https://sarabic.ae/20241213/حقل-نفطي-واعد-في-سوريا-يقدم-1000-برميل-يوميا---1095744195.html

حقل نفطي واعد في سوريا يقدم 1000 برميل يوميا

حقل نفطي واعد في سوريا يقدم 1000 برميل يوميا

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، عن وجود حقل نفطي في سوريا بقدرة إنتاجية كبيرة تقدّر بـ1000 برميل يوميا. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T08:00+0000

2024-12-13T08:00+0000

2024-12-13T08:00+0000

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يقع حقل نيشان غرب مدينة الموحسن في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا، إذ تتركز أغلب ثروة البلاد من النفط والغاز، وهو أحد الحقول التي أُعيد تشغيلها مؤخرا في سوريا.ووفقًا للتقرير الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، يُعد حقل نيشان أحد حقول النفط المهمة في سوريا، إذ كان يُسهم بصفة رئيسة في إمدادات الطاقة المحلية، في عام 2011.وبحسب الخبراء، يُعد النفط المستخرج من الحقل من أجود أنواع النفط، كما تبرز أهميته في كونه كان جزءًا من الاقتصاد السوري، الذي كان يعتمد بصورة كبيرة على إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتصديرهما.الجدير بالذكر أن خسائر قطاع النفط السوري، خلال المدة ما بين عام 2011 ومنتصف عام 2018، بلغت قرابة 252 مليون برميل. وأثّرت خسارة هذا الحقل على عمليات الإنتاج وتحقيق الاستفادة من الموارد النفطية.في السابق، كان حقل نيشان النفطي يُنتج 1200 برميل يوميًا من النفط، في حين بلغ إنتاج الحقل، في بداية عام (2018)، 200 برميل يوميًا فقط، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.وتحوي حقول محافظة دير الزور ما لا يقل عن 75% من احتياطيات حقول النفط في سوريا، التي تمتلك احتياطيات نفطية تُقدّر بنحو 2.5 مليار برميل، وفق تقرير نشره موقع "أويل برايسز" المتخصص في شؤون الطاقة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.دولة عربية تسجل ارتفاعا في قيمة وارداتها من الغاز بنسبة 139% خلال شهر واحدشركة صينية تشتري 12 مليون برميل نفط من 4 دول عربية

https://sarabic.ae/20241206/5-دول-عربية-تسجل-واردات-نفط-إلى-أمريكا-بقيمة-15-مليار-دولار-1095551732.html

https://sarabic.ae/20241127/3-دول-عربية-تترقب-طفرة-ضخمة-بالنفط-والغاز-في-أفريقيا----1095234258.html

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اقتصاد, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, نفط خام