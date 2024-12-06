https://sarabic.ae/20241206/5-دول-عربية-تسجل-واردات-نفط-إلى-أمريكا-بقيمة-15-مليار-دولار-1095551732.html
5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار
5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار
سبوتنيك عربي
كشف تقرير إحصائي جديد، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.97 مليار برميل خلال الأشهر العشرة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:03+0000
2024-12-06T13:03+0000
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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الجمعة، بأن واردات النفط الأمريكية ارتفعت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة على 9% من الإجمالي.وأوضحت أن حجم واردات النفط الأمريكية من الكويت والإمارات والسعودية والعراق وليبيا بلغت حوالي 174 مليون برميل، ما يمثّل 8.8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024. ويأتي هذا بالتوازي مع تجاوز قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية الخمسة، 14.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، حيث تصدّرت السعودية قائمة أكبر مصدري النفط العربي إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، يليها العراق، ثم ليبيا، والإمارات، والكويت. وبلغت صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، في حين بلغت قيمة صادرات النفط العراقي 4.62 مليار دولار، وصادرات ليبيا بقيمة 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها. في وقت بلغت صادرات النفط الإماراتي للولايات المتحدة 0.85 مليار دولار، وصادرات النفط الكويتي 0.52 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20241206/ينتجان-15-مليار-قدم-مكعبة-حقلا-غاز-في-دولة-عربية-يشهدان-تطورات-مهمة-1095536432.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الكويت, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الكويت, اقتصاد
5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار
كشف تقرير إحصائي جديد، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.97 مليار برميل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وأفادت منصة
الطاقة، مساء اليوم الجمعة، بأن واردات النفط الأمريكية ارتفعت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة على 9% من الإجمالي.
وأوضحت أن حجم واردات النفط الأمريكية من الكويت والإمارات والسعودية والعراق وليبيا بلغت حوالي 174 مليون برميل، ما يمثّل 8.8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024.
ويأتي هذا بالتوازي مع تجاوز قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية الخمسة، 14.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، حيث تصدّرت السعودية قائمة أكبر مصدري النفط العربي
إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، يليها العراق، ثم ليبيا، والإمارات، والكويت.
وبلغت صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة
حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، في حين بلغت قيمة صادرات النفط العراقي 4.62 مليار دولار، وصادرات ليبيا بقيمة 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في وقت بلغت صادرات النفط الإماراتي للولايات المتحدة 0.85 مليار دولار، وصادرات النفط الكويتي 0.52 مليار دولار.