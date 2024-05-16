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https://sarabic.ae/20240516/الأمين-العام-المساعد-للجامعة-العربية-لـسبوتنيك-وقف-الحرب-في-غزة-يحتاج-لجهد-دولي--1088907734.html
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي
الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي
سبوتنيك عربي
صرّح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي، أن مخرجات قمة البحرين تركزت في مجملها حول القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T18:01+0000
2024-05-16T18:01+0000
حصري
قمة البحرين
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وأعرب في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، بعد انتهاء أعمال القمة العربية، عن أمله في أن تسهم المخرجات التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي للقمة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحرب في غزة.ودعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في البحرين، اليوم الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين.وطالب البيان الختامي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.وأكد على "ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين"، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.ويطالب البيان مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
https://sarabic.ae/20240516/البيان-الختامي-للقمة-العربية-يدعو-لنشر-قوات-حماية-وحفظ-سلام-دولية-بفلسطين-لحين-تنفيذ-حل-الدولتين-1088902392.html
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حصري, قمة البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, قمة البحرين, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الأمين العام المساعد للجامعة العربية لـ"سبوتنيك": وقف الحرب في غزة يحتاج لجهد دولي

18:01 GMT 16.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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صرّح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام ذكي، أن مخرجات قمة البحرين تركزت في مجملها حول القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر والمتكرر على قطاع غزة والضفة.
وأعرب في تصريحات خاصة لمراسل "سبوتنيك"، بعد انتهاء أعمال القمة العربية، عن أمله في أن تسهم المخرجات التي تم الإعلان عنها في البيان الختامي للقمة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحرب في غزة.
وعن إمكانية مساهمة هذه المخرجات في وقف الحرب الإسرائيلية، قال: "فكرة طموحة جدًا، ونتمنى ذلك، لكن الموضوع يحتاج إلى جهد دولي وليس عربيا فقط".
ودعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في البحرين، اليوم الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين.
القمة العربية الـ33 التي تستضيفها البحرين لأول مرة في تاريخها - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
البيان الختامي للقمة العربية يدعو لنشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين لحين تنفيذ حل الدولتين
14:24 GMT
وطالب البيان الختامي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق قطاع غزة.
وأكد على "ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية والمفاوضات، لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين"، داعيًا إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية بهدف إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتين.
ويطالب البيان مجلس الأمن الدولي، بإصدار قرار تحت الفصل السابع، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.
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