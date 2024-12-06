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https://sarabic.ae/20241206/كاليفورنيا-تعلن-حالة-الطوارئ-بسبب-الزلزال-فيديو-1095534150.html
كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال... فيديو
كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، يوم أمس، في الولاية بسبب زلزال عنيف ضرب ساحل الولاية بقوة 7 درجات. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T04:04+0000
2024-12-06T04:04+0000
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وكتب نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وافقت للتو على حالة الطوارئ للسماح بتوجه المزيد من الموارد إلى حيثما تكون هناك حاجة للاستجابة الطارئة لزلزال بلغت قوته 7.0 درجة هذا الصباح".ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات، وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر وعلى بُعد 100 كيلومتر غرب-جنوب غرب مدينة فيرنديل الساحلية.وكان حوالي 4.7 مليون من سكان كاليفورنيا وأوريغون تحت تحذير التسونامي قبل أن يتم إلغاؤه، وفقًا لما ذكرته خدمة الطقس الوطنية.وأصدرت إدارة شرطة مدينة بيركلي أمرًا بإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة على خليج سان فرانسيسكو، لكنها أرسلت لاحقًا تنبيهًا للمقيمين يفيد بأنه "لا يوجد خطر من التسونامي في الوقت الحالي".وكان هناك شعور بالزلزال حتى جنوبي الولاية في سان فرانسيسكو،
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العالم, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

كاليفورنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الزلزال... فيديو

04:04 GMT 06.12.2024
CC BY 2.0 / Petra Bensted / Tsunami أمواج مد عاتية تسونامي
 أمواج مد عاتية تسونامي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
CC BY 2.0 / Petra Bensted / Tsunami
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أعلن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، حالة الطوارئ، يوم أمس، في الولاية بسبب زلزال عنيف ضرب ساحل الولاية بقوة 7 درجات.
وكتب نيوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد وافقت للتو على حالة الطوارئ للسماح بتوجه المزيد من الموارد إلى حيثما تكون هناك حاجة للاستجابة الطارئة لزلزال بلغت قوته 7.0 درجة هذا الصباح".
وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في وقت سابق زلزالا بقوة 7.0 درجة في الولاية. ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر تسبّبه بأمواج مدّ عال (تسونامي)، بحسب ما أفاد مسؤولون.
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو إصابات، وبحسب الهيئة فإن مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر وعلى بُعد 100 كيلومتر غرب-جنوب غرب مدينة فيرنديل الساحلية.
وكان حوالي 4.7 مليون من سكان كاليفورنيا وأوريغون تحت تحذير التسونامي قبل أن يتم إلغاؤه، وفقًا لما ذكرته خدمة الطقس الوطنية.
وأصدرت إدارة شرطة مدينة بيركلي أمرًا بإخلاء أجزاء من المدينة الواقعة على خليج سان فرانسيسكو، لكنها أرسلت لاحقًا تنبيهًا للمقيمين يفيد بأنه "لا يوجد خطر من التسونامي في الوقت الحالي".
وكان هناك شعور بالزلزال حتى جنوبي الولاية في سان فرانسيسكو،
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