https://sarabic.ae/20241020/تحت-قيادة-ميسي-فيفا-يعلن-تأهل-إنتر-ميامي-إلى-كأس-العالم-للأندية-2025-1093963665.html

تحت قيادة ميسي... "فيفا" يعلن تأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية 2025

تحت قيادة ميسي... "فيفا" يعلن تأهل إنتر ميامي إلى كأس العالم للأندية 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأحد، مشاركة فريق إنتر ميامي الأمريكي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة... 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T10:18+0000

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وذكر "فيفا" بيان رسمي، أن إنتر ميامي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية عقب تتويجه بلقب درع المشجعين بالدوري الأمريكي 2024.وبذلك تأكد مشاركة 31 فريقا في بطولة كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، وفي انتظار الفريق الآخر المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024 لتكتمل الفرق، وهي:من أوروباتشليسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي، أتليتيكو مدريد الإسباني، بينفيكا البرتغالي، يوفنتوس الإيطالي، ريد بل سالزبورج النمساوي.من أمريكا الجنوبيةبالميراس البرازيلي، فلامينجو البرازيلي، فلومينينسي البرازيلي، ريفر بليت الأرجنتيني، بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلى جانب الفائز بلقب كوبا ليبارتادوريس 2024.من أمريكا الشماليةمونتيري المكسيكي، باتشوكا المكسيكي، ليون المكسيكي، سياتل ساوندرز الأمريكي.من أفريقياالأهلي المصري، الوداد الرياضي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.من آسياالهلال السعودي، العين الإماراتي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، أوراوا ريد دايموندز الياباني.من أوقيانوسياأوكلاند سيتي النيوزيلنديممثل الدولة المستضيفةإنتر ميامي الأمريكيوتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم 15 يونيو/ حزيران العام المقبل على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، بينما يقام نهائي البطولة، يوم 13 يوليو/ تموز.وكان "فيفا" قد أعلن في وقت سابق، أن الموعد المبدئي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيكون في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

https://sarabic.ae/20230623/رسميا-أمريكا-تستضيف-بطولة-كأس-العالم-للأندية-في-2025-والتي-تضم-32-فريقا-لأول-مرة-1078434151.html

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رياضة, أخبار كرة القدم, ليونيل ميسي, كأس العالم للأندية, الأخبار