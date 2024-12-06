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بوتين: السياسات الغربية غير المسؤولة في أوكرانيا تدفع إلى حافة صراع عالمي... فيديو
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20241206/5-دول-عربية-تسجل-واردات-نفط-إلى-أمريكا-بقيمة-15-مليار-دولار-1095551732.html
5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار
5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار
سبوتنيك عربي
كشف تقرير إحصائي جديد، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.97 مليار برميل خلال الأشهر العشرة... 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:03+0000
2024-12-06T13:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار ليبيا اليوم
الكويت
اقتصاد
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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الجمعة، بأن واردات النفط الأمريكية ارتفعت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة على 9% من الإجمالي.وأوضحت أن حجم واردات النفط الأمريكية من الكويت والإمارات والسعودية والعراق وليبيا بلغت حوالي 174 مليون برميل، ما يمثّل 8.8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024. ويأتي هذا بالتوازي مع تجاوز قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية الخمسة، 14.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، حيث تصدّرت السعودية قائمة أكبر مصدري النفط العربي إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، يليها العراق، ثم ليبيا، والإمارات، والكويت. وبلغت صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، في حين بلغت قيمة صادرات النفط العراقي 4.62 مليار دولار، وصادرات ليبيا بقيمة 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها. في وقت بلغت صادرات النفط الإماراتي للولايات المتحدة 0.85 مليار دولار، وصادرات النفط الكويتي 0.52 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20241206/ينتجان-15-مليار-قدم-مكعبة-حقلا-غاز-في-دولة-عربية-يشهدان-تطورات-مهمة-1095536432.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الكويت, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الكويت, اقتصاد

5 دول عربية تسجل واردات نفط إلى أمريكا بقيمة 15 مليار دولار

13:03 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
كشف تقرير إحصائي جديد، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بنسبة 2.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.97 مليار برميل خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024.
وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم الجمعة، بأن واردات النفط الأمريكية ارتفعت خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، مع استحواذ 5 دول عربية بقيادة على 9% من الإجمالي.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
مجتمع
ينتجان 1.5 مليار قدم مكعبة.. حقلا غاز في دولة عربية يشهدان تطورات مهمة
08:09 GMT
وأوضحت أن حجم واردات النفط الأمريكية من الكويت والإمارات والسعودية والعراق وليبيا بلغت حوالي 174 مليون برميل، ما يمثّل 8.8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة خلال المدة من يناير حتى أكتوبر 2024.
ويأتي هذا بالتوازي مع تجاوز قيمة الواردات الأمريكية من الدول العربية الخمسة، 14.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، حيث تصدّرت السعودية قائمة أكبر مصدري النفط العربي إلى الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، يليها العراق، ثم ليبيا، والإمارات، والكويت.
وبلغت صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة حوالي 7.2 مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2024، في حين بلغت قيمة صادرات النفط العراقي 4.62 مليار دولار، وصادرات ليبيا بقيمة 1.31 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
في وقت بلغت صادرات النفط الإماراتي للولايات المتحدة 0.85 مليار دولار، وصادرات النفط الكويتي 0.52 مليار دولار.
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