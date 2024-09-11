https://sarabic.ae/20240911/حقيقة-علمية-تفضل-الأقدام-والأيدي-بأصابع-مجعدة-1092616323.html
لماذا تتجعد أصابيع اليدين والقدمين أثناء الاستحمام؟
لماذا تتجعد أصابيع اليدين والقدمين أثناء الاستحمام؟
سبوتنيك عربي
تجاعيد اليدين
2024-09-11T15:07+0000
2024-09-11T15:07+0000
2024-09-11T15:10+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092616096_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_fbcea5cc829064643a6be2e5872b363e.jpg
توصل العلماء إلى الإجابة عن سبب انكماش الجلد على أصابع اليدين والقدمين عند الإنسان عندما تنقع في الحمام، مؤكدين أن التغيير الحاصل للأطراف بسبب انقباض الأوعية الدموية تحت الجلد (هو رد فعل لا إرادي من قبل الجهاز العصبي في الجسم)، بالتالي يقلل من حجم الأطراف للأصابع وتبدو ثنيات الجلد مترهلة وتظهر على هيئة تجاعيد.وقال عالم الأحياء التطوري توم سمولدرز، في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والمؤلف المشارك في البحث: "لقد أظهرنا أن الأصابع المجعدة توفر قبضة أفضل في الظروف الرطبة - يمكن أن تعمل مثل مداس إطارات سيارتك، وتمنحك قبضة أفضل"، بحسب بحث علمي منشور في مجلة "نيتشر".والجدير بالذكر، أن أعضاء الجسم تختلف في تفاعلها مع الماء، ففي الوقت الذي تتجعد فيه أصابع اليد والقدم، تبقى باقي الأعضاء كما هي، وذلك لأن الجلد في تلك المنطقة والذي يُسمى بـ "الطبقة الخارجية للجلد"، يحتوي على خلايا جلدية ميتة بشكل أكبر من بقية أعضاء الجسم.
https://sarabic.ae/20240911/خبيرة-في-طب-الأسنان-تكشف-الوقت-المناسب-لخلع-أسنان-العقل-1092599143.html
https://sarabic.ae/20240910/علماء-روس-يطورون-طريقة-للتنبؤ-باضطرابات-تكيف-الأطفال-حديثي-الولادة-1092577557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0b/1092616096_99:0:1238:854_1920x0_80_0_0_ed096941682bc60773a02a0511b55c07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تجاعيد اليدين
لماذا تتجعد أصابيع اليدين والقدمين أثناء الاستحمام؟
15:07 GMT 11.09.2024 (تم التحديث: 15:10 GMT 11.09.2024)
يفترض الناس غالبا أن سبب تجعد اليدين والقدمين أثناء الاستحمام ناجم عن دخول الماء إلى الطبقة الخارجية من الجلد وتسببه في الانتفاخ، لكن كان للعلماء رأي آخر صادم حول هذا الموضوع.
توصل العلماء إلى الإجابة عن سبب انكماش الجلد على أصابع اليدين والقدمين عند الإنسان عندما تنقع في الحمام، مؤكدين أن التغيير الحاصل للأطراف بسبب انقباض الأوعية الدموية تحت الجلد (هو رد فعل لا إرادي من قبل الجهاز العصبي في الجسم)، بالتالي يقلل من حجم الأطراف للأصابع وتبدو ثنيات الجلد مترهلة وتظهر على هيئة تجاعيد.
وبيّنت الاختبارات التي أجراها الباحثون أن الأصابع المتجعدة تعمل على تحسين قبضتنا على الأشياء المبللة أو المغمورة، حيث التقط المشاركون في الاختبارات أشياء مبللة أو جافة، بما في ذلك الكرات الزجاجية بأحجام مختلفة بأصابع طبيعية أو مجعدة (بعد نقعها في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة)، وكان المشاركون بأصابع مجعدة أسرع في التقاط الكرات، مقارنة بالأصابع الجافة.
وقال عالم الأحياء التطوري توم سمولدرز، في جامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة، والمؤلف المشارك في البحث: "لقد أظهرنا أن الأصابع المجعدة توفر قبضة أفضل في الظروف الرطبة - يمكن أن تعمل مثل مداس إطارات سيارتك، وتمنحك قبضة أفضل"، بحسب بحث علمي منشور في مجلة "نيتشر".
والجدير بالذكر، أن أعضاء الجسم تختلف في تفاعلها مع الماء، ففي الوقت الذي تتجعد فيه أصابع اليد والقدم، تبقى باقي الأعضاء كما هي، وذلك لأن الجلد في تلك المنطقة والذي يُسمى بـ "الطبقة الخارجية للجلد"، يحتوي على خلايا جلدية ميتة بشكل أكبر من بقية أعضاء الجسم.