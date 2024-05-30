"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025

عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية على مرافق السكك الحديدية في القرم
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:10 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
11:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات حادث تبادل إطلاق النار بين عناصر من الجيش المصري والإسرائيلي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتهام واشنطن بتفجير "السيل الشمالي" من قبل أمريكي يعني لديه معلومات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
اليمن في وضع اللا سلم واللا حرب وخلافات بين كل الأطراف
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
منتدى بريكس الاقتصادي والمالي في موسكو.. ما الأولويات؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:30 GMT
11 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
11:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:23 GMT
23 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240530/فيفا-يوضح-حقيقة-وقوع-الأهلي-المصري-في-التصنيف-الثاني-بكأس-العالم-للأندية-2025-1089334289.html
"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025
"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025
سبوتنيك عربي
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة شائعات تحدثت عن وقوع فريق النادي الأهلي المصري في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T06:50+0000
2024-05-30T06:50+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
أخبار كرة القدم
نادي الأهلي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/01/1049727464_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_11e05a82bdc39fbaa119157f3ecc11b5.jpg
ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، عن مصدر في "الفيفا"، قوله: "حتى الآن لم يتم حسم مستويات قرعة كأس العالم للأندية، كما لم يتم اعتماد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة".وشدد المصدر على أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات بها في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن "فيفا" سيحدد، خلال الفترة المقبلة، كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة".في سياق متصل، نفى المصدر منح النادي الأهلي 50 مليون جنيه إسترليني أو 9 مليون دولار كما أشيع، مؤكدا على أن "هذا الأمر غير صحيح، ولم يجتمع الاتحاد الدولي بعد للتأكيد على الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية أو المشاركين بها".يذكر ان كأس العالم للأندية 2025، سينطلق يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الأحد 13 يوليو/ تموز المقبل، وسيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركين إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16 ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.وكان النادي الأهلي المصري، قد توج مساء يوم السبت الماضي، بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة.وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين، ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.
https://sarabic.ae/20240517/فيفا-يحسم-قراره-حول-إيقاف-إسرائيل-كرويا-في-يوليو-المقبل-1088920846.html
https://sarabic.ae/20240111/الأهلي-المصري-يعلن-التعاقد-رسميا-مع-اللاعب-الفلسطيني-وسام-أبو-علي-فيديو-1084897623.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/01/1049727464_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_cf3fc8e3c776389644df681d8ed64d5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي
رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم, نادي الأهلي

"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025

06:50 GMT 30.05.2024
© AP Photo / Hussein Sayedلاعب النادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية
لاعب النادي الأهلي المصري، محمد مجدي أفشة، في نصف نهائي كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Hussein Sayed
تابعنا عبر
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة شائعات تحدثت عن وقوع فريق النادي الأهلي المصري في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا.
ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، عن مصدر في "الفيفا"، قوله: "حتى الآن لم يتم حسم مستويات قرعة كأس العالم للأندية، كما لم يتم اعتماد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة".
وشدد المصدر على أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات بها في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن "فيفا" سيحدد، خلال الفترة المقبلة، كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة".
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
"فيفا" يحسم قراره حول إيقاف إسرائيل كرويا في يوليو المقبل
17 مايو, 08:30 GMT
في سياق متصل، نفى المصدر منح النادي الأهلي 50 مليون جنيه إسترليني أو 9 مليون دولار كما أشيع، مؤكدا على أن "هذا الأمر غير صحيح، ولم يجتمع الاتحاد الدولي بعد للتأكيد على الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية أو المشاركين بها".
يذكر ان كأس العالم للأندية 2025، سينطلق يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الأحد 13 يوليو/ تموز المقبل، وسيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركين إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16 ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.
عشرات الالاف من جمهور الاهلي في ستاد القاهرة لمساندة فريقها ضد الوداد المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
مجتمع
الأهلي المصري يعلن التعاقد رسميا مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي... فيديو
11 يناير, 18:05 GMT
وكان النادي الأهلي المصري، قد توج مساء يوم السبت الماضي، بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة.
وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين، ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:07 GMTВоеннослужащие израильской армии на позиции в верхней части Галилеи на севере Израиля недалеко от границы с Ливаном - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود خلال المعارك في غزة والضفة.. صورأمس, 21:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала