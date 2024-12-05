https://sarabic.ae/20241205/ترامب-يفاجئ-المشاركين-في-قرعة-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1095529896.html
ترامب يفاجئ المشاركين في قرعة كأس العالم للأندية... فيديو
ترامب يفاجئ المشاركين في قرعة كأس العالم للأندية... فيديو
سبوتنيك عربي
فاجأ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بمتابعته فعاليات حفل قرعة كأس العالم للأندية، عن طريق تقنية "الفيديو كوفرانس". 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T20:08+0000
2024-12-05T20:08+0000
2024-12-05T20:08+0000
دونالد ترامب
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وقال ترامب في رسالة مصورة بمناسبة الحدث: "نتمنى الاستمتاع معًا بتلك البطولة.. أنا متأكد من أنها ستكون بطولة قوية".وتابع: "سنرى من سيحقق الفوز، وسنوجه التهنئة له". وختم الرئيس الأمريكي المنتخب كلمته قائلا: "نأمل ان تكون لدينا علاقة جيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال كرة القدم".ويترقب عشاق كرة القدم قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الخميس، بمشاركة 32 فريقا عالميا.وتتضمن القرعة تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، يصعد منها المتصدر والوصيف لدور الـ16، في البطولة التي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز 2025.وتشهد البطولة مشاركة أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إضافة إلى أندية بارزة من أمريكا الجنوبية مثل فلامنغو وريفر بليت، إضافة إلى نادي إنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
https://sarabic.ae/20241111/فيفا-يعلن-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-2025-1094695970.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الفيفا
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الفيفا
ترامب يفاجئ المشاركين في قرعة كأس العالم للأندية... فيديو
فاجأ الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بمتابعته فعاليات حفل قرعة كأس العالم للأندية، عن طريق تقنية "الفيديو كوفرانس".
وقال ترامب في رسالة مصورة بمناسبة الحدث: "نتمنى الاستمتاع معًا بتلك البطولة.. أنا متأكد من أنها ستكون بطولة قوية".
وتابع: "سنرى من سيحقق الفوز، وسنوجه التهنئة له".
وختم الرئيس الأمريكي المنتخب كلمته قائلا: "نأمل ان تكون لدينا علاقة جيدة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال كرة القدم".
ويترقب عشاق كرة القدم قرعة كأس العالم للأندية، التي تقام في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم الخميس، بمشاركة 32 فريقا عالميا.
وتتضمن القرعة تقسيم الفرق
إلى 8 مجموعات، يصعد منها المتصدر والوصيف لدور الـ16، في البطولة التي تقام بنظامها الجديد خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز 2025.
وتشهد البطولة مشاركة أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إضافة إلى أندية بارزة من أمريكا الجنوبية مثل فلامنغو وريفر بليت، إضافة إلى نادي إنتر ميامي
بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.