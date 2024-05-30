https://sarabic.ae/20240530/فيفا-يوضح-حقيقة-وقوع-الأهلي-المصري-في-التصنيف-الثاني-بكأس-العالم-للأندية-2025-1089334289.html

"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025

"فيفا" يوضح حقيقة وقوع الأهلي المصري في التصنيف الثاني بكأس العالم للأندية 2025

سبوتنيك عربي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة شائعات تحدثت عن وقوع فريق النادي الأهلي المصري في التصنيف الثاني بقرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر... 30.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-30T06:50+0000

2024-05-30T06:50+0000

2024-05-30T06:50+0000

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ونقلت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، عن مصدر في "الفيفا"، قوله: "حتى الآن لم يتم حسم مستويات قرعة كأس العالم للأندية، كما لم يتم اعتماد آلية تصنيف الأندية قبل إجراء القرعة وكيفية تصنيف الأندية المشاركة".وشدد المصدر على أنه "في هذه المرحلة، لا توجد معلومات بها في هذا الأمر، وبالتالي لا يمكن تحديد مصير الأهلي أو غيره من الأندية في تصنيف القرعة، وعليه فإن "فيفا" سيحدد، خلال الفترة المقبلة، كل تفاصيل هذه البطولة وستتضمن معلومات حول الكأس الجديد وتفاصيل المدينة المضيفة وتفاصيل سحب القرعة والعلامة التجارية الجديدة".في سياق متصل، نفى المصدر منح النادي الأهلي 50 مليون جنيه إسترليني أو 9 مليون دولار كما أشيع، مؤكدا على أن "هذا الأمر غير صحيح، ولم يجتمع الاتحاد الدولي بعد للتأكيد على الجوائز المالية الخاصة بكأس العالم للأندية أو المشاركين بها".يذكر ان كأس العالم للأندية 2025، سينطلق يوم الأحد 15 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها، يوم الأحد 13 يوليو/ تموز المقبل، وسيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركين إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف لدور الـ16 ومنها لمرحلة خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.وكان النادي الأهلي المصري، قد توج مساء يوم السبت الماضي، بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة.وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين، ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.

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