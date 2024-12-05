قرعة مونديال الأندية... الهلال السعودي يصطدم بالريال والأهلي المصري يواجه ميسي
© AP Photo / Rebecca Blackwellقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمدينة ميامي الأمريكية، ليتم تحديد مجموعات النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد.
ويشارك 32 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا.
شرح مفصل للقرعة— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 5, 2024
أليساندرو ديل بييرو: هذه البطولة نقلة نوعية في منافسات الأندية#قرعة_كأس_العالم_للأندية#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DZI4vobhDp
وتم توزيع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لكل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16.
وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى
1.بالميراس البرازيلي
2.بورتو البرتغالي
4.إنتر ميامي الأمريكي
المجموعة الثانية
1.باريس سان جيرمان الفرنسي
2.أتليتكو مدريد الإسباني
3.بوتافوغو البرازيلي
4.سياتل ساوندرز الأمريكي
بحضور إيفانتينو والظاهرة البرازيلية رونالدو..— ADSportsTV (@ADSportsTV) December 5, 2024
الكشف عن درع كأس العالم للأندية لأول مرة#قرعة_كأس_العالم_للأندية#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/G528pUHemN
المجموعة الثالثة
1.بايرن ميونيخ الألماني
2.أوكلاند سيتي النيوزيلندي
3.بوكا جونيورز الأرجنتيني
4.بنفيكا البرتغالي
المجموعة الرابعة
1.فلامينغو البرازيلي
2.الترجي التونسي
3.تشيلسي الإنجليزي
4.كلوب ليون المكسيكي
المجموعة الخامسة
1.ريفر بليت الأرجنتيني
2.أوراوا ريدز الياباني
3.مونتيري المكسيكي
4.إنتر الإيطالي
المجموعة السادسة
1.فلومينينسي البرازيلي
2.بروسيا دورتموند الألماني
3.أولسان هيونداي الكوري
4.ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي
المجموعة السابعة
1.مانشستر سيتي الإنجليزي
2.الوداد المغربي
3.العين الإماراتي
4.يوفنتوس الإيطالي
المجموعة الثامنة
1.ريال مدريد الإسباني
2.الهلال السعودي
3.باتشوكا المكسيكي
4.سالزبورغ النمساوي
يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في البطولة.
وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل.