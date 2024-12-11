فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030

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تداعيات التحركات الإسرائيلية في الجولان وتعليق اتفاق فض الاشتباك
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تدخل فرنسا في أزمة بعد حجب الثقة عن الحكومة؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
13:03 GMT
46 د
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بلا قيود
خبير: المخطط أكبر من سوريا وهي لن تخرج من عباءة إسرائيل أبدا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تخطط إسرائيل لهجوم واسع على اليمن؟
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح المرحلة الانتقالية في سوريا الجديدة؟
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29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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قرعة مونديال الأندية تفرز مواجهات عربية منتظرة ومبابي يبحث عن نفسه
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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خبير: ترامب يريد الحفاظ على الأموال في الولايات المتحدة لا في أوكرانيا
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الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
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https://sarabic.ae/20241211/فوز-إسبانيا-والمغرب-والبرتغال-باستضافة-بطولة-كأس-العالم-2030-1095704062.html
فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030
فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، رسميا على تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T17:31+0000
2024-12-11T17:31+0000
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وقالت صحيفة "هسبريس" إن إعلان "فيفا" على الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030، إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034، من خلال "كونغرس" استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو؛ ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في النسخة الماضية سنة 2022، التي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي.وصرح إنفانتينو في كلمة خلال المؤتمر على قيمة كرة القدم في جمع شمل الشعوب، وتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان، مشيرا إلى أنها ذات أبعاد رياضية واقتصادية وثقافية واجتماعية.من جانبه قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في مقطع مُسجل تم عرضه ضمن مؤتمر "فيفا" الافتراضي، عن امتنانه على هذه اللحظات السعيدة التي نعيشها لتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وواصل: "هذا الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 يصنع لنفسه مكانا في التاريخ، ستساهم هذه الاستضافة في جعل الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.
https://sarabic.ae/20241210/تقارير-السعودية-قد-تنظم-بطولة-كأس-العالم-للأندية-2033-1095674921.html
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
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منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار المغرب اليوم
منوعات, أخبار كرة القدم, أخبار المغرب اليوم

فوز إسبانيا والمغرب والبرتغال باستضافة بطولة كأس العالم 2030

17:31 GMT 11.12.2024
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، رسميا على تنظيم إسبانيا والمغرب والبرتغال نهائيات كأس العالم 2030، في ملفهم المشترك.
وقالت صحيفة "هسبريس" إن إعلان "فيفا" على الملف الثلاثي لتنظيم مونديال 2030، إلى جانب ملف المملكة العربية السعودية في النسخة الموالية سنة 2034، من خلال "كونغرس" استثنائي ترأسه رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو؛ ليكون بذلك المغرب ثاني بلد عربي يحتضن هذا العرس الكروي العالمي بعد قطر في النسخة الماضية سنة 2022، التي طبعها تألق كروي مغربي تاريخي.
وصرح إنفانتينو في كلمة خلال المؤتمر على قيمة كرة القدم في جمع شمل الشعوب، وتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان، مشيرا إلى أنها ذات أبعاد رياضية واقتصادية وثقافية واجتماعية.
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من جانبه قال فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في مقطع مُسجل تم عرضه ضمن مؤتمر "فيفا" الافتراضي، عن امتنانه على هذه اللحظات السعيدة التي نعيشها لتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، وواصل: "هذا الترشيح الثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030 يصنع لنفسه مكانا في التاريخ، ستساهم هذه الاستضافة في جعل الرياضة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية".
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
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وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".
وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.
ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.
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