https://sarabic.ae/20241210/تقارير-السعودية-قد-تنظم-بطولة-كأس-العالم-للأندية-2033-1095674921.html
تقارير: السعودية قد تنظم بطولة كأس العالم للأندية 2033
تقارير: السعودية قد تنظم بطولة كأس العالم للأندية 2033
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير غربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم للأندية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T19:16+0000
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وذكرت بأن "فيفا" يدرس بجدية استضافة المملكة العربية السعودية لنسخة عام 2033 من البطولة.وأضافت التقارير بأن "هذا المقترح ما زال قيد المناقشة، لكن هناك توجها قويا لدعمه، خاصة وأن السعودية ستكون مستعدة تماما لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في ذلك الوقت".كما أشارت التقارير الغربية إلى أن "نسخة 2029 من بطولة كأس العالم للأندية، من المتوقع أن تُقام في أمريكا، وليس في أي من الدول المستضيفة لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2030، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500، وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.وفي الأسبوع الماضي، أجريت قرعة مونديال الأندية، في مدينة ميامي الأمريكية، وأسفرت عن وقوع نادي "الهلال" السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب "ريال مدريد"، و"باتشوكا" المكسيكي، و"سالزبورغ" النمساوي.وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية
تقارير: السعودية قد تنظم بطولة كأس العالم للأندية 2033
كشفت تقارير غربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم للأندية.
وذكرت بأن "فيفا" يدرس بجدية استضافة المملكة العربية السعودية لنسخة عام 2033 من البطولة.
وأضافت التقارير بأن "هذا المقترح ما زال قيد المناقشة، لكن هناك توجها قويا لدعمه، خاصة وأن السعودية ستكون مستعدة تماما لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في ذلك الوقت".
كما أشارت التقارير الغربية إلى أن "نسخة 2029 من بطولة كأس العالم للأندية، من المتوقع أن تُقام في أمريكا، وليس في أي من الدول المستضيفة لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2030، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال".
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500، وهذا يعد أعلى تقييم فني
يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.
وفي الأسبوع الماضي، أجريت قرعة مونديال الأندية
، في مدينة ميامي الأمريكية، وأسفرت عن وقوع نادي "الهلال" السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب "ريال مدريد"، و"باتشوكا" المكسيكي، و"سالزبورغ" النمساوي.
وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.