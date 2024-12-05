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https://sarabic.ae/20241205/قرعة-مونديال-الأندية-الهلال-السعودي-يصطدم-بالريال-والأهلي-المصري-يواجه-ميسي-1095530815.html
قرعة مونديال الأندية... الهلال السعودي يصطدم بالريال والأهلي المصري يواجه ميسي
قرعة مونديال الأندية... الهلال السعودي يصطدم بالريال والأهلي المصري يواجه ميسي
سبوتنيك عربي
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمدينة ميامي الأمريكية، ليتم تحديد مجموعات النسخة الأولى من البطولة... 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T20:23+0000
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ويشارك 32 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا.وتم توزيع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لكل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16.وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:المجموعة الأولىالمجموعة الثانيةالمجموعة الثالثةالمجموعة الرابعةالمجموعة الخامسة المجموعة السادسةالمجموعة السابعةالمجموعة الثامنةيذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في البطولة.وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار

قرعة مونديال الأندية... الهلال السعودي يصطدم بالريال والأهلي المصري يواجه ميسي

20:23 GMT 05.12.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwellقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025
قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمدينة ميامي الأمريكية، ليتم تحديد مجموعات النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد.
ويشارك 32 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 لأول مرة في تاريخ المسابقة، التي ستقام كل 4 سنوات بدلا من لعبها سنويا.
وتم توزيع الفرق الـ32 على 8 مجموعات تضم كل منها 4 أندية، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لكل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ بدور الـ16.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى

1.
بالميراس البرازيلي
2.
بورتو البرتغالي
3.
الأهلي المصري
4.
إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية

1.
باريس سان جيرمان الفرنسي
2.
أتليتكو مدريد الإسباني
3.
بوتافوغو البرازيلي
4.
سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة

1.
بايرن ميونيخ الألماني
2.
أوكلاند سيتي النيوزيلندي
3.
بوكا جونيورز الأرجنتيني
4.
بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة

1.
فلامينغو البرازيلي
2.
الترجي التونسي
3.
تشيلسي الإنجليزي
4.
كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة

1.
ريفر بليت الأرجنتيني
2.
أوراوا ريدز الياباني
3.
مونتيري المكسيكي
4.
إنتر الإيطالي
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المجموعة السادسة

1.
فلومينينسي البرازيلي
2.
بروسيا دورتموند الألماني
3.
أولسان هيونداي الكوري
4.
ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي

المجموعة السابعة

1.
مانشستر سيتي الإنجليزي
2.
الوداد المغربي
3.
العين الإماراتي
4.
يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة

1.
ريال مدريد الإسباني
2.
الهلال السعودي
3.
باتشوكا المكسيكي
4.
سالزبورغ النمساوي
يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في البطولة.
وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو/حزيران وحتى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل.
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