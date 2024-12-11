https://sarabic.ae/20241211/فوز-إسبانيا-والمغرب-والبرتغال-باستضافة-بطولة-كأس-العالم-2030-1095704062.html

فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030

فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، رسميا على تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T17:31+0000

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وقالت صحيفة "هسبريس" إن إعلان "فيفا" على الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030، إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034، من خلال "كونغرس" استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو؛ ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في النسخة الماضية سنة 2022، التي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي.وصرح إنفانتينو في كلمة خلال المؤتمر على قيمة كرة القدم في جمع شمل الشعوب، وتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان، مشيرا إلى أنها ذات أبعاد رياضية واقتصادية وثقافية واجتماعية.من جانبه قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في مقطع مُسجل تم عرضه ضمن مؤتمر "فيفا" الافتراضي، عن امتنانه على هذه اللحظات السعيدة التي نعيشها لتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وواصل: "هذا الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 يصنع لنفسه مكانا في التاريخ، ستساهم هذه الاستضافة في جعل الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.

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https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html

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