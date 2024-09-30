https://sarabic.ae/20240930/علاج-متداول-لحب-الشباب-قد-يسبب-السرطان--1093279710.html

علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان

علاج متداول لحب الشباب قد يسبب السرطان

سبوتنيك عربي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، في عصرنا الحالي، منصة مليئة بالنصائح من شرائح المجمتع كافة، ما يجعلها مثيرة للشك في الكثير من الأحيان، كونها تفتقر إلى معايير... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T13:18+0000

2024-09-30T13:18+0000

2024-09-30T13:18+0000

مجتمع

علوم

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انتشرت أخيرا دراسة على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، تظهر أن العلاج بالضوء يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، وقمع الاستجابة المناعية للجلد، بالتالي علاج حب الشباب.وبحسب الدراسة، التي أجريت عام 2023، والتي شملت 19,939 مشاركًا، إن التعرض الطويل الأمد لمستويات منخفضة نسبيًا من الأشعة فوق البنفسجية (نوع من الإشعاع غير المرئي المنبعث من الشمس) لحوالي ساعة واحدة في اليوم، يسهم في القضاء على البكتيريا "البروبيونية" المسببة لحب الشباب، بالتالي انخفاض خطر الإصابة بحب الشباب المعتدل إلى الشديد لدى الشباب.وتشير الدراسات إلى أن حدوث حروق الشمس، يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، يسبب تلفًا كبيرًا في الحمض النووي في خلايا الجلد، بحسب بحث علمي منشور على موقع، "sciencealert".أما بالنسبة لعلاجات حب الشباب الأكثر فعالية، فأشار أطباء إلى كيفية علاجها، باستخدام المضادات الحيوية عن طريق الفم، والتي لها تأثير مضاد للالتهابات، يمكن أيضًا وصف "الإيزوتريتينوين"، المشتق صناعيا من فيتامين "أ"، فهو يقلل من الزيوت الموجودة في الجلد (الزهم) والنتوءات الجلدية وكمية البكتيريا المسببة لحب الشباب في الجلد.

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