحب الشباب، بالتالي انخفاض خطر الإصابة بحب الشباب المعتدل إلى الشديد لدى الشباب.

ومن جهة أخرى، نفت دراسات طبية، أجريت حول التعرض لأشعة الشمس وحب الشباب بين عامي 1992 و2022، أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يحسّن أعراض حب الشباب، بل أكدت أنه يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، ومن الممكن أن تقوم الأشعة فوق البنفسجية بتنشيط الخلايا المناعية، ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب الذي يسببه حب الشباب، وزيادة إنتاج "الزهم"، وهو عامل خطر معروف لحب الشباب.

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وذكرت الدراسات أنه لا يقتصر الأمر على عدم وجود دليل على أن الشمس يمكن أن تعالج حب الشباب، بل هناك أيضًا العديد من الجوانب السلبية المدروسة للتعرض لأشعة الشمس، وخاصة في مرحلة الطفولة أو المراهقة، حيث من الممكن أن يضاعف فرص الإصابة بسرطان الجلد في وقت لاحق من الحياة.

وتشير الدراسات إلى أن حدوث حروق الشمس، يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يسبب تلفًا كبيرًا في الحمض النووي في خلايا الجلد، بحسب بحث علمي منشور على موقع، "sciencealert".
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ويعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية، أيضًا مسهمًا كبيرًا في شيخوخة الجلد المبكرة، وذلك لأنه يدمر الكولاجين والإيلاستين الموجودين في الجلد، ما قد يؤدي إلى الترهل والتجاعيد، فمن المهم عند الخروج لأشعة الشمس اتباع عدة إجراءات، هي:

استخدم واقيًا من الشمس واسع النطاق بمعامل حماية "SPF 30 " على الأقل، مع إعادة وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.
ابحث عن الظل، خاصة خلال ساعات الذروة المشمسة (عادةً من 10 صباحًا إلى 4 مساءً).
ارتداء الملابس الواقية، بما في ذلك القبعات الواسعة الحواف والنظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية.
أما بالنسبة لعلاجات حب الشباب الأكثر فعالية، فأشار أطباء إلى كيفية علاجها، باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم، والتي لها تأثير مضاد للالتهابات، يمكن أيضًا وصف "الإيزوتريتينوين"، المشتق صناعيا من فيتامين "أ"، فهو يقلل من الزيوت الموجودة في الجلد (الزهم) والنتوءات الجلدية وكمية البكتيريا المسببة لحب الشباب في الجلد.
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