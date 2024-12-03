https://sarabic.ae/20241203/أطباء-يكشفون-عن-عدد-أكواب-الماء-التي-يحتاجها-جسمنا-يوميا--1095449867.html
أطباء يكشفون عن عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا
أطباء يكشفون عن عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا
سبوتنيك عربي
كشف فريق طبي من جامعة كاليفورنيا، عن عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا، لتجنب الأمراض والحفاظ على صحته. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T14:49+0000
2024-12-03T14:49+0000
2024-12-03T14:49+0000
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وبحسب الأطباء، استندت نتائج الدراسة إلى 18 تجربة طبية مختلفة أجريت على عينات عشوائية من المتطوعين.ويقول الطبيب بنجامين براين، رئيس قسم المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا، إن "الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على نظرة عن قرب بشأن فوائد شرب الماء"، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تجري تقييما لفوائد استهلاك المياه من منظور التجارب السريرية".ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة العلمية "Jama Network Open"، فقد أكد الطبيب براين، أن نصيحة الإكثار من شرب الماء لا تسري على الجميع، ويقول إنه رغم خطورة الجفاف على الجسم، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون مثلا من كثرة التبول لأسباب صحية مختلفة ليسوا بحاجة للإفراط في شرب الماء لتلافي التعرض لمشكلات في حياتهم اليومية.لماذا تتجعد أصابع اليدين والقدمين أثناء الاستحمام؟ لن تتوقعها... الكشف عن فوائد مدهشة لماء البامية
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علوم, الصحة, الماء, صداع نصفي, سكر الدم, ضغط الدم, ارتفاع ضغط الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم, مياه, مياه, مياه الشرب, مياه عذبة
علوم, الصحة, الماء, صداع نصفي, سكر الدم, ضغط الدم, ارتفاع ضغط الدم, علاج ضغط الدم, ضغط الدم, مياه, مياه, مياه الشرب, مياه عذبة
أطباء يكشفون عن عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا
كشف فريق طبي من جامعة كاليفورنيا، عن عدد أكواب الماء التي يحتاجها جسمنا يوميا، لتجنب الأمراض والحفاظ على صحته.
وبحسب الأطباء، استندت نتائج الدراسة إلى 18 تجربة طبية مختلفة أجريت على عينات عشوائية من المتطوعين.
ويقول الطبيب بنجامين براين، رئيس قسم المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا، إن "الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على نظرة عن قرب بشأن فوائد شرب الماء"، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية: "على حد علمنا، هذه هي أول دراسة تجري تقييما لفوائد استهلاك المياه من منظور التجارب السريرية".
وتوصلت الدراسة إلى أن تناول 8 أكواب من الماء يوميا، يقي من تكرار الإصابة بحصوات الكلى، وأن شرب 6 أكواب أو أكثر من الماء يساعد البالغين في إنقاص الوزن.
وأظهرت الدراسة أن الإكثار من شرب الماء يقلل احتمالات الإصابة بالصداع العادي والنصفي ويساعد في الوقاية من عدوى المسالك البولية، واتضح أيضا أن شرب 4 أكواب من الماء يوميا، يساعد في ضبط معدلات السكر في الدم، بل وضبط ضغط الدم إلى المستويات الصحيحة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها المجلة العلمية "Jama Network Open"، فقد أكد الطبيب براين، أن نصيحة الإكثار من شرب الماء
لا تسري على الجميع، ويقول إنه رغم خطورة الجفاف على الجسم، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون مثلا من كثرة التبول لأسباب صحية مختلفة ليسوا بحاجة للإفراط في شرب الماء لتلافي التعرض لمشكلات في حياتهم اليومية.