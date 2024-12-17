https://sarabic.ae/20241217/استعدادا-لكأس-العالم-2030-المغرب-يطلق-32-خطا-جويا-جديدا-1095856547.html
استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا
استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا
سبوتنيك عربي
يخطط المغرب لرفع الطاقة الاستيعابية لمطاراته من 38 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T06:55+0000
2024-12-17T06:55+0000
2024-12-17T06:55+0000
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قوله أمام مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، إن "زيادة السعة الاستيعابية للمطارات تأتي ضمن برنامج طموح يتعلق باستعدادات المملكة للمونديال، الذي ستحتضنه في 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال".كما أشار أخنوش إلى أن تلك الخطة ستسهم في تعزيز مكانة المغرب عالميا في مجال السياحة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.وبحسب ما ذكره رئيس الحكومة المغربية فإن الخطة تتضمن:ووفقا لبيانات وزارة السياحة المغربية، فإن المغرب استقبل 15.9 مليون سائح، في أول 11 شهرا من عام 2024، مسجلا زيادة عن العام الماضي، بفضل تعزيز قدرات المطارات المغربية.وفي ذات الوقت، يعمل المغرب على إنشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يصل عدد المستفيدين من سكان المغرب من هذا القطارات إلى 87 في المئة، بحلول عام 2040.
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https://sarabic.ae/20230101/مسؤولة-مغربية-تكشف-سبب-الارتفاع-القياسي-للمسافرين-في-مطار-تطوان-1071835538.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الأخبار
استعدادا لكأس العالم 2030.. المغرب يطلق 32 خطا جويا جديدا
يخطط المغرب لرفع الطاقة الاستيعابية لمطاراته من 38 مليون مسافر في الوقت الحالي إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، قوله أمام مجلس النواب، يوم أمس الاثنين، إن "زيادة السعة الاستيعابية للمطارات تأتي ضمن برنامج طموح يتعلق باستعدادات المملكة للمونديال،
الذي ستحتضنه في 2030، بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال".
كما أشار أخنوش إلى أن تلك الخطة ستسهم في تعزيز مكانة المغرب
عالميا في مجال السياحة، إضافة إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
وبحسب ما ذكره رئيس الحكومة المغربية فإن الخطة تتضمن:
رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء إلى 23.3 مليون مسافر
رفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش إلى 14 مليون مسافر
رفع الطاقة الاستيعابية لمطار أغادير 6.3 مليون مسافر
ووفقا لبيانات وزارة السياحة المغربية، فإن المغرب استقبل 15.9 مليون سائح، في أول 11 شهرا من عام 2024، مسجلا زيادة عن العام الماضي، بفضل تعزيز قدرات المطارات المغربية
.
وفي ذات الوقت، يعمل المغرب على إنشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، على أن يصل عدد المستفيدين من سكان المغرب من هذا القطارات إلى 87 في المئة، بحلول عام 2040.