كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال... فيديو
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أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، يوم أمس، في الولاية بسبب زلزال عنيف ضرب ساحل الولاية بقوة 7 درجات.
وكتب نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وافقت للتو على حالة الطوارئ للسماح بتوجه المزيد من الموارد إلى حيثما تكون هناك حاجة للاستجابة الطارئة لزلزال بلغت قوته 7.0 درجة هذا الصباح".
وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت سابق زلزالا بقوة 7.0 درجة في الولاية. ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر تسبّبه بأمواج مدّ عال (تسونامي)، بحسب ما أفاد مسؤولون.
The striking moments of the 7-magnitude earthquake that occurred in the US state of California were captured on camera! The strength of the earthquake once again reveals how impressive nature can be.#deprem earthquake #earthquake Tsunami #California california #Tsunami deprem pic.twitter.com/BDaNwIlMee— Maxess (@MaxessTv) December 5, 2024
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات، وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر وعلى بُعد 100 كيلومتر غرب-جنوب غرب مدينة فيرنديل الساحلية.
وكان حوالي 4.7 مليون من سكان كاليفورنيا وأوريغون تحت تحذير التسونامي قبل أن يتم إلغاؤه، وفقًا لما ذكرته خدمة الطقس الوطنية.
BREAKING: A magnitude 7.0 earthquake struck off the coast of northern California at 10:49 a.m. PST, with shaking felt across the region. https://t.co/MAuNKOydOK pic.twitter.com/kiGGiJeM0T— AccuWeather (@accuweather) December 5, 2024
وأصدرت إدارة شرطة مدينة بيركلي أمرًا بإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة على خليج سان فرانسيسكو، لكنها أرسلت لاحقًا تنبيهًا للمقيمين يفيد بأنه "لا يوجد خطر من التسونامي في الوقت الحالي".
وكان هناك شعور بالزلزال حتى جنوبي الولاية في سان فرانسيسكو،