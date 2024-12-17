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مصرع رئيس قوات الدفاع الإشعاعي في القوات الروسية إثر انفجار بالعاصمة موسكو
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استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا
استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا
سبوتنيك عربي
يخطط المغرب لرفع الطاقة الاستيعابية لمطاراته من 38 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قوله أمام مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، إن "زيادة السعة الاستيعابية للمطارات تأتي ضمن برنامج طموح يتعلق باستعدادات المملكة للمونديال، الذي ستحتضنه في 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال".كما أشار أخنوش إلى أن تلك الخطة ستسهم في تعزيز مكانة المغرب عالميا في مجال السياحة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.وبحسب ما ذكره رئيس الحكومة المغربية فإن الخطة تتضمن:ووفقا لبيانات وزارة السياحة المغربية، فإن المغرب استقبل 15.9 مليون سائح، في أول 11 شهرا من عام 2024، مسجلا زيادة عن العام الماضي، بفضل تعزيز قدرات المطارات المغربية.وفي ذات الوقت، يعمل المغرب على إنشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يصل عدد المستفيدين من سكان المغرب من هذا القطارات إلى 87 في المئة، بحلول عام 2040.
https://sarabic.ae/20241211/فوز-إسبانيا-والمغرب-والبرتغال-باستضافة-بطولة-كأس-العالم-2030-1095704062.html
https://sarabic.ae/20230101/مسؤولة-مغربية-تكشف-سبب-الارتفاع-القياسي-للمسافرين-في-مطار-تطوان-1071835538.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار

استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا

06:55 GMT 17.12.2024
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributorمطار مراكش المغربي
مطار مراكش المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / EyesWideOpen / Contributor
تابعنا عبر
يخطط المغرب لرفع الطاقة الاستيعابية لمطاراته من 38 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قوله أمام مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، إن "زيادة السعة الاستيعابية للمطارات تأتي ضمن برنامج طموح يتعلق باستعدادات المملكة للمونديال، الذي ستحتضنه في 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
مجتمع
فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030
11 ديسمبر, 17:31 GMT
كما أشار أخنوش إلى أن تلك الخطة ستسهم في تعزيز مكانة المغرب عالميا في مجال السياحة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

وبحسب ما ذكره رئيس الحكومة المغربية فإن الخطة تتضمن:

رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء إلى 23.3 مليون مسافر
رفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش إلى 14 مليون مسافر
رفع الطاقة الاستيعابية لمطار أغادير 6.3 مليون مسافر
الخطوط الملكية المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
مسؤولة مغربية تكشف سبب الارتفاع القياسي للمسافرين في مطار تطوان
1 يناير 2023, 20:49 GMT
ووفقا لبيانات وزارة السياحة المغربية، فإن المغرب استقبل 15.9 مليون سائح، في أول 11 شهرا من عام 2024، مسجلا زيادة عن العام الماضي، بفضل تعزيز قدرات المطارات المغربية.
وفي ذات الوقت، يعمل المغرب على إنشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يصل عدد المستفيدين من سكان المغرب من هذا القطارات إلى 87 في المئة، بحلول عام 2040.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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