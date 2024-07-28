https://sarabic.ae/20240728/بين-الفوائد-والمخاطر-أطباء-يكشفون-آثار-الاستحمام-بالماء-البارد-1091198208.html
بين الفوائد والمخاطر.. أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
بين الفوائد والمخاطر.. أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
سبوتنيك عربي
أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
2024-07-28T13:01+0000
2024-07-28T13:01+0000
2024-07-28T13:01+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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وأوضح الدكتور كوري سيمون، الأستاذ المساعد في جراحة العظام في جامعة "ديوك" الأمريكية وزميل أول في مركز "ديوك" للشيخوخة أن البقاء تحت الدش البارد يمكن أن يسبب قفزة حادة في ضغط الدم ويثقل كاهل نظام القلب والأوعية الدموية.وقال سيمون إنه في المجمل، أجرى العلماء نحو مائة دراسة حول تأثير الحمام البارد على جسم الإنسان، وغالبًا ما كان المشاركون أشخاصًا أصحاء، لذا لا يمكن وصف النتائج المتعلقة بالفوائد الاستثنائية للعلاج البارد لجميع الأشخاص بأنها موضوعية.وأشار سيمون إلى أن الغمر أو الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يكون وسيلة مفيدة حقًا للتعامل مع التوتر، كما أن الاستحمام البارد يساعد على ابتهاجك ويحسن مزاجك ويمنحك الطاقة.ومع ذلك، وفقًا للأطباء، يمكن لصدمة الحرارة أن تزيد من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية وتزيد أيضًا من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس.ولهذا السبب لا ينصح سيمون بالاستحمام بالماء البارد للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة والسكري، نظرًا لضعف نظام القلب والأوعية الدموية.
https://sarabic.ae/20240727/علماء-يكتشفون-بكتيريا-شائعة-في-جسم-الإنسان-تدمر-الخلايا-السرطانية-1091183308.html
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أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
بين الفوائد والمخاطر.. أطباء يكشفون آثار الاستحمام بالماء البارد
كشف طبيب مختص عن نتائج الاستحمام بالماء البارد ومدى تأثيره على نظام القلب والأوعية الدموية.
وأوضح الدكتور كوري سيمون، الأستاذ المساعد في جراحة العظام في جامعة "ديوك" الأمريكية وزميل أول في مركز "ديوك" للشيخوخة أن البقاء تحت الدش البارد يمكن أن يسبب قفزة حادة في ضغط الدم ويثقل كاهل نظام القلب والأوعية الدموية.
وقال سيمون إنه في المجمل، أجرى العلماء نحو مائة دراسة حول تأثير الحمام البارد على جسم الإنسان، وغالبًا ما كان المشاركون أشخاصًا أصحاء، لذا لا يمكن وصف النتائج المتعلقة بالفوائد الاستثنائية للعلاج البارد لجميع الأشخاص بأنها موضوعية.
وأشار سيمون إلى أن الغمر أو الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يكون وسيلة مفيدة حقًا للتعامل مع التوتر، كما أن الاستحمام البارد يساعد على ابتهاجك ويحسن مزاجك ويمنحك الطاقة.
ومع ذلك، وفقًا للأطباء، يمكن لصدمة الحرارة أن تزيد من الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية
وتزيد أيضًا من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس.
ولهذا السبب لا ينصح سيمون بالاستحمام بالماء البارد للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية
الدموية المزمنة والسكري، نظرًا لضعف نظام القلب والأوعية الدموية.