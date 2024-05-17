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"فيفا" يحسم قراره حول إيقاف إسرائيل كرويا في يوليو المقبل
"فيفا" يحسم قراره حول إيقاف إسرائيل كرويا في يوليو المقبل
سبوتنيك عربي
طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتعليق مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية بسبب الحرب في غزة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:30+0000
2024-05-17T08:30+0000
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جاء ذلك بعد أن أتيحت الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211، اليوم، في العاصمة التايلاندية بانكوك.وطالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، "فيفا" بتحرك صارم ضد إسرائيل كما فعلت في حروب سابقة، وفرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.وأضاف أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتهك قواعد الفيفا، قائلا: "لا يمكن للفيفا أن يبقى غير مبال بهذه الانتهاكات أو بالإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".وخلال الاجتماع، دعا ممثل الأردن إلى تصويت فوري على الطلب الفلسطيني، وهي دعوة رفضها رئيس "فيفا" جيانو إنفانتينو، الذي قال إن الأمر يجب أن يتم التعامل معه من قبل مجلس الفيفا – هيئة صنع القرار المعتادة".في المقابل، وصف رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم شينو موشي زواريس، الطلب الفلسطيني بأنه "مثير للسخرية"، حسب تعبيره.وقال: "مرة أخرى نواجه محاولة ساخرة وسياسية وعدائية من قبل الاتحاد الفلسطيني للإضرار بكرة القدم الإسرائيلية".ونقلت وسائل إعلام عن إنفانتينو، قوله إن "فيفا سيفوض لجنة قانونية مستقلة لتحليل طلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة".وتابع: "نظرا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا قبل 20 يوليو/تموز المقبل لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة".وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طالب بإيقاف عضوية إسرائيل في "فيفا" بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة، وضد الرياضيين فيها، منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.وأشار إلى أن "كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة".
https://sarabic.ae/20240516/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-وقف-الحرب-في-غزة-يحتاج-لجهد-دولي--1088907734.html
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طوفان الأقصى, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار كرة القدم, غزة, قطاع غزة, الأخبار, رياضة
طوفان الأقصى, أخبار الفيفا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار كرة القدم, غزة, قطاع غزة, الأخبار, رياضة

"فيفا" يحسم قراره حول إيقاف إسرائيل كرويا في يوليو المقبل

08:30 GMT 17.05.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER الفيفا
الفيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / MICHAEL BUHOLZER
تابعنا عبر
طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتعليق مشاركة إسرائيل في مباريات كرة القدم الدولية بسبب الحرب في غزة.
جاء ذلك بعد أن أتيحت الفرصة لممثلي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي لكرة القدم للتحدث أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211، اليوم، في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وطالب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، "فيفا" بتحرك صارم ضد إسرائيل كما فعلت في حروب سابقة، وفرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.
وأضاف أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتهك قواعد الفيفا، قائلا: "لا يمكن للفيفا أن يبقى غير مبال بهذه الانتهاكات أو بالإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".
وخلال الاجتماع، دعا ممثل الأردن إلى تصويت فوري على الطلب الفلسطيني، وهي دعوة رفضها رئيس "فيفا" جيانو إنفانتينو، الذي قال إن الأمر يجب أن يتم التعامل معه من قبل مجلس الفيفا – هيئة صنع القرار المعتادة".
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي
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في المقابل، وصف رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم شينو موشي زواريس، الطلب الفلسطيني بأنه "مثير للسخرية"، حسب تعبيره.
وقال: "مرة أخرى نواجه محاولة ساخرة وسياسية وعدائية من قبل الاتحاد الفلسطيني للإضرار بكرة القدم الإسرائيلية".
ونقلت وسائل إعلام عن إنفانتينو، قوله إن "فيفا سيفوض لجنة قانونية مستقلة لتحليل طلبات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وضمان تطبيق النظام الأساسي للفيفا بالطريقة الصحيحة".
وتابع: "نظرا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي للفيفا قبل 20 يوليو/تموز المقبل لمراجعة نتائج التقييم القانوني واتخاذ القرارات المناسبة".
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد طالب بإيقاف عضوية إسرائيل في "فيفا" بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في غزة، وضد الرياضيين فيها، منذ بداية الحرب على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار إلى أن "كل البنية التحتية لكرة القدم في غزة إما دمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة".
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